Неймар теперь уже получил отличную передачу на ход по центру к линии штрафной площади, один из лидеров сборной Бразилии в этот раз оказался в офсайде.

Антони вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил передачу в центр штрафной, Барбоза в касание пробил в правый угол ворот под перекладину, Муслера в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра для сборной Уругвая, все ждут от команды Оскара Табареса более активной игры в атаке. Если же по итогу ничего толком ничего не поменяется, сегодня Уругвай про очки может забыть.

В составе сборной Уругвая после перерыва произошла замена. Вместо Найтана Нандеса на поле вышел Мартин Касерес.

Вторую подряд замену после перерыва провёл Оскар Табарес. Вместо Матиаса Виньи, который получил небольшое мышечное повреждение, на поле вышел Хоакин Пикерес.

В составе сборной Уругвая после перерыва произошла третья подряд замена. Вместо Николаса Де ла Круса на поле вышел Лукас Торрейра.

Неймар от радиуса штрафной площади выполнил передачу к правому углу вратарской на ход Рафинье, полузащитник сборной Бразилии забрался в небольшой офсайд.

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля сборной Бразилии против Эмерсона.

Вальверде прошёл вперёд по центру и затем от радиуса штрафной площади Федерико пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Эдерсон в прыжке намертво поймал его.

Пакета прошёл вперёд по левой половине поля и далее выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Жезус пробил под правый угол ворот, Муслера за счёт грамотной позиции спокойно отбил мяч на правый фланг.

Рафинья попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Пикерес накрыл своего соперника и выбил мяч на угловой.

Рафинья с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Муслера в своей штрафной площади попал под прессинг Неймара, голкипер сборной Уругвая сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

Жезус получил мяч на ход к линии штрафной площади от Неймара, Габриэль прошёл немного вперёд и пробил в правый угол ворот, Муслера в прыжке спас свою команду.

Рафинья теперь уже с правого угла штрафной площади плотно пробил по воротам, Муслера в очередной раз выручил свою команду, а затем добивание от Пакета блокировал Касерес.

Пикерес перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Фабиньо.

Касерес прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Удалось Уругваю провести голевую атаку, но в момент передачи от Вальверде Кавани оказался в явном офсайде.

Касерес с правого фланга выполнил ещё один прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Бразилии сыграли внимательно и перехватили мяч.

Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Рафинья!!! Игроки сборной Бразилии провели отличную контратаку, которая завершилась голом. Фабиньо на своей половине поля отыгрался с Рафиньей, затем передачу на ход к центральному кругу получил Жезус, Габриэль в свою очередь выполнил пас на ход Неймару по левому флангу, а Неймар уже своевременно выполнил передачу к левому углу штрафной площади на быстрого Рафинью, который в итоге очень хорошо пробил в правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Бразилии на своём поле уверенно переигрывает Уругвай 2:0. Пока команда Тите играет с подавляющим преимуществом. Будем надеяться, что команда Оскара Табареса ещё сможет вернуться в игру, но пока для этого предпосылок совсем немного.

45' Неймар прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил отличную передачу в центр штрафной площади, Жезус в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

45' Эмерсон перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Уругвая, правила были нарушены против Де ла Круса.

45' Фабиньо отыгрался с Неймаром, Пакета и Фредом, затем Фабиньо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эмерсон пробил по воротам, мяч попал в ногу Винье.

45' Четыре минуты добавил Фернандо Рапальини к основному времени первого тайма.

45' Вальверде со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Коатес головой сбросил мяч в центр штрафной, Бентанкур головой пробил под перекладину, мяч полетел не очень сильно, а поэтому Эдерсон выловил его без особого труда.

45' Полузащитник сборной Бразилии Фабиньо получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Де ла Круса.

44' Теперь уже Бентанкур в центре поля нарушил правила. Совсем ничего не получается у Уругвая сегодня.

43' Неймара придержали за футболку в центре поля. Неймар спокойно разыграл стандарт с Пакета.

42' Эмерсон с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рафинья обыграл Година и на силу пробил в ближний угол ворот, Муслера выручил свою команду вновь.

41' Неймар выполнил заброс в центр штрафной площади, Рафинья зацепился за мяч, затем Рафинья сместился к правому углу штрафной и вернул мяч Неймару, который в свою очередь пробил в правый угол ворот, Муслера в прыжке вытянул непростой мяч.

40' Нандес прошёл вперёд по правому флангу, но затем Найтан выполнил неудачную подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Эдерсону.

39' Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Уругвая сыграли внимательно и сразу же выбили мяч на левый фланг.

38' Винья на правом фланге огрел по ногам Эмерсона. Бразилия вновь заработала довольно неплохой стандарт.

37' Нандес при рывке перёд по правому флангу оторвался от Пакета, но затем Найтана грамотно накрыл Сандро.

