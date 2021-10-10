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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Колумбия
0:0
Первый тайм: 5'
Бразилия
0' 5'
1
Оспина
Давид
2
Медина
Стефан
13
Мина
Йерри
4
Куэста
Карлос
17
Мохика
Хоан
10
Кинтеро
Хуан
5
Барриос
Вилмар
16
Хефферсон
Лерма
14
Диас
Луис
20
Мартинес
Рохер
9
Фалькао
Радамель
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
14
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
6
Алекс
Сандро
8
Фред
Сантос
5
Фабиньо
Энрике
17
Пакета
Лукас
9
Жезус
Габриэль
21
Габриэл
Барбоза
10
Неймар
Колумбия
4-4-2
Бразилия
4-3-3

История личных встреч

Колумбия
Бразилия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

КА
2:1
ТМС
2:2
ОМЮА
1:1
ТМС
1:0
ОМЮА
2:1
КА
0:1
ТМС
1:0
ЧМ2
2:1
ММ
1:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 3 (1) 0.27
Борха Мигель 3 (1) 0.27
Диас Луис 2 0.18
Куадрадо Хуан 1 (1) 0.09
Мартинес Рохер 1 0.09
Фалькао Радамель 1 0.09
Сапата Дуван 1 0.09
Урибе Матеус 1 0.09
Мина Йерри 1 0.09
Хефферсон Лерма 1 0.09
Родригес Хамес 1 (1) 0.09
Медина Стефан 0 0
Варгас Камило 0 0
Мохика Хоан 0 0
Борре Рафаэль 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 6 (3) 0.6
Фирмино Роберто 3 0.3
Ришарлисон 3 0.3
Рибейро Эвертон 2 0.2
Маркиньос Маркос 2 0.2
Антони 1 0.1
Коутиньо Филиппе 1 0.1
Мело Артур 1 0.1
Пакета Лукас 1 0.1
Габриэл Барбоза 1 (1) 0.1
Жезус Габриэль 0 0
Рафинья Диас 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 2 1
Муньос Даниэль 1 1
Куадрадо Хуан 2 0
Медина Стефан 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Оспина Давид 1 0
Мехия Александр 1 0
Родригес Хамес 1 0
Сапата Дуван 1 0
Фабра Франк 1 0
Урибе Матеус 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Мохика Хоан 1 0
Борха Мигель 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Куэльяр Густаво 1 0
Тесильо Вильям 1 0
Суарес Луис III 1 0
Диас Луис 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос Маркос 3 0
Неймар 2 0
Фред Сантос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Силва Тьяго 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

10
1
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Пропущено

16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
5
31%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1
Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3 Чили - Колумбия 2:2 Колумбия - Венесуэла 3:0 Эквадор - Колумбия 0:1 Колумбия - Перу 1:0 Алжир - Колумбия 3:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0
Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1 Бразилия - Сенегал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Аргентина Заявка 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Эквадор 0:0 Заявка 11 5 2 4 19 - 11 17
4. Уругвай Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
5. Колумбия 0:0 Заявка 11 3 6 2 16 - 16 15
6. Перу 0:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
7. Парагвай Заявка 10 2 6 2 9 - 11 12
8. Боливия 0:0 Заявка 11 1 4 6 12 - 25 7
9. Чили Заявка 10 1 4 5 9 - 14 7
10. Венесуэла 0:0 Заявка 11 1 2 8 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор 0:0 Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
2. Бразилия 0:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Аргентина Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Колумбия 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Перу 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Боливия 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
9. Венесуэла 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
10. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Перу 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
6. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
7. Эквадор 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
8. Боливия 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла 0:0 Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Эквадор Эстрада Майкл 5 0 2
4. Аргентина Месси Лионель 5 2 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 4 1
2. Перу Гонсалес Кристофер 5 0
3. Перу Трауко Мигель 3 1
4. Парагвай Алонсо Хуниор 4 0
5. Уругвай Бентанкур Родриго 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Бразильцы перебрались на половину поля соперника, идёт розыгрыш мяч.
  • 4'
    Штрафной заработали футболисты сборной Колумбии. Кинтеро забросил мяч в штрафную, Йерри Мина выиграл верх и пробил головой! Рядом со штангой! Хороший эпизод!
  • 3'
    Сборная Бразилии старается владеть мячом на старте поединка, но колумбийцы прессингуют, в итоге гости толком не могут со своей половины поля выбраться.
  • 2'
    Перехватили мяч колумбийцы, Хуан Кинтеро пробивал с линии штрафной площади площади, но получилось не очень сильно, в итоге Алиссон справился.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной Бразилии. В синих майках, белых трусах гости, а Колумбия сыграет в традиционных жёлтых майках, синих трусах и красных гетрах!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция отборочного поединка к чемпионату мира 2022 года в Южной Америке между командами Колумбии и Бразилии. С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 139
Колумбия 0.7% (1)
X 17.3% (24)
Бразилия 82% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Бразилия
4.50
3.14
2.02
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Колумбия 0:0 Бразилия онлайн


Прогнозы на матч Колумбия 0:0 Бразилия

Исход игры
Колумбия
0.7% (1)
Ничья
17% (24)
Бразилия
82.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
71.97% (95)
Нет
28.03% (37)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
41.1% (58)
0:1 Бразилия
14.9% (21)
1:1 Ничья
13.5% (19)
0:2 Бразилия
10.6% (15)
1:3 Бразилия
7.8% (11)
2:3 Бразилия
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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