  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 10'
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
27
Гуэйе
Идрисса
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
23
Дракслер
Юлиан
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
16
Клостерманн
Лукас
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
14
Адамс
Тайлер
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
ПСЖ
4-3-3
РБ Лейпциг
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

ПСЖ
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:3
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 0.5
Гуэйе Идрисса 1 0.5
Эррера Андер 1 0.5
Мбаппе Килиан 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 2
Форсберг Эмиль 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Ольмо Дани 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Верратти Марко 1 0
Паредес Леандро 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 1 1
Клостерманн Лукас 1 0
Адамс Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0
Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2 Монако - ПСЖ 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Вердер - РБ Лейпциг 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 11 - 6 6
2. ПСЖ 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 6 - 3 3
3. Брюгге Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПСЖ 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
5. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
4. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
5. Милан Кесси Франк 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    ГООООООООООООЛ!!! 1:0!!!
  • Опасный момент
    7'
    Заброс из глубины поля на левый угол вратарской площади следовал на Дракслера, который из сложного положения пробивал по воротам в стиле Ибрагимовича, но мяч полетел над воротами.
  • 6'
    Месси в середине поля красиво обыграл Клостерманна, вызвав бурю эмоций на трибунах, но в продолжении атаки левым флангом Дракслер отдал слишком сильный пас на Мендеша, который выполнил подачу за ворота.
  • Угловой
    5'
    Подача углового не получилась опасной у "быков", так что болельщикам парижан можно выдохнуть с облегчением.
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! В контратаку три в два убежали гости, но Нкунку выдал неудобный пас на Лаймера на правый край штрафной площади, и последний коряво пробил по воротам - Навас легко отбил мяч на угловой.
  • 3'
    Лейпцигцы на первых минутах не намерен ввязываться сразу в открытый футбол. Немцы стараются сразу сбивать высокий темп поперечными перепасовками на своей половине поля.
  • 2'
    Мбаппе протащил мяч в первой атаке по левому флангу, откуда простреливал в штрафную площадку, но туда никто не успевал из партнёров по команде.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ПСЖ 0:0 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
ПСЖ
95.5% (192)
Ничья
1.5% (3)
РБ Лейпциг
3% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.23% (104)
Меньше
28.77% (42)
Обе команды забьют
Да
65.75% (96)
Нет
34.25% (50)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
26.9% (54)
2:0 ПСЖ
16.9% (34)
3:1 ПСЖ
15.4% (31)
3:0 ПСЖ
5% (10)
1:0 ПСЖ
3% (6)
1:1 Ничья
1% (2)
3:2 ПСЖ
1% (2)
4:2 ПСЖ
1% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 