Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Аргентина
Уругвай
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|5 (2)
|0.56
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.33
|Гонсалес Николас
|2
|0.22
|Корреа Хоакин
|2
|0.22
|Паредес Леандро
|1
|0.11
|Корреа Анхель
|1
|0.11
|Ромеро Кристиан
|1
|0.11
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4 (4)
|0.4
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3 (1)
|0.3
|Кавани Эдинсон
|1
|0.1
|Перейро Гастон
|1
|0.1
|Вальверде Федерико
|1
|0.1
|Макси Гомес
|1
|0.1
|Нуньес Дарвин
|1
|0.1
|Agustin Alvarez
|1
|0.1
|Нандес Найтан
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Касерес Мартин
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
15
13
10 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
27%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0
Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Эквадор 6:1 Германия - Аргентина 2:2
Уругвай
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Перу 1:0 Чили (жен) - Уругвай 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|22 - 3
|27
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Эквадор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 11
|16
|4.
|Уругвай
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|6.
|Парагвай
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 11
|12
|7.
|Перу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|8.
|Чили
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 14
|7
|9.
|Боливия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 25
|6
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|2.
|Бразилия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Аргентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Колумбия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|6
|3
|5
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|5
|0
|2
|4.
|Аргентина
|Месси Лионель
|5
|2
|0
|5.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|4
|1
|2.
|Перу
|Трауко Мигель
|3
|1
|3.
|Парагвай
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|4.
|Уругвай
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|5.
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|0
Прогнозы на матч Аргентина - Уругвай
Исход игры
Аргентина
97% (32)
Ничья
3% (1)
Уругвай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
78.79% (26)
Меньше
21.21% (7)
Обе команды забьют
Да
81.82% (27)
Нет
18.18% (6)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
66.7% (22)
1:0 Аргентина
15.2% (5)
3:1 Аргентина
9.1% (3)
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