Первый тайм

9' ГООООООООООООЛ!!! 1:0!!!

7' Заброс из глубины поля на левый угол вратарской площади следовал на Дракслера, который из сложного положения пробивал по воротам в стиле Ибрагимовича, но мяч полетел над воротами.

6' Месси в середине поля красиво обыграл Клостерманна, вызвав бурю эмоций на трибунах, но в продолжении атаки левым флангом Дракслер отдал слишком сильный пас на Мендеша, который выполнил подачу за ворота.

5' Подача углового не получилась опасной у "быков", так что болельщикам парижан можно выдохнуть с облегчением.

4' ОПАСНО! В контратаку три в два убежали гости, но Нкунку выдал неудобный пас на Лаймера на правый край штрафной площади, и последний коряво пробил по воротам - Навас легко отбил мяч на угловой.

3' Лейпцигцы на первых минутах не намерен ввязываться сразу в открытый футбол. Немцы стараются сразу сбивать высокий темп поперечными перепасовками на своей половине поля.

2' Мбаппе протащил мяч в первой атаке по левому флангу, откуда простреливал в штрафную площадку, но туда никто не успевал из партнёров по команде.