36' Бентанкур сместился немного в центр с правой половины поля, а затем Родриго сильно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

35' Эмерсон в центре поля нарушил правила против Де ла Круса. Очень долго Уругвай разыгрывал стандарт.

34' Ещё один потенциально голевой момент удалось создать Бразилии, но тут уже хозяева поля заигрались и в итоге удара по воротам так и не последовало.

33' Нандес в центре поля нарушил правила против Неймара. Бразилия не стала спешить при розыгрыше мяча.

32' Дал небольшую паузу Фернандо Рапальини футболистам, сегодня в Манаусе довольно душно, игроки могут попить воды и перевести дух.

31' Фабиньо пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

30' Пакета при входе в штрафную площадь с левого фланга уверенно переиграл Нандеса, но затем прострел в центр штрафной от Лукаса был прерван Весино, который удачно подставил ногу.

29' Рафинья при рывке вперёд по правому флангу оторвался от Виньи и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

28' Болельщики сборной Бразилии гонят свою команду вперёд, они вправе рассчитывать сегодня ещё на парочку забитых голов.

27' Игроки сборной Бразилии вновь решили спокойно покатать мяч в центре поля, Уругвай в высокий прессинг идти не решается.

26' Неймар получил по ногам в центре поля от Вальверде. Сам же Неймар быстро разыграл стандарт.

25' Де ла Крус при проходе вперёд по центру спокойно отыгрался с Кавани, а затем Николас пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

24' Эдерсон попал под небольшой прессинг Кавани во вратарской, но голкипер сборной Бразилии не стал нервничать и спокойно выбил мяч в центр поля.

23' Пакета после рывка вперёд по левому флангу выполнил передачу в радиус штрафной площади, Неймар под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

22' Как-то довольно быстро у нас просел Уругвай, а вот в атаке команда Оскара Табареса по-прежнему ничего не смогла создать.

21' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Рафинья!!! Пакета прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Неймар с помощью рикошета доставил мяч к правому углу вратарской до Рафиньи, Муслера при игре на выходе не смог перехватить мяч, в итоге Рафинья без особого труда упрочил преимущество Бразилии.

20' Решили игроки сборной Бразилии обойтись без подачи в штрафную площадь со стандарта, довольно быстро был разыгран мяч.

19' Винья на правом фланге огрел по ногам Рафинью. Бразилия заработала относительно неплохой стандарт.

18' Рафинья прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Неймара, защитники сборной Уругвая вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

17' Фред при проходе вперёд по центру решил отыграться с Неймаром, а Неймар ответный пас выполнил пяткой, мяч полетел слабовато, игра бразильцев была прочитана, гости в итоге перехватили мяч.

16' Весино в центре поля нарушил правила против Жезуса. Игроки сборной Бразилии в этот раз достаточно долго разыгрывали стандарт.

15' Бразилия после быстрого забитого гола пока решила выдержать небольшую паузу, но команда Тите мяч своему сопернику конечно же не отдаёт.

14' Де ла Крус перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Жезуса.

13' Не получилось у Уругвая выстроить свою игру от обороны, теперь гости должны стараться добавлять в атаке, чтобы мы уже чаще видели в деле Эдерсона.

12' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Неймар!!! Эмерсон после небольшого прохода вперёд по правому флангу сместился в центр и отдал передачу на Фреда, который в свою очередь выполнил отличный заброс в центр штрафной площади, Неймар оторвался от защитников сборной Уругвая, далее Неймар успешно сместился к правому углу вратарской, обыграл Муслеру и отправил мяч в сетку.

11' В среднем темпе у нас проходят первые минуты матча, Уругвай играет от обороны, как-то иначе против Бразилии играть на выезде команда Оскара Табареса боится.

10' Неймар вновь совершил неудачный рывок вперёд по левому флангу, на этот раз в борьбе с Нандесом Неймар упустил мяч в аут.

9' Кавани в центре поля зацепил Фабиньо. Бразилия в свою очередь быстро разыграла стандарт.

8' Неймар попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Коатесом Неймар упустил мяч за лицевую линию поля.

7' Теперь уже Фред в центре поля огрел по ногам Де ла Курса. Вновь Уругвай не стал спешить при розыгрыше мяча.

6' Эмерсон в центре поля нарушил правила против Кавани. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча.

5' Эмерсон прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Жезуса, Габриэль в борьбе с Годином не смог зацепиться за мяч.

4' Неймар с левого фланга немного сместился в центр и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муслера был на месте.

3' Угловой у ворот сборной Уругвая. Неймар выполнил подачу на ближний угол вратарской, Суарес отработал в обороне и головой выбил мяч в аут.

2' Де ла Крус выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Винье, Эмерсон оказался первым на мяче и выбил его в аут.