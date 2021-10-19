Лига чемпионов 2021-2022
Аякс
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Боруссия Д
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
24
Мёнье
Тома
14
Шульц
Нико
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
Боруссия Д
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|5
|2.5
|Бергёйс Стивен
|2
|1
|Антони
|0
|0
|Тадич Душан
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингхем Джуд
|1
|0.5
|Мален Дониэлл
|1
|0.5
|Холанн Эрлинг
|1
|0.5
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0
Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|5.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс 1:0 Боруссия Д
Исход игры
Аякс
37.7% (63)
Ничья
38.3% (64)
Боруссия Д
24% (40)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (102)
Меньше
29.17% (42)
Обе команды забьют
Да
94.44% (136)
Нет
5.56% (8)
Популярный счёт
2:1 Аякс
25.7% (43)
1:1 Ничья
20.4% (34)
2:2 Ничья
15% (25)
1:2 Боруссия Д
15% (25)
1:0 Аякс
2.4% (4)
3:1 Аякс
2.4% (4)
3:2 Аякс
1.8% (3)
1:3 Боруссия Д
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!