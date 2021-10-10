Первый тайм

5' Бразильцы перебрались на половину поля соперника, идёт розыгрыш мяч.

4' Штрафной заработали футболисты сборной Колумбии. Кинтеро забросил мяч в штрафную, Йерри Мина выиграл верх и пробил головой! Рядом со штангой! Хороший эпизод!

3' Сборная Бразилии старается владеть мячом на старте поединка, но колумбийцы прессингуют, в итоге гости толком не могут со своей половины поля выбраться.

2' Перехватили мяч колумбийцы, Хуан Кинтеро пробивал с линии штрафной площади площади, но получилось не очень сильно, в итоге Алиссон справился.