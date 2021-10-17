Лига чемпионов АФК 2021
Похан Стилерс
0:0
Первый тайм: 15'
Нагоя Грампус
21
Ли
Чжун
13
Wan-Kyu
Kwon
10
Кан
Сан-У
17
Син
Кван-Хун
79
Young-Jun
Go
77
Лим
Сан-Хюб
16
Ли
Сын-Мо
20
Ким
Мин-Тэ
23
Йосида
Ютака
15
Инагаки
Сё
14
Кимото
Ясуки
17
Морисита
Рёя
16
Матеус
XIV
40
Сверчок
Якуб
- Основной состав
-
21 Ли ЧжунВратарь
- Защитник
-
13 Wan-Kyu KwonЗащитник
- Защитник
-
10 Кан Сан-УЗащитник
-
17 Син Кван-ХунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Young-Jun GoПолузащитник
-
77 Лим Сан-ХюбПолузащитник
-
16 Ли Сын-МоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ким Сон-ЧжуЗащитник
- Защитник
-
57 Ли Су-БинПолузащитник
-
14 О Бом-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ho-Jae Lee
-
88 Ki-Pyo Kwon
-
-
-
Главный тренер: Ki-Dong Kim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ким Мин-ТэЗащитник
-
23 Йосида ЮтакаЗащитник
-
15 Инагаки СёПолузащитник
-
14 Кимото ЯсукиПолузащитник
-
17 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
16 Матеус XIVНападающий
-
40 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
21 Такэда ЁхэиВратарь
-
13 Фудзии ХаруяЗащитник
- Защитник
-
24 Исида РётароПолузащитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саито МанабуНападающий
-
44 Канадзаки МуНападающий
- Нападающий
-
25 Маэда НаокиНападающий
-
Главный тренер: Фиккаденти Массимо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Похан Стилерс
Нагоя Грампус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Похан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тащи Борис
|3 (1)
|0.38
|Ли Сын-Мо
|2
|0.25
|Лим Сан-Хюб
|2 (1)
|0.25
|Кан Сан-У
|2 (1)
|0.25
|Ki-Pyo Kwon
|1
|0.13
Нагоя Грампус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус XIV
|4 (2)
|0.5
|Ямасаки Рёго
|4
|0.5
|Сверчок Якуб
|3
|0.38
|Какитани Юсиро
|2
|0.25
|Абэ Хироюки
|2
|0.25
|Маэда Наоки
|1
|0.13
|Саито Манабу
|1
|0.13
|Накатани Синосуке
|1
|0.13
|Морисита Рёя
|0
|0
Карточки
Похан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|2
|1
|Young-Jun Go
|2
|0
|Лим Сан-Хюб
|1
|0
|Wan-Kyu Kwon
|1
|0
|Грант Александр
|1
|0
|Син Чжин-Хо
|1
|0
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Ли Сын-Мо
|1
|0
|Ki-Pyo Kwon
|1
|0
|Ли Су-Бин
|1
|0
Нагоя Грампус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ёнемото Такудзи
|2
|0
|Йосида Ютака
|1
|0
|Абэ Хироюки
|1
|0
|Мияхара Казуя
|1
|0
|Нагасава Казуки
|1
|0
|Инагаки Сё
|1
|0
|Накатани Синосуке
|1
|0
|Ямасаки Рёго
|1
|0
|Матеус XIV
|1
|0
|Нарусе Сумпеи
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
40%
3
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Похан Стилерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кванджу - Похан Стилерс 2:3 Канвон - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:4 Похан Стилерс - Ульсан Хёндэ 1:2
Серезо Осака - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Тэгу 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 2:0 Сеул - Похан Стилерс 2:2 Похан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Чоннам Дрэгонс - Похан Стилерс 1:0 Сеонам - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Сеонам 1:0 Тэгу - Похан Стилерс 1:1 Похан Стилерс - Сеул 0:1 Похан Стилерс - Нагоя Грампус 1:1 Ратчабури - Похан Стилерс 0:0 Джохор Дарул Такзим - Похан Стилерс 0:2 Похан Стилерс - Джохор Дарул Такзим 4:1
Нагоя Грампус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Токио - Нагоя Грампус 2:1 Нагоя Грампус - Токио 3:1 Санфречче Хиросима - Нагоя Грампус 1:0 Нагоя Грампус - Оита Тринита 1:0
Токио - Нагоя Грампус 1:1 Нагоя Грампус - Йокогама Маринос 2:1 Нагоя Грампус - Тэгу 4:2 Нагоя Грампус - Токусима Вортис 3:0 Касима Антлерс - Нагоя Грампус 0:2 Нагоя Грампус - Касима Антлерс 2:0 Нагоя Грампус - Симидзу С-Палс 1:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Нагоя Грампус 0:2 Нагоя Грампус - Ависпа Фукуока 1:0 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 1:0 Нагоя Грампус - Сёнан Бельмаре 1:0 Йокогама Маринос - Нагоя Грампус 2:0 Йокогама - Нагоя Грампус 2:0 Нагоя Грампус - Фагияно Окаяма 1:0 Саган Тосу - Нагоя Грампус 3:1 Похан Стилерс - Нагоя Грампус 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|АГМК
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Тракторсази
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Пахтакор
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|2.
|Аль-Духайл
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|Аль-Шорта III
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Аль-Вехдат
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|4.
|Фулад Хузестан
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Al Wahda3
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Гоа
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|4.
|Аль-Райян
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Бангкок Гласс
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Вьеттел
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|4.
|Кайя
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|0:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Похан Стилерс
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|4.
|Ратчабури
|6
|0
|2
|4
|0 - 10
|2
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|5
|1
|0
|22 - 5
|16
|2.
|Гамба Осака
|6
|2
|3
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Чианграй Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|6
|0
|0
|6
|1 - 27
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|6
|6
|0
|0
|27 - 3
|18
|2.
|Тэгу
|6
|4
|0
|2
|22 - 6
|12
|3.
|Керес-Негрос
|6
|1
|1
|4
|4 - 24
|4
|4.
|Бэйцзин Гоань
|6
|0
|1
|5
|3 - 23
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Китчи
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Порт
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|0
|0
|6
|1 - 17
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|АГМК
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Духайл
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эстеглал
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Аль-Садд
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Фулад Хузестан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Гоа
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Похан Стилерс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Гамба Осака
|3
|1
|2
|0
|11 - 4
|5
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|13 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|2 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Китчи
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|АГМК
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Аль-Духайл
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Фулад Хузестан
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Гоа
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Похан Стилерс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Гамба Осака
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|1 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|1
|0
|2
|3 - 17
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Китчи
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Духайл
|Олунга Майкл
|8
|1
|0
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|8
|3
|0
|3.
|Тэгу
|Силва Эдгар
|6
|0
|0
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Гомис Бафетимби
|6
|0
|0
|5.
|Чонбук Хендай Моторс
|Бэрроу Моду
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Райян
|Ком Франк
|3
|1
|2.
|Al Wahda3
|Mansor Al Harbi2
|3
|1
|3.
|Кайя
|Рота Симоне
|1
|2
|4.
|Тампинс Роверс
|Ханапи Ясир
|2
|1
|5.
|Похан Стилерс
|Син Кван-Хун
|2
|1