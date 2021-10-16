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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Персеполис
0:3
Второй тайм: 90'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
27' Гол
Аль-Доссари Салем
35' Желтая карточка
Асади Реза
47' Желтая карточка
Агаи Саид
0:2
49' Гол
Гомис Бафетимби
57' Желтая карточка
Farshad Faraji
61' Желтая карточка
Марега Мусса
0:3
70' Гол
Гомис Бафетимби
72' Желтая карточка
Абдулайи Али
80' Желтая карточка
Mohamad Sharifi
90'
81
Лак
Хамед
88
Немати
Сиамак
3
Farshad
Faraji
4
Хоссейни
Джалаледдин
77
Агаи
Саид
2
Алишах
Омид
96
Асади
Реза
10
Сарлак
Милад
9
Тораби
Мехди
72
Isa
Al
Khatir
19
Амири
Вахид
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
5
Абдулайи
Али
20
Хёнсу
Чан
16
Аль-Давсари
Нассер
7
Аль-Фаридж
Сальман
28
Канно
Мохамед
17
Марега
Мусса
15
Перейра
Матеус
29
Аль-Доссари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
Персеполис
4-4-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

Ход матча

27'
0:1
Аль-Доссари Салем
(Канно Мохамед)
35'
Асади Реза
 
46'
Ehsan Pahlavan
Асади Реза
 
47'
Агаи Саид
 
49'
0:2
Гомис Бафетимби
(Перейра Матеус)
57'
Farshad Faraji
 
61'
 
Марега Мусса
61'
Mehdi Abdi Qara
Амири Вахид
 
66'
Шири Мехди
Немати Сиамак
 
70'
0:3
Гомис Бафетимби
(Аль-Доссари Салем)
72'
 
Абдулайи Али
76'
 
Аль Шехри Салех
Гомис Бафетимби
78'
Hamed Pakdel
Isa Al Khatir
 
78'
Mohamad Sharifi
Тораби Мехди
 
80'
Mohamad Sharifi
 
82'
 
Hamad Al Yami
Аль-Доссари Салем
83'
 
Musab Aljuwayr
Перейра Матеус

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Персеполис
Аль-Хиляль Эр-Рияд

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧА
2:2
ЛЧА
4:0
ЛЧА
0:0
ЛЧА
1:1
ЛЧА
3:0
ЛЧА
1:0
ЛЖ
1:0
ММ(
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Shahriar Moghanlou 4 0.5
Тораби Мехди 3 (2) 0.38
Хоссейни Джалаледдин 2 0.25
Камябиниа Камаледдин 2 0.25
Isa Al Khatir 2 0.25
Канаани Хуссейн 1 0.13
Ehsan Pahlavan 1 0.13
Асади Реза 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Бафетимби 6 0.75
Вьетто Лусиано 2 0.25
Бахебри Хаттан 2 0.25
Аль-Доссари Салем 2 0.25
Каррильо Андре 1 0.13
Аль-Шахрани Яссер 1 0.13
Абдулайи Али 1 0.13
Перейра Матеус 0 0
Марега Мусса 0 0
Канно Мохамед 0 0

Карточки

Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Farshad Faraji 2 0
Алишах Омид 1 0
Агаи Саид 1 0
Канаани Хуссейн 1 0
Амири Вахид 1 0
Тораби Мехди 1 0
Shahriar Moghanlou 1 0
Сарлак Милад 1 0
Асади Реза 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канно Мохамед 2 0
Аль-Маюф Абдулла 1 0
Бахебри Хаттан 1 0
Марега Мусса 1 0
Абдулайи Али 1 0
Аль-Давсари Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
5
63%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
5
33%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Персеполис
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Пайкан - Персеполис 0:2 Персеполис - Тракторсази 3:1 Машин Сази - Персеполис 0:5
Персеполис - Эстеглал 0:0 Персеполис - Алюминиум 2:0 Фулад Хузестан - Персеполис 0:0 Персеполис - Гохар 3:1 Мес Рафсанжан - Персеполис 0:1 Зоб Ахан - Персеполис 1:2 Shahin Bandar Ameri - Персеполис 1:4 Персеполис - Эстеглал 1:0 Сепахан - Персеполис 1:1 Персеполис - Аль-Райян 4:2 Al Wahda3 - Персеполис 1:0 Гоа - Персеполис 0:4 Персеполис - Гоа 2:1 Аль-Райян - Персеполис 1:3 Персеполис - Al Wahda3 1:0 Персеполис - Нассаджи Мазендеран 2:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 1:1 Аль-Шабаб Дубай - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:2 АГМК - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 Shabab Al-Ahli Dubai FC - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - АГМК 2:2 Аль-Иттихад II - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кадисия 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:3 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:3 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:3 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 8 3 0
3. Тэгу Силва Эдгар 6 0 0
4. Аль-Хиляль Эр-Рияд Гомис Бафетимби 6 0 0
5. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Al Wahda3 Mansor Al Harbi2 3 1
3. Кайя Рота Симоне 1 2
4. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
5. Похан Стилерс Син Кван-Хун 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Асади Реза получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Аль-Доссари Салем бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Персеполис
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4.50
3.40
2.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Персеполис 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн




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