Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Бразилия
Уругвай
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|6 (3)
|0.6
|Фирмино Роберто
|3
|0.3
|Ришарлисон
|3
|0.3
|Рибейро Эвертон
|2
|0.2
|Маркиньос Маркос
|2
|0.2
|Антони
|1
|0.1
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.1
|Мело Артур
|1
|0.1
|Пакета Лукас
|1
|0.1
|Габриэл Барбоза
|1 (1)
|0.1
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Рафинья Диас
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4 (4)
|0.36
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3 (1)
|0.27
|Кавани Эдинсон
|1
|0.09
|Перейро Гастон
|1
|0.09
|Вальверде Федерико
|1
|0.09
|Макси Гомес
|1
|0.09
|Нуньес Дарвин
|1
|0.09
|Agustin Alvarez
|1
|0.09
|Нандес Найтан
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Неймар
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Касерес Мартин
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
29%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1
Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1
Уругвай
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2
Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Перу 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Аргентина
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|3.
|Эквадор
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 13
|16
|4.
|Уругвай
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|16 - 16
|15
|6.
|Парагвай
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|7.
|Перу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|8.
|Чили
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|9.
|Боливия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|9
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|2.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Колумбия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чили
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Боливия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|6
|3
|5
|3.
|Аргентина
|Месси Лионель
|6
|2
|0
|4.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|5
|0
|2
|5.
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|5
|1
|2.
|Перу
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|3.
|Перу
|Трауко Мигель
|3
|1
|4.
|Парагвай
|Альдерете Омар
|3
|1
|5.
|Парагвай
|Алонсо Хуниор
|4
|0
Прогнозы на матч Бразилия - Уругвай
Исход игры
Бразилия
93.9% (46)
Ничья
4.1% (2)
Уругвай
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
57.14% (28)
Нет
42.86% (21)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
34.7% (17)
2:0 Бразилия
20.4% (10)
1:0 Бразилия
20.4% (10)
3:1 Бразилия
12.2% (6)
3:2 Бразилия
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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