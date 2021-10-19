  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
1:1
Первый тайм: 40'
Хельсинборг
0'
1:0
9' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
1:1
35' Гол
Adam Kaied
40'
31
Норинг
Виктор
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
20
Даль
Линус
13
Умар
Бала
Мохаммед
22
Эрикссон
Адам
6
Веде
Антон
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
9
Хинтса
Оливер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
24
Хеллман
Эмиль
13
Лупер
Вильгельм
5
Ольсен
Брандур
10
Йенссон
Расмус
27
Benjamin
Acquah
31
Adam
Kaied
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Фалькенберг
5-3-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Фалькенберг
Хельсинборг

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

16 матчей

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:0
А
0:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
1:1
А
1:4
ТМК
0:1
А
3:1
А
2:3
А
0:0
А
2:0
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 6 (1) 0.24
Кизито Кваме 6 0.24
Веде Антон 4 0.16
Нильссон Мелькер 2 0.08
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.08
Энглунд Тобиас 1 0.04
Карлссон Тобиас II 1 0.04
Хинтса Оливер 1 0.04
Эрикссон Адам 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Godwin Aguda 1 0.04
Бьерклунд Калле 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Nsima Peter 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 11 (1) 0.44
Ольсен Брандур 4 0.16
Йенссон Расмус 3 0.12
Люндберг Виктор 3 0.12
Аль-Хамлави Ассад 3 0.12
Adam Kaied 3 0.12
Лупер Вильгельм 2 0.08
Карялайнен Расмус 2 0.08
Веберг Чарли 2 0.08
Свенссон Макс 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Ландгрен Андреас 0 0
Олссон Деннис 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0

Карточки

Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 8 1
Норен Аксель 5 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Озен Махмут 3 0
Nsima Peter 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Кизито Кваме 1 1
Карлссон Кристоффер 2 0
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Даль Линус 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедварссон Бедвар 6 1
Цука Рави 6 0
Лупер Вильгельм 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Benjamin Acquah 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Adam Kaied 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
5
29%
29%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

20
10
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
25%
2
20%
31-45
8
40%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Забито

27
35
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
3
11%
2
6%
1-15
6
22%
8
23%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
7
26%
3
9%
46-60
3
11%
7
20%
61-75
4
15%
10
29%
76-90

Пропущено

39
22
10 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 12
1
3%
2
9%
1-15
2
5%
5
23%
16-30
7
18%
4
18%
31-45
12
31%
3
14%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
11
28%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фалькенберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2
Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Ландскруна - Фалькенберг 2:1
Хельсинборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0
Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Хельсинборг - Эстер 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг 1:1 Заявка 25 11 8 6 37 - 22 41
4. Ландскруна 1:0 Заявка 25 12 5 8 34 - 27 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Эстер Заявка 25 9 8 8 25 - 23 35
8. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 25 9 6 10 29 - 30 33
9. Эргрюте Заявка 25 6 12 7 29 - 33 30
10. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
11. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 24 7 7 10 31 - 29 28
13. Акрополис Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
15. Фалькенберг 1:1 Заявка 25 6 7 12 27 - 41 25
16. Васалунд Заявка 25 6 4 15 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 1:0 Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
8. Хельсинборг 1:1 Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Фалькенберг 1:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
13. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
14. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг 1:1 Заявка 13 5 6 2 18 - 11 21
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
6. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
7. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
9. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
10. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
11. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 3 2 8 10 - 19 11
13. Ландскруна 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг 1:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 14 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
4. Браге Плана Леонард 12 4 2
5. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Хельсинборг
2.66
4.02
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фалькенберг 1:1 Хельсинборг онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 