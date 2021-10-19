Лига Европы 2021-2022
Селтик
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Селтик Парк
Ференцварош
15
Харт
Джо
11
Абада
Лиэль
17
Жота
Серран
18
Рогич
Томас
90
Дибус
Денеш
10
Нгуэн
Токмак
17
Чивич
Эльдар
19
Вечеи
Балинт
25
Блажич
Миха
31
Уинго
Генри
77
Узуни
Мюрто
93
Ледуни
Аисса
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Абада ЛиэльЗащитник
- Защитник
-
17 Жота СерранПолузащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
-
30 Шоу ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Нгуэн ТокмакЗащитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарПолузащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
-
25 Блажич МихаПолузащитник
-
31 Уинго ГенриПолузащитник
-
77 Узуни МюртоПолузащитник
-
93 Ледуни АиссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
История личных встреч
Селтик
Ференцварош
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айети Альбиан
|1
|0.5
|Ралстон Энтони
|1
|0.5
|Юранович Йосип
|1 (1)
|0.5
|Жота Серран
|0
|0
|Тернбулл Дэвид
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ммаэ Райан
|1
|0.5
|Узуни Мюрто
|1
|0.5
|Нгуэн Токмак
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0
|Рогич Томас
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ледуни Аисса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1
Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - Сент-Миррен 6:0 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Селтик - Хартс 3:2 Селтик - Яблонец 3:0 Селтик - Данди 6:0 Яблонец - Селтик 2:4 Хартс - Селтик 2:1 Митьюлланд - Селтик 2:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Селтик - Митьюлланд 1:1
Ференцварош
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1
Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Ференцварош - Варда 1:2 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Жальгирис 2:0 Приштина - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Приштина 3:0 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 2:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|4.
|Селтик
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Селтик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|4.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|3.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|4.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
|5.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Селтик 0:0 Ференцварош
Исход игры
Селтик
81.9% (122)
Ничья
14.8% (22)
Ференцварош
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.63% (94)
Меньше
32.37% (45)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
2:1 Селтик
53.7% (80)
2:0 Селтик
10.7% (16)
1:0 Селтик
10.1% (15)
1:1 Ничья
8.1% (12)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Ференцварош
2% (3)
3:1 Селтик
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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