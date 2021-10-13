Лига чемпионов 2021-2022
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
РБ Лейпциг
История личных встреч
ПСЖ
РБ Лейпциг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|1
|0.5
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.5
|Эррера Андер
|1
|0.5
|Мбаппе Килиан
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4
|2
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Ольмо Дани
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0
Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2 Монако - ПСЖ 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2 Вердер - РБ Лейпциг 1:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Брюгге
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 3
|3
|3.
|Брюгге
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|4.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - РБ Лейпциг
Исход игры
ПСЖ
98% (50)
Ничья
0% (0)
РБ Лейпциг
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
72% (36)
Меньше
28% (14)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
35.3% (18)
2:0 ПСЖ
25.5% (13)
3:1 ПСЖ
17.6% (9)
3:0 ПСЖ
7.8% (4)
3:2 ПСЖ
3.9% (2)
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