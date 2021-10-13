Лига чемпионов 2021-2022
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Шериф
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|1
|0.5
|Тилль Себастьян
|1
|0.5
|Янсане Момо
|1
|0.5
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.5
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Арболеда Данило
|1
|0
|Аддо Эдмонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2
Шериф
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7
Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1 Шериф - Теута 1:0 Теута - Шериф 0:4 Шериф - Заря Бельцы 0:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|4.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
Прогнозы на матч Интер Милан - Шериф
Исход игры
Интер Милан
84.3% (43)
Ничья
11.8% (6)
Шериф
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
40.82% (20)
Нет
59.18% (29)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
35.3% (18)
2:1 Интер Милан
21.6% (11)
3:0 Интер Милан
15.7% (8)
1:1 Ничья
5.9% (3)
1:2 Шериф
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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