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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Порту
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Милан
0'
4' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
11'
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
22
Венделл
Боргес
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
7
Диас
Луис
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
5
Балло-Туре
Фоде
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Порту
4-4-2
Милан
4-2-3-1

Ход матча

4'
Оливейра Сержиу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 1 0.5
Виейра Фабиу 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.5
Леау Рафаэл 1 0.5
Ребич Анте 1 0.5
Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Бемба Шансель 0 1
Урибе Матеус 1 0
Корона Хесус 1 0
Венделл Боргес 1 0
Витинью II 1 0
Диас Луис 1 0
Занузи Зайду 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесси Франк 1 1
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Диас Браим 1 0
Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2
Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1 Бенфика - Порту 1:1 Порту - Фамаликан 3:2 Морейренсе - Порту 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2
Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Атлетико М 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Порту 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
4. Милан 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Атлетико М 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Порту 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Милан 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Атлетико М 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Порту 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
5. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
4. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
5. Милан Кесси Франк 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Урибе на фланге выбил мяч у Леау.
  • 10'
    Салемакерсу на правом фланге на развороте не удалось уйти от соперника.
  • 9'
    Леау слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • 8'
    Пас Диаса слева в штрафную площадь заблокировал Калабрия.
  • Фол, нарушение
    7'
    На чужой половине поля мяч попал в руку Салемакерсу.
  • Штанга
    6'
    Диас справа подошёл к штрафной площади и с двадцати метров низом пробил в дальнюю штангу.
  • Желтая карточка
    5'
    Оливейра на чужой половине поля зацепил ногу Салемакерса и получил жёлтую карточку за срыв атаки.
  • 4'
    Мариу не позволил Леау слева пройти к штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    3'
    Венделл в центре поля сбил Калабрию.
  • 3'
    тест
  • 2'
    "Порту" играет в полосатых сине-белых футболках и чёрных трусах, "Милан" - в красно-чёрных полосатых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Драгау!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Порту 0:0 Милан онлайн


Прогнозы на матч Порту 0:0 Милан

Исход игры
Порту
23.7% (40)
Ничья
40.8% (69)
Милан
35.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
84.83% (123)
Нет
15.17% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (57)
1:2 Милан
21.3% (36)
2:1 Порту
10.7% (18)
1:0 Порту
7.1% (12)
2:2 Ничья
4.1% (7)
0:1 Милан
3% (5)
2:0 Порту
1.8% (3)
1:3 Милан
1.2% (2)
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