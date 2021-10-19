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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 9'
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
5
Марлон
31
Исмаили
Гонсалвес
7
Майкон
Барберан
21
Патрик
Алан
14
Тете
38
Педриньо
II
19
Манор
Соломон
99
Фернандо
Педро
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Шахтёр Донецк
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
3:4
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 1 0.5
Бензема Карим 1 (1) 0.5
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Зерби Роберто 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Йович Лука 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Реал Мадрид 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
5. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
4. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
5. Милан Кесси Франк 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Догнал мяч на правом фланге Тете и тут же навесил в штрафную, но мяч свалился с ноги и покинул пределы поля.
  • 8'
    Отличным пасом Педриньо нашел в штрафной соперника Фернандо, но тому в силовой борьбе не позволил пробить Милитао.
  • 7'
    Протащил мяч по центру к штрафно соперника Винисиус и пробил в дальний угол, но снова Трубин смог спасти свою команду.
  • 6'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Кроос, но мяч с нижнего угла без проблем потащил Трубин.
  • 5'
    Родриго убежал по правому флангу и низом покатил в центр под удар Бензема, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • 4'
    Тонким пасом Патрик выводил в штрафную соперника Фернандо, но прочитал эпизод Алаба и перехватил этот пас.
  • 3'
    В верховой борьбе против Кривцова подтолкнул соперника в спину Бензема. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Шахтёр Донецк 0:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Шахтёр Донецк
14.1% (27)
Ничья
14.6% (28)
Реал Мадрид
71.4% (137)
Тотал 2.5
Больше
71.23% (104)
Меньше
28.77% (42)
Обе команды забьют
Да
80.14% (117)
Нет
19.86% (29)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
37% (71)
1:1 Ничья
7.3% (14)
0:1 Реал Мадрид
7.3% (14)
0:2 Реал Мадрид
6.8% (13)
1:3 Реал Мадрид
4.7% (9)
2:1 Шахтёр Донецк
4.7% (9)
2:2 Ничья
4.2% (8)
2:3 Реал Мадрид
1.6% (3)
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