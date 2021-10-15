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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
3:0
Второй тайм: 65'
Уругвай
0'
1:0
11' Гол
Неймар
2:0
19' Гол
Рафинья Диас
44' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
48' Желтая карточка
Вальверде Федерико
3:0
59' Гол
Рафинья Диас
65'
23
Эдерсон
Мораес
13
Эмерсон
Жуниор
22
Лукас
VI
3
Силва
Тьяго
6
Алекс
Сандро
8
Фред
Сантос
5
Фабиньо
Энрике
19
Рафинья
Диас
17
Пакета
Лукас
10
Неймар
9
Жезус
Габриэль
1
Муслера
Фернандо
8
Нандес
Найтан
19
Коатес
Себастьян
3
Годин
Диего
17
Винья
Матиас
6
Бентанкур
Родриго
5
Весино
Матиас
15
Вальверде
Федерико
7
Де
ла
Крус
Николас
9
Суарес
Луис
21
Кавани
Эдинсон
Бразилия
4-2-3-1
Уругвай
4-4-2

История личных встреч

Бразилия
Уругвай

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:2
ТМС
0:1
ОМЮА
1:4
ОМЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.64
Фирмино Роберто 3 0.27
Ришарлисон 3 0.27
Рибейро Эвертон 2 0.18
Маркиньос Маркос 2 0.18
Рафинья Диас 1 0.09
Антони 1 0.09
Коутиньо Филиппе 1 0.09
Мело Артур 1 0.09
Пакета Лукас 1 0.09
Габриэл Барбоза 1 (1) 0.09
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 (4) 0.33
Де Арраскаэта Джорджиан 3 (1) 0.25
Кавани Эдинсон 1 0.08
Перейро Гастон 1 0.08
Вальверде Федерико 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Нуньес Дарвин 1 0.08
Agustin Alvarez 1 0.08
Нандес Найтан 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Родригес Брайан II 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос Маркос 3 0
Неймар 2 0
Фред Сантос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Силва Тьяго 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Весино Матиас 1 0
Хименес Хосе 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
29%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1
Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1
Уругвай
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2
Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Перу 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 3:0 Заявка 11 10 1 0 25 - 3 31
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор Заявка 12 5 2 5 20 - 13 17
4. Уругвай 0:3 Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
5. Колумбия Заявка 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Чили Заявка 12 3 4 5 14 - 14 13
7. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
8. Парагвай Заявка 12 2 6 4 9 - 17 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла Заявка 12 2 1 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 3:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 0 15
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Уругвай 0:3 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 3:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай 0:3 Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
5. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
6. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
7. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 2
2. Бразилия Неймар 7 3 5
3. Аргентина Месси Лионель 6 2 0
4. Аргентина Мартинес Лаутаро 5 0 3
5. Эквадор Эстрада Майкл 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 5 1
2. Чили Пульгар Эрик 5 0
3. Перу Гонсалес Кристофер 5 0
4. Перу Трауко Мигель 3 1
5. Парагвай Альдерете Омар 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    69'
    В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Матиаса Весино на поле вышел Факундо Торрес. 
  • Опасный момент
    68'
    Антони вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил передачу в центр штрафной, Барбоза в касание пробил в правый угол ворот под перекладину, Муслера в красивом прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Замена
    67'
    Вторую подряд замену провёл Тите. Вместо Габриэля Жезуса на поле вышел Габриэл Барбоза. 
  • Замена
    66'
    В составе сборной Бразилии произошла замена. Вместо Лукаса Пакета на поле вышел Антони. 
  • Офсайд
    65'
    Неймар теперь уже получил отличную передачу на ход по центру к линии штрафной площади, один из лидеров сборной Бразилии в этот раз оказался в офсайде. 
  • 2 гола - дубль!
    64'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Рафинья!!! Игроки сборной Бразилии провели отличную контратаку, которая завершилась голом. Фабиньо на своей половине поля отыгрался с Рафиньей, затем передачу на ход к центральному кругу получил Жезус, Габриэль в свою очередь выполнил пас на ход Неймару по левому флангу, а Неймар уже своевременно выполнил передачу к левому углу штрафной площади на быстрого Рафинью, который в итоге очень хорошо пробил в правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку. 
  • 63'
    Касерес с правого фланга выполнил ещё один прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Бразилии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Офсайд
    62'
    Удалось Уругваю провести голевую атаку, но в момент передачи от Вальверде Кавани оказался в явном офсайде. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Весино на половине поля сборной Бразилии нарушил правила против Пакета. 
  • 60'
    Касерес прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Пикерес перестарался в  борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Фабиньо. 
  • Опасный момент
    58'
    Рафинья теперь уже с правого угла штрафной площади плотно пробил по воротам, Муслера в очередной раз выручил свою команду, а затем добивание от Пакета блокировал Касерес. 
  • Опасный момент
    57'
    Жезус получил мяч на ход к линии штрафной площади от Неймара, Габриэль прошёл немного вперёд и пробил в правый угол ворот, Муслера в прыжке спас свою команду. 
