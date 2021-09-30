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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Аргентина
 
Позже
Перу

История личных встреч

Аргентина
Перу

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
2:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 (2) 0.6
Мартинес Лаутаро 4 0.4
Гонсалес Николас 2 0.2
Корреа Хоакин 2 0.2
Паредес Леандро 1 0.1
Де Пауль Родриго 1 0.1
Корреа Анхель 1 0.1
Ромеро Кристиан 1 0.1
Ло Чельсо Джовани 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 3 0.27
Каррильо Андре 3 0.27
Тапия Ренато 2 0.18
Адвинкула Луис 1 0.09
Пенья Серхио 1 0.09
Лападула Джанлука 0 0
Герреро Паоло 0 0
Трауко Мигель 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Паредес Леандро 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Окампос Лукас 1 0
Песселья Херман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Кристофер 5 0
Трауко Мигель 3 1
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Корсо Альдо 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Йотун Йошимар 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

18
10
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
4
22%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
5
28%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3
Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Эквадор 6:1
Перу
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0
Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 2:4 Парагвай - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:0 Перу - Уругвай 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Аргентина Заявка 10 6 4 0 18 - 6 22
3. Эквадор Заявка 11 5 1 5 20 - 13 16
4. Уругвай Заявка 11 4 4 3 13 - 13 16
5. Колумбия Заявка 11 3 6 2 16 - 16 15
6. Парагвай Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
7. Перу Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
8. Чили Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
9. Боливия Заявка 11 2 3 6 13 - 25 9
10. Венесуэла Заявка 11 2 1 8 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
2. Бразилия Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Колумбия Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чили Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Боливия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
5. Парагвай Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
6. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
7. Эквадор Заявка 5 1 0 4 4 - 8 3
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Аргентина Месси Лионель 6 2 0
4. Эквадор Эстрада Майкл 5 0 2
5. Аргентина Мартинес Лаутаро 4 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 5 1
2. Перу Гонсалес Кристофер 5 0
3. Перу Трауко Мигель 3 1
4. Парагвай Альдерете Омар 3 1
5. Парагвай Алонсо Хуниор 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Аргентина 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Перу 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Перу
    1.36
    5.57
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аргентина - Перу онлайн


    Прогнозы на матч Аргентина - Перу

    Исход игры
    Аргентина
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Перу
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (15)
    Меньше
    68.75% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    29.17% (14)
    Нет
    70.83% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    47.9% (23)
    2:1 Аргентина
    22.9% (11)
    1:0 Аргентина
    18.8% (9)
    3:1 Аргентина
    4.2% (2)
    3:0 Аргентина
    4.2% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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