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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Лига чемпионов возвращается на европейские поля после небольшого перерыва. В одном из самых интересных поединков встретятся "Шахтёр" и "Реал". В прошлом году дончане дважды смогли победить мадридцев, но то была совсем другая команда, сейчас уже команды возглавляют другие тренера, а значит будет еще интересней. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!