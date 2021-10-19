Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
1:1
Первый тайм: 40'
Хельсинборг
1:0
9' ГолБергмарк-Виберг Адам
1:1
35' ГолAdam Kaied
20
Даль
Линус
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Даль ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
-
14 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
9'
35'
1:1
История личных встреч
Фалькенберг
Хельсинборг
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
16 матчей
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (1)
|0.24
|Кизито Кваме
|6
|0.24
|Веде Антон
|4
|0.16
|Нильссон Мелькер
|2
|0.08
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.08
|Энглунд Тобиас
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.04
|Хинтса Оливер
|1
|0.04
|Эрикссон Адам
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Godwin Aguda
|1
|0.04
|Бьерклунд Калле
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Nsima Peter
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|11 (1)
|0.44
|Ольсен Брандур
|4
|0.16
|Йенссон Расмус
|3
|0.12
|Люндберг Виктор
|3
|0.12
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.12
|Adam Kaied
|3
|0.12
|Лупер Вильгельм
|2
|0.08
|Карялайнен Расмус
|2
|0.08
|Веберг Чарли
|2
|0.08
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Карточки
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|8
|1
|Норен Аксель
|5
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Озен Махмут
|3
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Даль Линус
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедварссон Бедвар
|6
|1
|Цука Рави
|6
|0
|Лупер Вильгельм
|6
|0
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Веберг Чарли
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Adam Kaied
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
5
29%
29%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
20
10
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
25%
2
20%
31-45
8
40%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
30%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Забито
27
35
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
3
11%
2
6%
1-15
6
22%
8
23%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
7
26%
3
9%
46-60
3
11%
7
20%
61-75
4
15%
10
29%
76-90
Пропущено
39
22
10 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 12
1
3%
2
9%
1-15
2
5%
5
23%
16-30
7
18%
4
18%
31-45
12
31%
3
14%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
11
28%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фалькенберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2
Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Ландскруна - Фалькенберг 2:1
Хельсинборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0
Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Хельсинборг - Эстер 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|1:1 Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 22
|41
|4.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|34 - 27
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 27
|38
|7.
|Эстер
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|8.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|29 - 33
|30
|10.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|11.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 29
|28
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|15.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 41
|25
|16.
|Васалунд
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|30 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Хельсинборг
|1:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|13.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|1:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|6.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|9.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|10.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|11.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|12.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|13.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|14
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|4.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
|5.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0