Лига чемпионов АФК 2021
Чонбук Хендай Моторс
2:3
Итог доп. времени
Ульсан Хёндэ
0:1
13' ГолКазаишвили Валерий
1:1
39' ГолХан Ге-Вон
1:2
45' ГолЮн Ил-Лок
2:2
48' ГолКунимото Такахиро
54' Желтая карточкаПэк Сын-Хо
59' Желтая карточкаБюлтхейс Дэйв
62' Желтая карточкаКунимото Такахиро
64' Желтая карточкаПак Ен-У
2:3
101' ГолЛи Дон-Ген
120' Желтая карточкаHyung-Min Shin
31
Сон
Бум-Кён
25
Чои
Чул-Сун
26
Хон
Чжон-Хо
92
Ким
Мин-Хёк
23
Ким
Чжин-Су
14
Ли
Сын-Ки
13
Ким
Бо-Ген
21
Чжо
Хен-У
44
Ким
Ки-Хи
66
Соль
Ен-У
6
Пак
Ен-У
37
Юн
Ил-Лок
16
Вон
Ду-Чжэ
10
Юн
Бит-Гарам
19
О
Се
Хун
- Основной состав
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
-
23 Ким Чжин-СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
-
13 Ким Бо-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Ли ЁнЗащитник
- Защитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
32 Ju-Yong LeeЗащитник
-
21 Сон Мин-ГюПолузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
- Нападающий
-
16 You-Heon Lee
-
19 Ji-Hoon Lee
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
- Основной состав
-
21 Чжо Хен-УВратарь
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
-
66 Соль Ен-УЗащитник
-
6 Пак Ен-УПолузащитник
-
37 Юн Ил-ЛокПолузащитник
-
16 Вон Ду-ЧжэПолузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 О Се ХунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
33 Хон ЧхольЗащитник
-
36 Jong-Eun LimЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
18 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
-
13 Min-Jun Kim
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
Ход матча
13'
39'
1:1
48'
54'
59'
64'
66'
91'
91'
93'
101'
2:3
112'
112'
114'
120'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хёндэ
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
21 матч
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
90.5%
9.5%
0 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед
48 матчей
50%
33.3%
16.7%
24 победы 16 ничьих 8 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
8 побед 32 ничьи 8 побед
Второй тайм
47.9%
33.3%
18.8%
23 победы 16 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чонбук Хендай Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo Souza III
|8 (3)
|1
|Бэрроу Моду
|6
|0.75
|Ильюченко Станислав
|4
|0.5
|Кунимото Такахиро
|2
|0.25
|Хан Ге-Вон
|1
|0.13
|Ли Сын-Ки
|1
|0.13
|Ким Сон-Дэ
|1
|0.13
|Jin-Seong Park
|1
|0.13
|Ким Бо-Ген
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаишвили Валерий
|4
|0.5
|О Се Хун
|3
|0.38
|Хинтерзеер Лукас
|3
|0.38
|Юн Бит-Гарам
|2
|0.25
|Min-Jun Kim
|2
|0.25
|Юн Ил-Лок
|1
|0.13
|Ли Дон-Ген
|1
|0.13
|Ким Тхэ Хван II
|0
|0
Карточки
Чонбук Хендай Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунимото Такахиро
|2
|0
|Чхои Юн-Чун
|2
|0
|Пэк Сын-Хо
|2
|0
|Бэрроу Моду
|1
|0
|Ли Ён
|1
|0
|Ли Сон-Юн
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Min-Jun Kim
|1
|1
|Hyung-Min Shin
|2
|0
|Бюлтхейс Дэйв
|2
|0
|Казаишвили Валерий
|2
|0
|Хон Чхоль
|1
|0
|О Се Хун
|1
|0
|Ким Тхэ Хван II
|1
|0
|Вон Ду-Чжэ
|1
|0
|Tae-Hyeon Kim
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
6
25%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
6
25%
4
25%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
1
4%
3
19%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:0
Чонбук Хендай Моторс - Бангкок Гласс 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 3:4 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 2:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Кванджу 3:0 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 2:1 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Гамба Осака 2:1 Чианграй Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 1:3 Тампинс Роверс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чонбук Хендай Моторс - Тампинс Роверс 9:0 Гамба Осака - Чонбук Хендай Моторс 2:2
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 0:3 Ульсан Хёндэ - Кванджу 1:0 Похан Стилерс - Ульсан Хёндэ 1:2 Тэгу - Ульсан Хёндэ 2:1
Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:0 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 3:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Янджу Ситизенс 2:0 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:1 Сеул - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 2:5 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 0:2 Ульсан Хёндэ - Вьеттел 3:0 Ульсан Хёндэ - Кайя 2:1 Кайя - Ульсан Хёндэ 0:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|АГМК
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Тракторсази
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Пахтакор
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|2.
|Аль-Духайл
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|Аль-Шорта III
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Аль-Вехдат
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|4.
|Фулад Хузестан
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Al Wahda3
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Гоа
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|4.
|Аль-Райян
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Бангкок Гласс
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Вьеттел
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|4.
|Кайя
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Похан Стилерс
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|4.
|Ратчабури
|6
|0
|2
|4
|0 - 10
|2
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|5
|1
|0
|22 - 5
|16
|2.
|Гамба Осака
|6
|2
|3
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Чианграй Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|6
|0
|0
|6
|1 - 27
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|6
|6
|0
|0
|27 - 3
|18
|2.
|Тэгу
|6
|4
|0
|2
|22 - 6
|12
|3.
|Керес-Негрос
|6
|1
|1
|4
|4 - 24
|4
|4.
|Бэйцзин Гоань
|6
|0
|1
|5
|3 - 23
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Китчи
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Порт
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|0
|0
|6
|1 - 17
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|АГМК
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Духайл
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эстеглал
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Аль-Садд
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Фулад Хузестан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Гоа
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Похан Стилерс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Гамба Осака
|3
|1
|2
|0
|11 - 4
|5
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|13 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|2 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Китчи
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|АГМК
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Аль-Духайл
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Фулад Хузестан
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Гоа
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Похан Стилерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Гамба Осака
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|1 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|1
|0
|2
|3 - 17
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Китчи
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Духайл
|Олунга Майкл
|8
|1
|0
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|8
|3
|0
|3.
|Тэгу
|Силва Эдгар
|6
|0
|0
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Гомис Бафетимби
|6
|0
|0
|5.
|Чонбук Хендай Моторс
|Бэрроу Моду
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Райян
|Ком Франк
|3
|1
|2.
|Al Wahda3
|Mansor Al Harbi2
|3
|1
|3.
|Кайя
|Рота Симоне
|1
|2
|4.
|Тампинс Роверс
|Ханапи Ясир
|2
|1
|5.
|Похан Стилерс
|Син Кван-Хун
|2
|1