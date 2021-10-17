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  3. Лига чемпионов АФК 2021

Лига чемпионов АФК 2021

2021
Чонбук Хендай Моторс
2:3
Итог доп. времени
Ульсан Хёндэ
0'
0:1
13' Гол
Казаишвили Валерий
1:1
39' Гол
Хан Ге-Вон
1:2
45' Гол
Юн Ил-Лок
2:2
48' Гол
Кунимото Такахиро
54' Желтая карточка
Пэк Сын-Хо
59' Желтая карточка
Бюлтхейс Дэйв
62' Желтая карточка
Кунимото Такахиро
64' Желтая карточка
Пак Ен-У
2:3
101' Гол
Ли Дон-Ген
120' Желтая карточка
Hyung-Min Shin
120'
31
Сон
Бум-Кён
25
Чои
Чул-Сун
26
Хон
Чжон-Хо
92
Ким
Мин-Хёк
23
Ким
Чжин-Су
5
Пэк
Сын-Хо
7
Хан
Ге-Вон
14
Ли
Сын-Ки
13
Ким
Бо-Ген
17
Кунимото
Такахиро
9
Gustavo
Souza
III
21
Чжо
Хен-У
23
Ким
Тхэ
Хван
II
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
66
Соль
Ен-У
6
Пак
Ен-У
37
Юн
Ил-Лок
16
Вон
Ду-Чжэ
10
Юн
Бит-Гарам
8
Казаишвили
Валерий
19
О
Се
Хун
Чонбук Хендай Моторс
4-1-4-1
Ульсан Хёндэ
4-1-4-1

Ход матча

13'
0:1
Казаишвили Валерий
(Ким Тхэ Хван II)
39'
Хан Ге-Вон
(Ким Бо-Ген)
1:1
45'
1:2
Юн Ил-Лок
(О Се Хун)
48'
Кунимото Такахиро
2:2
54'
Пэк Сын-Хо
 
59'
 
Бюлтхейс Дэйв
62'
Кунимото Такахиро
 
64'
 
Пак Ен-У
66'
 
Ли Дон-Ген
Вон Ду-Чжэ
68'
Сон Мин-Гю
Кунимото Такахиро
 
91'
Ju-Yong Lee
Ли Сын-Ки
 
91'
Рю Чжэ-Мун
Хан Ге-Вон
 
93'
 
Ли Чхон-Ен
Юн Ил-Лок
98'
Ильюченко Станислав
Ким Бо-Ген
 
101'
2:3
Ли Дон-Ген
(Юн Бит-Гарам)
109'
 
Hyung-Min Shin
Юн Бит-Гарам
109'
 
Jong-Eun Lim
Казаишвили Валерий
112'
You-Heon Lee
Пэк Сын-Хо
 
112'
Ли Ён
Чои Чул-Сун
 
114'
 
Ким Сон-Чжун
Пак Ен-У
120'
 
Hyung-Min Shin

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хёндэ

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

90.5%
9.5%
0 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

48 матчей

50%
33.3%
16.7%
24 победы 16 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
8 побед 32 ничьи 8 побед

Второй тайм

47.9%
33.3%
18.8%
23 победы 16 ничьих 9 побед

История матчей

KЛ1
0:0
KЛ1
2:4
KЛ1
0:0
К
2:1
К
1:1
KЛ1
0:1
KЛ1
2:1
KЛ1
0:2
KЛ1
1:1
KЛ1
3:0
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
3:1
KЛ1
2:2
KЛ1
0:2
KЛ1
2:0
KЛ1
1:2
KЛ1
0:1
KЛ1
4:0
KЛ1
0:0
KЛ1
0:0
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
0:0
KЛ1
2:0
KЛ1
2:1
KЛ1
1:2
KЛ1
0:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:2
KЛ1
2:1
3:3
1:3
1:1
2:1
2:1
1:2
0:0
1:0
0:1
1:2
0:1
1:0
КЛ
3:3
КЛ
2:1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Хендай Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Souza III 8 (3) 1
Бэрроу Моду 6 0.75
Ильюченко Станислав 4 0.5
Кунимото Такахиро 2 0.25
Хан Ге-Вон 1 0.13
Ли Сын-Ки 1 0.13
Ким Сон-Дэ 1 0.13
Jin-Seong Park 1 0.13
Ким Бо-Ген 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 4 0.5
О Се Хун 3 0.38
Хинтерзеер Лукас 3 0.38
Юн Бит-Гарам 2 0.25
Min-Jun Kim 2 0.25
Юн Ил-Лок 1 0.13
Ли Дон-Ген 1 0.13
Ким Тхэ Хван II 0 0

Карточки

Чонбук Хендай Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунимото Такахиро 2 0
Чхои Юн-Чун 2 0
Пэк Сын-Хо 2 0
Бэрроу Моду 1 0
Ли Ён 1 0
Ли Сон-Юн 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Min-Jun Kim 1 1
Hyung-Min Shin 2 0
Бюлтхейс Дэйв 2 0
Казаишвили Валерий 2 0
Хон Чхоль 1 0
О Се Хун 1 0
Ким Тхэ Хван II 1 0
Вон Ду-Чжэ 1 0
Tae-Hyeon Kim 1 0
Пак Ен-У 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
6
25%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
6
25%
4
25%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
1
4%
3
19%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:0
Чонбук Хендай Моторс - Бангкок Гласс 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 3:4 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 2:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Кванджу 3:0 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 2:1 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Гамба Осака 2:1 Чианграй Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 1:3 Тампинс Роверс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чонбук Хендай Моторс - Тампинс Роверс 9:0 Гамба Осака - Чонбук Хендай Моторс 2:2
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 0:3 Ульсан Хёндэ - Кванджу 1:0 Похан Стилерс - Ульсан Хёндэ 1:2 Тэгу - Ульсан Хёндэ 2:1
Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:0 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 3:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Янджу Ситизенс 2:0 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:1 Сеул - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 2:5 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 0:2 Ульсан Хёндэ - Вьеттел 3:0 Ульсан Хёндэ - Кайя 2:1 Кайя - Ульсан Хёндэ 0:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 8 3 0
3. Тэгу Силва Эдгар 6 0 0
4. Аль-Хиляль Эр-Рияд Гомис Бафетимби 6 0 0
5. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Al Wahda3 Mansor Al Harbi2 3 1
3. Кайя Рота Симоне 1 2
4. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
5. Похан Стилерс Син Кван-Хун 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Юн Ил-Лок бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Хан Ге-Вон бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Казаишвили Валерий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Чонбук Хендай Моторс 2:3 Ульсан Хёндэ онлайн




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