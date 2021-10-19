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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Селтик
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Ференцварош
0' 4'
15
Харт
Джо
4
Старфельт
Карл
8
Фурухаси
Кёго
11
Абада
Лиэль
14
Тернбулл
Дэвид
17
Жота
Серран
18
Рогич
Томас
20
Картер-Викерс
Кэмерон
42
Макгрегор
Каллум
54
Монтгомери
Адам
56
Ралстон
Энтони
90
Дибус
Денеш
3
Ммаэ
Сами
8
Ммаэ
Райан
10
Нгуэн
Токмак
16
Захариассен
Кристоффер
17
Чивич
Эльдар
19
Вечеи
Балинт
25
Блажич
Миха
31
Уинго
Генри
77
Узуни
Мюрто
93
Ледуни
Аисса
Селтик
4-2-3-1
Ференцварош
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Селтик
Ференцварош

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айети Альбиан 1 0.5
Ралстон Энтони 1 0.5
Юранович Йосип 1 (1) 0.5
Жота Серран 0 0
Тернбулл Дэвид 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ммаэ Райан 1 0.5
Узуни Мюрто 1 0.5
Нгуэн Токмак 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 2 0
Рогич Томас 1 0
Соро Исмаила 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ледуни Аисса 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1
Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - Сент-Миррен 6:0 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Селтик - Хартс 3:2 Селтик - Яблонец 3:0 Селтик - Данди 6:0 Яблонец - Селтик 2:4 Хартс - Селтик 2:1 Митьюлланд - Селтик 2:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Селтик - Митьюлланд 1:1
Ференцварош
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1
Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Ференцварош - Варда 1:2 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Жальгирис 2:0 Приштина - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Приштина 3:0 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 2:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Ференцварош 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Селтик 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Селтик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
4. Ференцварош 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ференцварош 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Селтик 0:0 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
2. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
3. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
4. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
5. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Предлагаем вашему вниманию прямую текстовую трансляцию поединка группового этапа Лиги Европы между командами «Селтик» и «Ференцварош». С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
    • Прогнозы 149
    Селтик 81.9% (122)
    X 14.8% (22)
    Ференцварош 3.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Ференцварош
    1.67
    4.50
    5.62
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Селтик 0:0 Ференцварош онлайн


Прогнозы на матч Селтик 0:0 Ференцварош

Исход игры
Селтик
81.9% (122)
Ничья
14.8% (22)
Ференцварош
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.63% (94)
Меньше
32.37% (45)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
2:1 Селтик
53.7% (80)
2:0 Селтик
10.7% (16)
1:0 Селтик
10.1% (15)
1:1 Ничья
8.1% (12)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Ференцварош
2% (3)
3:1 Селтик
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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