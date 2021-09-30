Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Колумбия
Бразилия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.3
|Борха Мигель
|3 (1)
|0.3
|Диас Луис
|2
|0.2
|Куадрадо Хуан
|1 (1)
|0.1
|Мартинес Рохер
|1
|0.1
|Фалькао Радамель
|1
|0.1
|Сапата Дуван
|1
|0.1
|Урибе Матеус
|1
|0.1
|Мина Йерри
|1
|0.1
|Хефферсон Лерма
|1
|0.1
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.1
|Медина Стефан
|0
|0
|Варгас Камило
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|6 (3)
|0.67
|Фирмино Роберто
|3
|0.33
|Ришарлисон
|3
|0.33
|Рибейро Эвертон
|2
|0.22
|Маркиньос Маркос
|2
|0.22
|Антони
|1
|0.11
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.11
|Мело Артур
|1
|0.11
|Пакета Лукас
|1
|0.11
|Габриэл Барбоза
|1 (1)
|0.11
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Рафинья Диас
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
Карточки
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|2
|1
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Медина Стефан
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Мехия Александр
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Куэльяр Густаво
|1
|0
|Тесильо Вильям
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Неймар
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
10
1
7 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Пропущено
16
4
10 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
5
31%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1
Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3 Чили - Колумбия 2:2 Колумбия - Венесуэла 3:0 Эквадор - Колумбия 0:1 Колумбия - Перу 1:0 Алжир - Колумбия 3:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0
Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1 Бразилия - Сенегал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|22 - 3
|27
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Эквадор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 11
|16
|4.
|Уругвай
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|6.
|Парагвай
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 11
|12
|7.
|Перу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|8.
|Чили
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 14
|7
|9.
|Боливия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 25
|6
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|2.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Аргентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Колумбия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|6
|3
|5
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|5
|0
|2
|4.
|Аргентина
|Месси Лионель
|5
|2
|0
|5.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|4
|1
|2.
|Перу
|Трауко Мигель
|3
|1
|3.
|Парагвай
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|4.
|Уругвай
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|5.
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|0
Прогнозы на матч Колумбия - Бразилия
Исход игры
Колумбия
0% (0)
Ничья
17.6% (6)
Бразилия
82.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (26)
Меньше
23.53% (8)
Обе команды забьют
Да
88.24% (30)
Нет
11.76% (4)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
50% (17)
1:3 Бразилия
11.8% (4)
0:2 Бразилия
11.8% (4)
1:1 Ничья
11.8% (4)
2:3 Бразилия
8.8% (3)
2:2 Ничья
5.9% (2)
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