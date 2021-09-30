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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
 
Позже
Уругвай

История личных встреч

Бразилия
Уругвай

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:2
ТМС
0:1
ОМЮА
1:4
ОМЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 6 (3) 0.6
Фирмино Роберто 3 0.3
Ришарлисон 3 0.3
Рибейро Эвертон 2 0.2
Маркиньос Маркос 2 0.2
Антони 1 0.1
Коутиньо Филиппе 1 0.1
Мело Артур 1 0.1
Пакета Лукас 1 0.1
Габриэл Барбоза 1 (1) 0.1
Жезус Габриэль 0 0
Рафинья Диас 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 (4) 0.36
Де Арраскаэта Джорджиан 3 (1) 0.27
Кавани Эдинсон 1 0.09
Перейро Гастон 1 0.09
Вальверде Федерико 1 0.09
Макси Гомес 1 0.09
Нуньес Дарвин 1 0.09
Agustin Alvarez 1 0.09
Нандес Найтан 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Родригес Брайан II 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос Маркос 3 0
Неймар 2 0
Фред Сантос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Силва Тьяго 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Весино Матиас 1 0
Хименес Хосе 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
29%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1
Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1
Уругвай
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2
Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Перу 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Аргентина Заявка 10 6 4 0 18 - 6 22
3. Эквадор Заявка 11 5 1 5 20 - 13 16
4. Уругвай Заявка 11 4 4 3 13 - 13 16
5. Колумбия Заявка 11 3 6 2 16 - 16 15
6. Парагвай Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
7. Перу Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
8. Чили Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
9. Боливия Заявка 11 2 3 6 13 - 25 9
10. Венесуэла Заявка 11 2 1 8 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
2. Бразилия Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Колумбия Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чили Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Боливия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
5. Парагвай Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
6. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
7. Эквадор Заявка 5 1 0 4 4 - 8 3
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Аргентина Месси Лионель 6 2 0
4. Эквадор Эстрада Майкл 5 0 2
5. Аргентина Мартинес Лаутаро 4 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 5 1
2. Перу Гонсалес Кристофер 5 0
3. Перу Трауко Мигель 3 1
4. Парагвай Альдерете Омар 3 1
5. Парагвай Алонсо Хуниор 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2021, осталось 2 дня 18 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Бразилия 93.9% (46)
    X 4.1% (2)
    Уругвай 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Уругвай
    1.59
    4.55
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бразилия - Уругвай онлайн


    Прогнозы на матч Бразилия - Уругвай

    Исход игры
    Бразилия
    93.9% (46)
    Ничья
    4.1% (2)
    Уругвай
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (28)
    Нет
    42.86% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    34.7% (17)
    2:0 Бразилия
    20.4% (10)
    1:0 Бразилия
    20.4% (10)
    3:1 Бразилия
    12.2% (6)
    3:2 Бразилия
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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