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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Брюгге
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
2
Соболь
Эдуард
19
Сова
Камаль
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
4
Нсоки
Стенли
10
Ланг
Ноа
90
Де
Кетеларе
Шарль
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
Брюгге
3-5-2
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 2 1
Ритс Матс 1 0.5
Соболь Эдуард 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грилиш Джек 1 0.5
Аке Натан 1 0.5
Канселу Жоау 1 0.5
Жезус Габриэль 1 0.5
Марез Рияд 1 (1) 0.5
Гюндоган Илкай 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баланта Эдер 2 0
Миньоле Симон 1 0
Ланг Ноа 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Канселу Жоау 1 0
Зинченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Брюгге - Локомотив Загреб 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Манчестер Сити - Челси 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 6 - 3 3
3. Брюгге Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ПСЖ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2021, осталось 35 минут.

    Главный судья: Ковач Иштван

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Брюгге 5.2% (8)
    X 7.8% (12)
    Манчестер Сити 87% (134)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.91
    6.65
    1.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брюгге - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Брюгге - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брюгге
    5.1% (8)
    Ничья
    7.6% (12)
    Манчестер Сити
    87.3% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.09% (105)
    Меньше
    23.91% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.64% (103)
    Нет
    25.36% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    38.2% (60)
    1:3 Манчестер Сити
    17.8% (28)
    0:2 Манчестер Сити
    14.6% (23)
    0:3 Манчестер Сити
    3.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.2% (5)
    2:1 Брюгге
    2.5% (4)
    0:1 Манчестер Сити
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
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    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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