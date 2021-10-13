Лига чемпионов 2021-2022
Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Боруссия Д
История личных встреч
Аякс
Боруссия Д
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|5
|2.5
|Бергёйс Стивен
|2
|1
|Антони
|0
|0
|Тадич Душан
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингхем Джуд
|1
|0.5
|Мален Дониэлл
|1
|0.5
|Холанн Эрлинг
|1
|0.5
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0
Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|4.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс - Боруссия Д
Исход игры
Аякс
41.2% (21)
Ничья
33.3% (17)
Боруссия Д
25.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
93.88% (46)
Нет
6.12% (3)
Популярный счёт
2:1 Аякс
31.4% (16)
1:2 Боруссия Д
21.6% (11)
1:1 Ничья
19.6% (10)
2:2 Ничья
13.7% (7)
2:0 Аякс
3.9% (2)
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