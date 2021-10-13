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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
3:4
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 1 0.5
Бензема Карим 1 (1) 0.5
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Зерби Роберто 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Йович Лука 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Мадрид Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Шахтёр Донецк 10.2% (5)
    X 12.2% (6)
    Реал Мадрид 77.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.92
    4.45
    1.64
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Реал Мадрид

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    10.2% (5)
    Ничья
    12.2% (6)
    Реал Мадрид
    77.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.67% (41)
    Меньше
    16.33% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    53.1% (26)
    1:3 Реал Мадрид
    10.2% (5)
    2:1 Шахтёр Донецк
    8.2% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    2:3 Реал Мадрид
    4.1% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.1% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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