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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

История личных встреч

ПСЖ
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:3
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 0.5
Гуэйе Идрисса 1 0.5
Эррера Андер 1 0.5
Мбаппе Килиан 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 2
Форсберг Эмиль 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Ольмо Дани 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Верратти Марко 1 0
Паредес Леандро 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 1 1
Клостерманн Лукас 1 0
Адамс Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0
Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2 Монако - ПСЖ 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Вердер - РБ Лейпциг 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 6 - 3 3
3. Брюгге Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ПСЖ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    ПСЖ 98% (50)
    X 0% (0)
    РБ Лейпциг 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    РБ Лейпциг
    1.46
    5.28
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ПСЖ - РБ Лейпциг онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - РБ Лейпциг

    Исход игры
    ПСЖ
    98% (50)
    Ничья
    0% (0)
    РБ Лейпциг
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72% (36)
    Меньше
    28% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    35.3% (18)
    2:0 ПСЖ
    25.5% (13)
    3:1 ПСЖ
    17.6% (9)
    3:0 ПСЖ
    7.8% (4)
    3:2 ПСЖ
    3.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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