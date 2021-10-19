Лига чемпионов 2021-2022
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Сан-Сиро
Шериф
14
Перишич
Иван
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
77
Бруно
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|1
|0.5
|Тилль Себастьян
|1
|0.5
|Янсане Момо
|1
|0.5
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.5
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Арболеда Данило
|1
|0
|Аддо Эдмонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2
Шериф
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7
Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1 Шериф - Теута 1:0 Теута - Шериф 0:4 Шериф - Заря Бельцы 0:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|5.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Шериф
Исход игры
Интер Милан
70.8% (148)
Ничья
6.2% (13)
Шериф
23% (48)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
30.82% (45)
Нет
69.18% (101)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
30.6% (64)
2:1 Интер Милан
12% (25)
3:0 Интер Милан
7.7% (16)
1:0 Интер Милан
5.7% (12)
3:1 Интер Милан
3.3% (7)
4:0 Интер Милан
3.3% (7)
1:1 Ничья
2.9% (6)
1:2 Шериф
1.9% (4)
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