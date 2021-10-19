Первый тайм

9' Ещё один угловой заработал "Интер". Дюмфрис выполнил подачу в центр к линии вратарской, де Врей головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

8' Угловой у ворот «Шерифа». Димарко выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч.

7' Барелла в борьбе с Арболедой на правом углу штрафной площади «Шерифа» оказался на газоне, Данни Маккели показал, что никакого пенальти не будет.

6' С правой половины поля последовала подача к правому углу вратарской, Челядник не очень удачно сыграл на выходе, но всё же и Мартинесу не удалось зацепиться за мяч.