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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Шериф

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 0.5
Тилль Себастьян 1 0.5
Янсане Момо 1 0.5
Яхшибоев Джасурбек 1 0.5
Кристиано 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Тилль Себастьян 1 0
Арболеда Данило 1 0
Аддо Эдмонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2
Шериф
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7
Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1 Шериф - Теута 1:0 Теута - Шериф 0:4 Шериф - Заря Бельцы 0:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Интер Милан Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Реал Мадрид Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Интер Милан 84.3% (43)
    X 11.8% (6)
    Шериф 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Шериф
    1.21
    7.90
    15.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Шериф онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Шериф

    Исход игры
    Интер Милан
    84.3% (43)
    Ничья
    11.8% (6)
    Шериф
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    35.3% (18)
    2:1 Интер Милан
    21.6% (11)
    3:0 Интер Милан
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    1:2 Шериф
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
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