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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Похан Стилерс
0:0
Первый тайм: 15'
Нагоя Грампус
0' 15'
21
Ли
Чжун
32
Seung-Wook
Park
13
Wan-Kyu
Kwon
2
Грант
Александр
10
Кан
Сан-У
17
Син
Кван-Хун
6
Син
Чжин-Хо
82
Паласиос
Мануэль
79
Young-Jun
Go
77
Лим
Сан-Хюб
16
Ли
Сын-Мо
1
Ланжерак
Митчелл
6
Мияхара
Казуя
4
Накатани
Синосуке
20
Ким
Мин-Тэ
23
Йосида
Ютака
15
Инагаки
Сё
14
Кимото
Ясуки
17
Морисита
Рёя
8
Какитани
Юсиро
16
Матеус
XIV
40
Сверчок
Якуб
Похан Стилерс
4-2-3-1
Нагоя Грампус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Похан Стилерс
Нагоя Грампус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЧА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Похан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тащи Борис 3 (1) 0.38
Ли Сын-Мо 2 0.25
Лим Сан-Хюб 2 (1) 0.25
Кан Сан-У 2 (1) 0.25
Ki-Pyo Kwon 1 0.13
Нагоя Грампус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус XIV 4 (2) 0.5
Ямасаки Рёго 4 0.5
Сверчок Якуб 3 0.38
Какитани Юсиро 2 0.25
Абэ Хироюки 2 0.25
Маэда Наоки 1 0.13
Саито Манабу 1 0.13
Накатани Синосуке 1 0.13
Морисита Рёя 0 0

Карточки

Похан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 2 1
Young-Jun Go 2 0
Лим Сан-Хюб 1 0
Wan-Kyu Kwon 1 0
Грант Александр 1 0
Син Чжин-Хо 1 0
Чжон Мин-Гван 1 0
Кан Сан-У 1 0
Ли Сын-Мо 1 0
Ki-Pyo Kwon 1 0
Ли Су-Бин 1 0
Нагоя Грампус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ёнемото Такудзи 2 0
Йосида Ютака 1 0
Абэ Хироюки 1 0
Мияхара Казуя 1 0
Нагасава Казуки 1 0
Инагаки Сё 1 0
Накатани Синосуке 1 0
Ямасаки Рёго 1 0
Матеус XIV 1 0
Нарусе Сумпеи 1 0
Морисита Рёя 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
40%
3
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Похан Стилерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кванджу - Похан Стилерс 2:3 Канвон - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:4 Похан Стилерс - Ульсан Хёндэ 1:2
Серезо Осака - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Тэгу 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Похан Стилерс - Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 2:0 Сеул - Похан Стилерс 2:2 Похан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Чоннам Дрэгонс - Похан Стилерс 1:0 Сеонам - Похан Стилерс 1:0 Похан Стилерс - Сеонам 1:0 Тэгу - Похан Стилерс 1:1 Похан Стилерс - Сеул 0:1 Похан Стилерс - Нагоя Грампус 1:1 Ратчабури - Похан Стилерс 0:0 Джохор Дарул Такзим - Похан Стилерс 0:2 Похан Стилерс - Джохор Дарул Такзим 4:1
Нагоя Грампус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Токио - Нагоя Грампус 2:1 Нагоя Грампус - Токио 3:1 Санфречче Хиросима - Нагоя Грампус 1:0 Нагоя Грампус - Оита Тринита 1:0
Токио - Нагоя Грампус 1:1 Нагоя Грампус - Йокогама Маринос 2:1 Нагоя Грампус - Тэгу 4:2 Нагоя Грампус - Токусима Вортис 3:0 Касима Антлерс - Нагоя Грампус 0:2 Нагоя Грампус - Касима Антлерс 2:0 Нагоя Грампус - Симидзу С-Палс 1:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Нагоя Грампус 0:2 Нагоя Грампус - Ависпа Фукуока 1:0 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 1:0 Нагоя Грампус - Сёнан Бельмаре 1:0 Йокогама Маринос - Нагоя Грампус 2:0 Йокогама - Нагоя Грампус 2:0 Нагоя Грампус - Фагияно Окаяма 1:0 Саган Тосу - Нагоя Грампус 3:1 Похан Стилерс - Нагоя Грампус 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 0:0 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 0:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 8 3 0
3. Тэгу Силва Эдгар 6 0 0
4. Аль-Хиляль Эр-Рияд Гомис Бафетимби 6 0 0
5. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Al Wahda3 Mansor Al Harbi2 3 1
3. Кайя Рота Симоне 1 2
4. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
5. Похан Стилерс Син Кван-Хун 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Похан Стилерс
Ничья
Нагоя Грампус
3.47
3.10
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Похан Стилерс 0:0 Нагоя Грампус онлайн




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