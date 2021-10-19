Лига чемпионов 2021-2022
Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Реал Мадрид
5
Марлон
21
Патрик
Алан
14
Тете
38
Педриньо
II
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
3 ВитаоЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Реал Мадрид
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго
|1
|0.5
|Бензема Карим
|1 (1)
|0.5
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Зерби Роберто
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|5.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Шахтёр Донецк
14.1% (27)
Ничья
14.6% (28)
Реал Мадрид
71.4% (137)
Тотал 2.5
Больше
71.23% (104)
Меньше
28.77% (42)
Обе команды забьют
Да
80.14% (117)
Нет
19.86% (29)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
37% (71)
1:1 Ничья
7.3% (14)
0:1 Реал Мадрид
7.3% (14)
0:2 Реал Мадрид
6.8% (13)
1:3 Реал Мадрид
4.7% (9)
2:1 Шахтёр Донецк
4.7% (9)
2:2 Ничья
4.2% (8)
2:3 Реал Мадрид
1.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!