  • 56'
    Муслера в своей штрафной площади попал под прессинг Неймара, голкипер сборной Уругвая сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • Угловой
    55'
    Рафинья с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 54'
    Рафинья попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Пикерес накрыл своего соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 53'
    Пакета прошёл вперёд по левой половине поля и далее выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Жезус пробил под правый угол ворот, Муслера за счёт грамотной позиции спокойно отбил мяч на правый фланг. 
  • 52'
    Вальверде прошёл вперёд по центру и затем от радиуса штрафной площади Федерико пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Эдерсон в прыжке намертво поймал его. 
  • Желтая карточка
    51'
    Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля сборной Бразилии против Эмерсона. 
  • Офсайд
    50'
    Неймар от радиуса штрафной площади выполнил передачу к правому углу вратарской на ход Рафинье, полузащитник сборной Бразилии забрался в небольшой офсайд. 
  • Замена
    49'
    В составе сборной Уругвая после перерыва произошла третья подряд замена. Вместо Николаса Де ла Круса на поле вышел Лукас Торрейра. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Оскар Табарес. Вместо Матиаса Виньи, который получил небольшое мышечное повреждение, на поле вышел Хоакин Пикерес. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Уругвая после перерыва произошла замена. Вместо Найтана Нандеса на поле вышел Мартин Касерес. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра для сборной Уругвая, все ждут от команды Оскара Табареса более активной игры в атаке. Если же по итогу ничего толком ничего не поменяется, сегодня Уругвай про очки может забыть. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Бразилии на своём поле уверенно переигрывает Уругвай 2:0. Пока команда Тите играет с подавляющим преимуществом. Будем надеяться, что команда Оскара Табареса ещё сможет вернуться в игру, но пока для этого предпосылок совсем немного. 
  • Опасный момент
    45'
    Неймар прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил отличную передачу в центр штрафной площади, Жезус в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Эмерсон перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Уругвая, правила были нарушены против Де ла Круса. 
  • 45'
    Фабиньо отыгрался с Неймаром, Пакета и Фредом, затем Фабиньо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эмерсон пробил по воротам, мяч попал в ногу Винье. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Фернандо Рапальини к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Вальверде со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Коатес головой сбросил мяч в центр штрафной, Бентанкур головой пробил под перекладину, мяч полетел не очень сильно, а поэтому Эдерсон выловил его без особого труда. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник сборной Бразилии Фабиньо получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Де ла Круса. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Теперь уже Бентанкур в центре поля нарушил правила. Совсем ничего не получается у Уругвая сегодня. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Неймара придержали за футболку в центре поля. Неймар спокойно разыграл стандарт с Пакета. 
  • Опасный момент
    42'
    Эмерсон с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рафинья обыграл Година и на силу пробил в ближний угол ворот, Муслера выручил свою команду вновь. 
  • Опасный момент
    41'
    Неймар выполнил заброс в центр штрафной площади, Рафинья зацепился за мяч, затем Рафинья сместился к правому углу штрафной и вернул мяч Неймару, который в свою очередь пробил в правый угол ворот, Муслера в прыжке вытянул непростой мяч. 
  • 40'
    Нандес прошёл вперёд по правому флангу, но затем Найтан выполнил неудачную подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Эдерсону. 
  • 39'
    Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Уругвая сыграли внимательно и сразу же выбили мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Винья на правом фланге огрел по ногам Эмерсона. Бразилия вновь заработала довольно неплохой стандарт. 
  • 37'
    Нандес при рывке перёд по правому флангу оторвался от Пакета, но затем Найтана грамотно накрыл Сандро. 
  • Опасный момент
    36'
    Бентанкур сместился немного в центр с правой половины поля, а затем Родриго сильно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Эмерсон в центре поля нарушил правила против Де ла Круса. Очень долго Уругвай разыгрывал стандарт. 
  • 34'
    Ещё один потенциально голевой момент удалось создать Бразилии, но тут уже хозяева поля заигрались и в итоге удара по воротам так и не последовало. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Нандес в центре поля нарушил правила против Неймара. Бразилия не стала спешить при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    32'
    Дал небольшую паузу Фернандо Рапальини футболистам, сегодня в Манаусе довольно душно, игроки могут попить воды и перевести дух. 
  • 31'
    Фабиньо пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • 30'
    Пакета при входе в штрафную площадь с левого фланга уверенно переиграл Нандеса, но затем прострел в центр штрафной от Лукаса был прерван Весино, который удачно подставил ногу. 
  • 29'
    Рафинья при рывке вперёд по правому флангу оторвался от Виньи и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 28'
    Болельщики сборной Бразилии гонят свою команду вперёд, они вправе рассчитывать сегодня ещё на парочку забитых голов. 
