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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Шериф
0' 11'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
32
Димарко
Федерико
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
1
Челядник
Дмитрий
13
Костанза
Фернандо
55
Дуланто
Густаво
2
Арболеда
Данило
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
31
Тилль
Себастьян
22
Коловос
Димитрис
10
Кастаньеда
Франк
77
Бруно
V
9
Траоре
Адама
VII
Интер Милан
3-5-2
Шериф
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 0.5
Тилль Себастьян 1 0.5
Янсане Момо 1 0.5
Яхшибоев Джасурбек 1 0.5
Кристиано 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Тилль Себастьян 1 0
Арболеда Данило 1 0
Аддо Эдмонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2
Шериф
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7
Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1 Шериф - Теута 1:0 Теута - Шериф 0:4 Шериф - Заря Бельцы 0:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Реал Мадрид 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
5. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
4. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
5. Милан Кесси Франк 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    9'
    Ещё один угловой заработал "Интер". Дюмфрис выполнил подачу в центр к линии вратарской, де Врей головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот «Шерифа». Димарко выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч.
  • Судья
    7'
    Барелла в борьбе с Арболедой на правом углу штрафной площади «Шерифа» оказался на газоне, Данни Маккели показал, что никакого пенальти не будет.
  • 6'
    С правой половины поля последовала подача к правому углу вратарской, Челядник не очень удачно сыграл на выходе, но всё же и Мартинесу не удалось зацепиться за мяч.
  • 5'
    Бруно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Интера».
  • Угловой
    4'
    Кастаньеда с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Барелла уверенно выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 3'
    Фернандо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Димарко и затем ушёл на угловой. 
  • Угловой
    2'
    Угловой у ворот "Шерифа". После розыгрыша корнера последовала подача на дальнюю штангу, Шкриньяр головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Интер" на своём поле обязан переигрывать "Шериф", который продолжает творить сенсации в Лиге чемпионов, а иначе команда Симоне Индзаги рискует не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Шериф онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Шериф

Исход игры
Интер Милан
70.8% (148)
Ничья
6.2% (13)
Шериф
23% (48)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
30.82% (45)
Нет
69.18% (101)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
30.6% (64)
2:1 Интер Милан
12% (25)
3:0 Интер Милан
7.7% (16)
1:0 Интер Милан
5.7% (12)
3:1 Интер Милан
3.3% (7)
4:0 Интер Милан
3.3% (7)
1:1 Ничья
2.9% (6)
1:2 Шериф
1.9% (4)
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