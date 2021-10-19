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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аякс
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Боруссия Д
0'
1:0
11' Гол
 11'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
14
Шульц
Нико
22
Беллингхем
Джуд
28
Витсель
Аксель
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
9
Холанн
Эрлинг
Аякс
4-3-3
Боруссия Д
4-3-1-2

Ход матча

11'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Боруссия Д

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:4
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 5 2.5
Бергёйс Стивен 2 1
Антони 0 0
Тадич Душан 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингхем Джуд 1 0.5
Мален Дониэлл 1 0.5
Холанн Эрлинг 1 0.5
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 1 0
Мёнье Тома 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0
Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Спортинг Л Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Бешикташ Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Спортинг Л Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
4. Бешикташ Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Бешикташ Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
5. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
4. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
5. Милан Кесси Франк 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Менье простреливает в штрафную на Беллингема, однако он не сумел дотянуться до мяча. 
  • 6'
    Вот и прессинг гостей мы увидели, в результате которого Пасверу приходится выбить мяч за боковую. 
  • 5'
    Мален и Ройс классно сыграли в стенку справа, но защита все прочитала ситуацию и отбилась. 
  • 4'
    Дортмунд катает мяч на своей половине, и Алле чуть не продавливает соперника, в итоге Кобелю пришлось выбивать мяч. 
  • 3'
    Аут вбрасывают гости, Холланд затем попытался отдать скрытую передачу на партнера, но не проходит. 
  • 2'
    Очень мощное фаер-шоу устроили фанаты "Боруссии". Все поле в дыму. Видно немногое. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Аякс 1:0 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Аякс 1:0 Боруссия Д

Исход игры
Аякс
37.7% (63)
Ничья
38.3% (64)
Боруссия Д
24% (40)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (102)
Меньше
29.17% (42)
Обе команды забьют
Да
94.44% (136)
Нет
5.56% (8)
Популярный счёт
2:1 Аякс
25.7% (43)
1:1 Ничья
20.4% (34)
2:2 Ничья
15% (25)
1:2 Боруссия Д
15% (25)
1:0 Аякс
2.4% (4)
3:1 Аякс
2.4% (4)
3:2 Аякс
1.8% (3)
1:3 Боруссия Д
1.2% (2)
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