Тальяфико с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Уругвая оказались первыми на мяче и выбили его в аут.

Тальяфико с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади, Месси в касание пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Уругвая, пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой.

Де Пауль с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки сборной Уругвая выбили мяч за пределы штрафной площади.

Месси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муслера спокойно поймал его.

36' Аргентина после пары острых атак Уругвая решила попытаться всё же взять дело в свои руки, чтобы действительно не оказаться в роли догоняющей стороны.

35' Месси пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

34' Де Пауль из центра поля выполнил отличную передачу на ход Ло Чельсо по правой половине поля, Джованни обыграл вышедшего из ворот Муслеру, но затем от правого угла вратарской Ло Чельсо пробил на силу под перекладину, чтобы защитники, которые вернулись на линию ворот, не смогли спасти свою команду, однако Уругвай в итоге спасла как раз перекладина.

33' Де ла Крус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Годин головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Мартинесу.

32' Молина на левом фланге нарушил правила против Вальверде. Уругвай тщательно готовится к стандарту.

31' Уругвай серьёзно настроен сегодня забить первым, важно это сделать команде Оскара Табареса, чтобы затем уже сыграть по счёту.

30' Весино, Де ла Крус и Винья смогли довести мяч до левого угла штрафной площади и оттуда выполнить заброс к правому углу вратарской, Суарес смог в касание пробить в ближний угол ворот, на этот раз Аргентину от пропущенного мяча спасла штанга.

29' Нандес прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

28' Неплохими моментами обменялись Аргентина и Уругвай, если команды не будут сильно сбавлять обороты, наверняка мы можем увидеть ещё в первом тайме забитый мяч.

27' Де Пауль с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мартинес в падении ногой направил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

26' Ло Чельсо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Мартинес под давлением соперника не смог пробить по воротам.

25' Нандес с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Винья удачно набежал на мяч и выполнил перевод на правый угол штрафной, Суарес в падении пробил в левый угол ворот, Мартинес успел переместиться и спасти свою команду в достаточно непростой ситуации.

24' Молина прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Гонсалес неудачно обработал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.

23' Весино в центре поля нарушил правила против Ло Чельсо. Аргентина достаточно быстро разыграла стандарт.

22' Паредес в центре поля нарушил правила против Суареса. За счёт мелкого фола аргентинцы умеют сбивать темп ответных атак соперника.

21' Гонсалес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Ло Чельсо выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на ход Мартинесу, защитники сборной Уругвая прочитали момент и уверенно перехватили мяч.

19' Нандес совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника Найтан упустил мяч за лицевую линию поля.

18' Вновь сейчас стала немного успокаиваться игра, но Аргентина по-прежнему больше времени проводит с мячом.

17' Ло Чельсо в центре поля огрел по ногам Де ла Круса. Вновь Уругвай довольно долго разыгрывал стандарт.

16' Попытались игроки сборной Уругвая сейчас провести контратаку, но Брайан Родригес вместе с партнёрами по команде так и не понял друг друга.

15' Месси на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Уругвая и нарушил правила.

14' Месси при смещении в центр с правой половины поля решил попробовать отыграться с де Паулем, но ответный пас пяткой у Родриго на Лионеля не прошёл.

13' Стали команды уже регулярно создавать моменты у ворот друг друга, для болельщиков это очень хорошо, все ждут яркого футбола в таком противостоянии.

12' Месси разыграл корнер с де Паулем, затем мяч на левом фланге получил Ло Чельсо, Джованни вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

11' Месси с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч попал в Араухо и ушёл на угловой.

10' Паредес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

9' Вальверде пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Мартинес на этот раз в прыжке отбил мяч к правому флангу.

8' Нандес из аута на правом фланге выбросил мяч точно на Суареса, Луис далее грамотно отыгрался с Весино при входе в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Мартинес успел сложиться и выручить свою команду.

7' Тальяфико в центре поля нарушил правила против Де ла Круса. Уругвай довольно долго разыгрывал стандарт.

6' Гонсалес теперь уже попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Нандесом Николас потерял мяч.

5' Месси по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники сборной Уругвая сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' Нандес в центре поля огрел по ногам Гонсалеса. Аргентина достаточно быстро разыграла стандарт.

3' Уругвай на своей половине поля встречает соперника очень плотно, но в высокий прессинг идти команда Оскара Табареса конечно же не собирается.

2' Сборная Аргентины сразу же забрала мяч под свой контроль, но пока дальше центра поля у аргентинцев пройти не получается.