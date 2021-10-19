Первый тайм

7' Менье простреливает в штрафную на Беллингема, однако он не сумел дотянуться до мяча.

6' Вот и прессинг гостей мы увидели, в результате которого Пасверу приходится выбить мяч за боковую.

5' Мален и Ройс классно сыграли в стенку справа, но защита все прочитала ситуацию и отбилась.

4' Дортмунд катает мяч на своей половине, и Алле чуть не продавливает соперника, в итоге Кобелю пришлось выбивать мяч.

3' Аут вбрасывают гости, Холланд затем попытался отдать скрытую передачу на партнера, но не проходит.

2' Очень мощное фаер-шоу устроили фанаты "Боруссии". Все поле в дыму. Видно немногое.