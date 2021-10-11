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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Аргентина
0:0
Первый тайм: 37'
Уругвай
0' 37'
23
Мартинес
Эмилиано
21
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
5
Паредес
Леандро
7
Де
Пауль
Родриго
15
Гонсалес
Николас
10
Месси
Лионель
20
Ло
Чельсо
Джовани
22
Мартинес
Лаутаро
1
Муслера
Фернандо
8
Нандес
Найтан
19
Коатес
Себастьян
3
Годин
Диего
4
Араухо
Рональд
17
Винья
Матиас
16
Родригес
Брайан
II
5
Весино
Матиас
15
Вальверде
Федерико
7
Де
ла
Крус
Николас
9
Суарес
Луис
Аргентина
4-2-3-1
Уругвай
5-4-1

История личных встреч

Аргентина
Уругвай

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

КА
1:0
ТМС
2:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
1:0
КА
1:0
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
3:0
КА
1:2
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 5 (2) 0.5
Мартинес Лаутаро 3 0.3
Гонсалес Николас 2 0.2
Корреа Хоакин 2 0.2
Паредес Леандро 1 0.1
Корреа Анхель 1 0.1
Ромеро Кристиан 1 0.1
Ло Чельсо Джовани 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 (4) 0.36
Де Арраскаэта Джорджиан 3 (1) 0.27
Кавани Эдинсон 1 0.09
Перейро Гастон 1 0.09
Вальверде Федерико 1 0.09
Макси Гомес 1 0.09
Нуньес Дарвин 1 0.09
Agustin Alvarez 1 0.09
Нандес Найтан 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Родригес Брайан II 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Паредес Леандро 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Окампос Лукас 1 0
Песселья Херман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Весино Матиас 1 0
Хименес Хосе 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
27%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0
Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Эквадор 6:1 Германия - Аргентина 2:2
Уругвай
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Перу 1:0 Чили (жен) - Уругвай 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Аргентина 0:0 Заявка 10 5 5 0 15 - 6 20
3. Уругвай 0:0 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
4. Эквадор Заявка 11 5 1 5 20 - 13 16
5. Колумбия Заявка 11 3 6 2 16 - 16 15
6. Парагвай 0:0 Заявка 11 2 7 2 9 - 11 13
7. Перу Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
8. Боливия Заявка 11 2 3 6 13 - 25 9
9. Чили 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
10. Венесуэла Заявка 11 2 1 8 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
2. Бразилия Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3. Уругвай 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Аргентина 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Колумбия Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Боливия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8. Парагвай 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Чили 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
5. Парагвай 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 3 6
6. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
7. Эквадор Заявка 5 1 0 4 4 - 8 3
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Эквадор Эстрада Майкл 5 0 2
4. Аргентина Месси Лионель 5 2 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 5 1
2. Перу Гонсалес Кристофер 5 0
3. Перу Трауко Мигель 3 1
4. Парагвай Алонсо Хуниор 4 0
5. Уругвай Бентанкур Родриго 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    ГООООЛ! 1:0!!! 
  • 40'
    Месси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муслера спокойно поймал его. 
  • Угловой
    39'
    Де Пауль с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки сборной Уругвая выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    38'
    Тальяфико с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади, Месси в касание пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Уругвая, пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой. 
  • 37'
    Тальяфико с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Уругвая оказались первыми на мяче и выбили его в аут. 
  • 36'
    Аргентина после пары острых атак Уругвая решила попытаться всё же взять дело в свои руки, чтобы действительно не оказаться в роли догоняющей стороны. 
  • 35'
    Месси пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Штанга
    34'
    Де Пауль из центра поля выполнил отличную передачу на ход Ло Чельсо по правой половине поля, Джованни обыграл вышедшего из ворот Муслеру, но затем от правого угла вратарской Ло Чельсо пробил на силу под перекладину, чтобы защитники, которые вернулись на линию ворот, не смогли спасти свою команду, однако Уругвай в итоге спасла как раз перекладина. 
  • 33'
    Де ла Крус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Годин головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Мартинесу.
  • Фол, нарушение
    32'
    Молина на левом фланге нарушил правила против Вальверде. Уругвай тщательно готовится к стандарту. 
  • 31'
    Уругвай серьёзно настроен сегодня забить первым, важно это сделать команде Оскара Табареса, чтобы затем уже сыграть по счёту. 
  • Штанга
    30'
    Весино, Де ла Крус и Винья смогли довести мяч до левого угла штрафной площади и оттуда выполнить заброс к правому углу вратарской, Суарес смог в касание пробить в ближний угол ворот, на этот раз Аргентину от пропущенного мяча спасла штанга. 
  • 29'
    Нандес прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 28'
