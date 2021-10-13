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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Порту
 
Позже

Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 1 0.5
Виейра Фабиу 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.5
Леау Рафаэл 1 0.5
Ребич Анте 1 0.5
Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Бемба Шансель 0 1
Урибе Матеус 1 0
Корона Хесус 1 0
Венделл Боргес 1 0
Витинью II 1 0
Диас Луис 1 0
Занузи Зайду 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесси Франк 1 1
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Диас Браим 1 0
Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2
Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1 Бенфика - Порту 1:1 Порту - Фамаликан 3:2 Морейренсе - Порту 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2
Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Порту Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Милан Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Атлетико М Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Милан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Порту 28.6% (14)
    X 30.6% (15)
    Милан 40.8% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Милан
    2.65
    3.54
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Порту - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Порту - Милан

    Исход игры
    Порту
    28.6% (14)
    Ничья
    30.6% (15)
    Милан
    40.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    30.6% (15)
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    2:1 Порту
    20.4% (10)
    2:0 Порту
    4.1% (2)
    1:3 Милан
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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