Лига чемпионов 2021-2022
Брюгге
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Стадион: Ян Брейдель
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|2
|1
|Ритс Матс
|1
|0.5
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грилиш Джек
|1
|0.5
|Аке Натан
|1
|0.5
|Канселу Жоау
|1
|0.5
|Жезус Габриэль
|1
|0.5
|Марез Рияд
|1 (1)
|0.5
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баланта Эдер
|2
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Брюгге - Локомотив Загреб 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Манчестер Сити - Челси 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Брюгге
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 3
|3
|3.
|Брюгге
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|4.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
Прогнозы на матч Брюгге - Манчестер Сити
Исход игры
Брюгге
7.5% (4)
Ничья
5.7% (3)
Манчестер Сити
86.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
80.77% (42)
Меньше
19.23% (10)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
47.2% (25)
1:3 Манчестер Сити
22.6% (12)
0:2 Манчестер Сити
9.4% (5)
0:1 Манчестер Сити
3.8% (2)
2:1 Брюгге
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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