  • 27'
    Игроки сборной Бразилии вновь решили спокойно покатать мяч в центре поля, Уругвай в высокий прессинг идти не решается. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Неймар получил по ногам в центре поля от Вальверде. Сам же Неймар быстро разыграл стандарт. 
  • 25'
    Де ла Крус при проходе вперёд по центру спокойно отыгрался с Кавани, а затем Николас пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 24'
    Эдерсон попал под небольшой прессинг Кавани во вратарской, но голкипер сборной Бразилии не стал нервничать и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 23'
    Пакета после рывка вперёд по левому флангу выполнил передачу в радиус штрафной площади, Неймар под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 22'
    Как-то довольно быстро у нас просел Уругвай, а вот в атаке команда Оскара Табареса по-прежнему ничего не смогла создать. 
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Рафинья!!! Пакета прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Неймар с помощью рикошета доставил мяч к правому углу вратарской до Рафиньи, Муслера при игре на выходе не смог перехватить мяч, в итоге Рафинья без особого труда упрочил преимущество Бразилии. 
  • 20'
    Решили игроки сборной Бразилии обойтись без подачи в штрафную площадь со стандарта, довольно быстро был разыгран мяч. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Винья на правом фланге огрел по ногам Рафинью. Бразилия заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 18'
    Рафинья прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Неймара, защитники сборной Уругвая вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 17'
    Фред при проходе вперёд по центру решил отыграться с Неймаром, а Неймар ответный пас выполнил пяткой, мяч полетел слабовато, игра бразильцев была прочитана, гости в итоге перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Весино в центре поля нарушил правила против Жезуса. Игроки сборной Бразилии в этот раз достаточно долго разыгрывали стандарт. 
  • 15'
    Бразилия после быстрого забитого гола пока решила выдержать небольшую паузу, но команда Тите мяч своему сопернику конечно же не отдаёт. 
  • 14'
    Де ла Крус перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Жезуса. 
  • 13'
    Не получилось у Уругвая выстроить свою игру от обороны, теперь гости должны стараться добавлять в атаке, чтобы мы уже чаще видели в деле Эдерсона. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Неймар!!! Эмерсон после небольшого прохода вперёд по правому флангу сместился в центр и отдал передачу на Фреда, который в свою очередь выполнил отличный заброс в центр штрафной площади, Неймар оторвался от защитников сборной Уругвая, далее Неймар успешно сместился к правому углу вратарской, обыграл Муслеру и отправил мяч в сетку. 
  • 11'
    В среднем темпе у нас проходят первые минуты матча, Уругвай играет от обороны, как-то иначе против Бразилии играть на выезде команда Оскара Табареса боится. 
  • 10'
    Неймар вновь совершил неудачный рывок вперёд по левому флангу, на этот раз в борьбе с Нандесом Неймар упустил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Кавани в центре поля зацепил Фабиньо. Бразилия в свою очередь быстро разыграла стандарт. 
  • 8'
    Неймар попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Коатесом Неймар упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Теперь уже Фред в центре поля огрел по ногам Де ла Курса. Вновь Уругвай не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Эмерсон в центре поля нарушил правила против Кавани. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 5'
    Эмерсон прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Жезуса, Габриэль в борьбе с Годином не смог зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Неймар с левого фланга немного сместился в центр и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муслера был на месте. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот сборной Уругвая. Неймар выполнил подачу на ближний угол вратарской, Суарес отработал в обороне и головой выбил мяч в аут. 
  • 2'
    Де ла Крус выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Винье, Эмерсон оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный матч. Уругваю очень нужно набрать хоть какие-то очки, чтобы вернуться в первую четвёрку в отборочном турнире, но Бразилия во втором матче подряд не намерена терять очки, да и тем более сегодня будет проходить матч при своих болельщиках. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Помогать ему на бровках будут Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервным арбитром на этот матч назначен Факундо Тельо Фигероа. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 12-го тура группового этапа отборочного турнира в Южной Америке на чемпионат мира в Катар. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.  
Прогнозы 151
Бразилия 95.4% (144)
X 3.3% (5)
Уругвай 1.3% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Уругвай
1.55
4.70
83.00
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Где смотреть матч Бразилия 3:0 Уругвай онлайн


Прогнозы на матч Бразилия 3:0 Уругвай

Исход игры
Бразилия
95.4% (144)
Ничья
3.3% (5)
Уругвай
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.26% (67)
Меньше
50.74% (69)
Обе команды забьют
Да
50% (68)
Нет
50% (68)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
29.8% (45)
2:0 Бразилия
22.5% (34)
1:0 Бразилия
20.5% (31)
3:1 Бразилия
9.9% (15)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:0 Бразилия
2% (3)
3:2 Бразилия
2% (3)
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