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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Ландскруна
1:0
Первый тайм: 41'
Йёнчёпинг
0'
1:0
22' Гол
Дженсен Кевин
31' Желтая карточка
Альмаджед Сумар
36' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
41'
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Мурбек
Андреас
26
Асп
Джонатан
15
Хейер
Мелкер
20
Альмаджед
Сумар
11
Олссон
Филип
21
Дженсен
Кевин
10
Хофсё
Робин
9
Олссон
Линус
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
8
Барни
Юнес
22
Люнг
Даниэль
24
Николич
Марко
5
Фендрих
Фредрик
17
Эдквист
Адриан
27
Нордстрем
Элиас
Ландскруна
4-3-3
Йёнчёпинг
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ландскруна
Йёнчёпинг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
0:2
С
0:3
С
6:2
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:2
С
4:1
С
0:3
С
2:4
С
0:2
С
1:3
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсен Кевин 6 0.24
Хофсё Робин 6 0.24
Олссон Линус 5 0.2
Оттоссон Филип 4 (1) 0.16
Олссон Филип 2 0.08
Хейер Мелкер 2 0.08
Вихльстранд Виктор 2 0.08
Рапп Йохан 1 0.04
Ткач Александр 1 0.04
Петерссон Оскар 1 0.04
Асп Джонатан 1 (1) 0.04
Нильсен Никлас 1 0.04
Бликст Якоб 1 0.04
Мурбек Андреас 1 0.04
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 6 0.24
Омонди Эрик 6 (1) 0.24
Эдквист Адриан 5 0.2
Страндсатер Даниэль 3 0.12
Свенссон Йеспер 1 0.04
Edin Hamidovic 1 0.04
Зейдан Мустафа 1 0.04
Дегерлунд Маркус 1 0.04
Николич Марко 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Фендрих Фредрик 1 0.04
Бекай Перпарим 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Барни Юнес 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 6 1
Альмаджед Сумар 6 0
Хофсё Робин 4 1
Мурбек Андреас 5 0
Дженсен Кевин 4 0
Ткач Александр 3 0
Эквалл Монс 2 0
Бликст Якоб 2 0
Вихльстранд Виктор 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Асп Джонатан 1 0
Нильсен Никлас 1 0
Philip Andersson I 1 0
Петерссон Оскар 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фендрих Фредрик 4 1
Свенссон Йеспер 5 0
Крона Себастьян 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Дегерлунд Маркус 1 1
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ламин Адам Бен 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Густафсон Элиас 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
3
16%
2
20%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
21%
3
15%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
3
21%
3
15%
76-90

Пропущено

19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Забито

33
30
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
6
18%
5
17%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
1
3%
7
23%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
7
21%
5
17%
76-90

Пропущено

27
28
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
2
7%
4
14%
1-15
6
22%
4
14%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
9
33%
6
21%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
6
22%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0
Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Фалькенберг 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг 1:1 Заявка 25 11 8 6 37 - 22 41
4. Ландскруна 1:0 Заявка 25 12 5 8 34 - 27 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Эстер Заявка 25 9 8 8 25 - 23 35
8. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 25 9 6 10 29 - 30 33
9. Эргрюте Заявка 25 6 12 7 29 - 33 30
10. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
11. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 24 7 7 10 31 - 29 28
13. Акрополис Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
15. Фалькенберг 1:1 Заявка 25 6 7 12 27 - 41 25
16. Васалунд Заявка 25 6 4 15 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 1:0 Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
8. Хельсинборг 1:1 Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Фалькенберг 1:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
13. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
14. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг 1:1 Заявка 13 5 6 2 18 - 11 21
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
6. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
7. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
9. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
10. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
11. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 3 2 8 10 - 19 11
13. Ландскруна 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг 1:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 14 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
4. Браге Плана Леонард 12 4 2
5. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Фендрих Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Sumar Almadjed получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Дженсен Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Йёнчёпинг
2.18
3.66
3.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг онлайн




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