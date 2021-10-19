Швеция: Суперэттан 2021
Ландскруна
1:0
Первый тайм: 41'
Йёнчёпинг
1:0
22' ГолДженсен Кевин
31' Желтая карточкаАльмаджед Сумар
36' Желтая карточкаФендрих Фредрик
26
Асп
Джонатан
15
Хейер
Мелкер
11
Олссон
Филип
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
-
15 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фехрм ХампусПолузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
22'
1:0
31'
36'
История личных встреч
Ландскруна
Йёнчёпинг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсен Кевин
|6
|0.24
|Хофсё Робин
|6
|0.24
|Олссон Линус
|5
|0.2
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.16
|Олссон Филип
|2
|0.08
|Хейер Мелкер
|2
|0.08
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Ткач Александр
|1
|0.04
|Петерссон Оскар
|1
|0.04
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Никлас
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|1
|0.04
|Мурбек Андреас
|1
|0.04
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.24
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.24
|Эдквист Адриан
|5
|0.2
|Страндсатер Даниэль
|3
|0.12
|Свенссон Йеспер
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|Зейдан Мустафа
|1
|0.04
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.04
|Николич Марко
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Фендрих Фредрик
|1
|0.04
|Бекай Перпарим
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Барни Юнес
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|6
|1
|Альмаджед Сумар
|6
|0
|Хофсё Робин
|4
|1
|Мурбек Андреас
|5
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Ткач Александр
|3
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Асп Джонатан
|1
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Петерссон Оскар
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фендрих Фредрик
|4
|1
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|Крона Себастьян
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Густафсон Элиас
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
3
16%
2
20%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
21%
3
15%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
3
21%
3
15%
76-90
Пропущено
19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Забито
33
30
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
6
18%
5
17%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
1
3%
7
23%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
7
21%
5
17%
76-90
Пропущено
27
28
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
2
7%
4
14%
1-15
6
22%
4
14%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
9
33%
6
21%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
6
22%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0
Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Фалькенберг 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|1:1 Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 22
|41
|4.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|34 - 27
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 27
|38
|7.
|Эстер
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|8.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|25
|9
|6
|10
|29 - 30
|33
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|29 - 33
|30
|10.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|11.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 29
|28
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|15.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 41
|25
|16.
|Васалунд
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|30 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Хельсинборг
|1:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|13.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|1:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|6.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|9.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|10.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|11.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|12.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|13.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|14
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|4.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
|5.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0