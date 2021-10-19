Лига чемпионов 2021-2022
4' Желтая карточкаОливейра Сержиу
99
Кошта
Диогу
30
Эванилсон
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Корона ХесусЗащитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|1
|0.5
|Виейра Фабиу
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|1
|0.5
|Леау Рафаэл
|1
|0.5
|Ребич Анте
|1
|0.5
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Бемба Шансель
|0
|1
|Урибе Матеус
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кесси Франк
|1
|1
|Ребич Анте
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2
Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1 Бенфика - Порту 1:1 Порту - Фамаликан 3:2 Морейренсе - Порту 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2
Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Порту
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|Порту
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|5.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту 0:0 Милан
Исход игры
Порту
23.7% (40)
Ничья
40.8% (69)
Милан
35.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
84.83% (123)
Нет
15.17% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (57)
1:2 Милан
21.3% (36)
2:1 Порту
10.7% (18)
1:0 Порту
7.1% (12)
2:2 Ничья
4.1% (7)
0:1 Милан
3% (5)
2:0 Порту
1.8% (3)
1:3 Милан
1.2% (2)
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