    Неплохими моментами обменялись Аргентина и Уругвай, если команды не будут сильно сбавлять обороты, наверняка мы можем увидеть ещё в первом тайме забитый мяч. 
  • Опасный момент
    27'
    Де Пауль с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мартинес в падении ногой направил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 26'
    Ло Чельсо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Мартинес под давлением соперника не смог пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    25'
    Нандес с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Винья удачно набежал на мяч и выполнил перевод на правый угол штрафной, Суарес в падении пробил в левый угол ворот, Мартинес успел переместиться и спасти свою команду в достаточно непростой ситуации. 
  • 24'
    Молина прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Гонсалес неудачно обработал мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Весино в центре поля нарушил правила против Ло Чельсо. Аргентина достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Паредес в центре поля нарушил правила против Суареса. За счёт мелкого фола аргентинцы умеют сбивать темп ответных атак соперника. 
  • 21'
    Гонсалес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 20'
    Ло Чельсо выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на ход Мартинесу, защитники сборной Уругвая прочитали момент и уверенно перехватили мяч. 
  • 19'
    Нандес совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника Найтан упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 18'
    Вновь сейчас стала немного успокаиваться игра, но Аргентина по-прежнему больше времени проводит с мячом.
  • Фол, нарушение
    17'
    Ло Чельсо в центре поля огрел по ногам Де ла Круса. Вновь Уругвай довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • 16'
    Попытались игроки сборной Уругвая сейчас провести контратаку, но Брайан Родригес вместе с партнёрами по команде так и не понял друг друга. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Месси на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Уругвая и нарушил правила. 
  • 14'
    Месси при смещении в центр с правой половины поля решил попробовать отыграться с де Паулем, но ответный пас пяткой у Родриго на Лионеля не прошёл.  
  • 13'
    Стали команды уже регулярно создавать моменты у ворот друг друга, для болельщиков это очень хорошо, все ждут яркого футбола в таком противостоянии. 
  • Угловой
    12'
    Месси разыграл корнер с де Паулем, затем мяч на левом фланге получил Ло Чельсо, Джованни вошёл в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 11'
    Месси с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч попал в Араухо и ушёл на угловой. 
  • 10'
    Паредес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    9'
    Вальверде пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Мартинес на этот раз в прыжке отбил мяч к правому флангу. 
  • Опасный момент
    8'
    Нандес из аута на правом фланге выбросил мяч точно на Суареса, Луис далее грамотно отыгрался с Весино при входе в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Мартинес успел сложиться и выручить свою команду. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Тальяфико в центре поля нарушил правила против Де ла Круса. Уругвай довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • 6'
    Гонсалес теперь уже попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Нандесом Николас потерял мяч. 
  • 5'
    Месси по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники сборной Уругвая сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Нандес в центре поля огрел по ногам Гонсалеса. Аргентина достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • 3'
    Уругвай на своей половине поля встречает соперника очень плотно, но в высокий прессинг идти команда Оскара Табареса конечно же не собирается. 
  • 2'
    Сборная Аргентины сразу же забрала мяч под свой контроль, но пока дальше центра поля у аргентинцев пройти не получается. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва между Аргентиной и Уругваем. Команде Оскара Табареса должна попытаться набрать хоть какие-то очки, чтобы обойти Эквадор в борьбе за третье место в группе, но Аргентина на своём поле конечно же будет играть только на победу, а поэтому Уругваю будет крайне трудно. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч чилийская бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром. Помогать ему на бровках будут Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис. Резервным арбитром на этот матч назначен Николас Гамбоа. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на перенесённом матче пятого тура группового этапа отборочного турнира в Южной Америке на чемпионат мира в Катаре между сборными Аргентины и Уругвая. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 141
Аргентина 89.4% (126)
X 9.2% (13)
Уругвай 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Уругвай
1.77
3.80
7.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Аргентина 0:0 Уругвай онлайн


Прогнозы на матч Аргентина 0:0 Уругвай

Исход игры
Аргентина
89.4% (126)
Ничья
9.2% (13)
Уругвай
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.89% (73)
Меньше
45.11% (60)
Обе команды забьют
Да
63.16% (84)
Нет
36.84% (49)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
44% (62)
1:0 Аргентина
29.1% (41)
1:1 Ничья
7.8% (11)
3:1 Аргентина
4.3% (6)
2:0 Аргентина
4.3% (6)
3:2 Аргентина
2.1% (3)
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