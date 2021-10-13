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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аякс
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

История личных встреч

Аякс
Боруссия Д

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:4
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 5 2.5
Бергёйс Стивен 2 1
Антони 0 0
Тадич Душан 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингхем Джуд 1 0.5
Мален Дониэлл 1 0.5
Холанн Эрлинг 1 0.5
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 1 0
Мёнье Тома 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0
Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2 Аякс - Падерборн 4:1 Аякс - Квик-20 1:1 Аякс - Конинклейке 6:0
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Бешикташ Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Спортинг Л Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Бешикташ Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Спортинг Л Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Спортинг Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Бешикташ Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Аякс 41.2% (21)
    X 33.3% (17)
    Боруссия Д 25.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Боруссия Д
    2.27
    4.05
    3.12
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Аякс - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Аякс - Боруссия Д

    Исход игры
    Аякс
    41.2% (21)
    Ничья
    33.3% (17)
    Боруссия Д
    25.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    93.88% (46)
    Нет
    6.12% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    31.4% (16)
    1:2 Боруссия Д
    21.6% (11)
    1:1 Ничья
    19.6% (10)
    2:2 Ничья
    13.7% (7)
    2:0 Аякс
    3.9% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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