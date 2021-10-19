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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:1
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
8' Гол
Салах Мохамед
9'
13
Облак
Ян
18
Фелипе
Аугусто
IV
4
Кондогбия
Жоффрей
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
7
Фелиш
Жоау
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
14
Хендерсон
Джордан
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Атлетико М
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Салах Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

История личных встреч

Атлетико М
Ливерпуль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:0
КА
1:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
ТМС
1:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.5
Суарес Луис 1 (1) 0.5
Лоди Ренан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 1.5
Фирмино Роберто 2 1
Хендерсон Джордан 1 0.5
Мане Садио 1 0.5
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 2 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0 Эльче - Атлетико М 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Атлетико М 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Порту 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
4. Милан 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Атлетико М 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Порту 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Милан 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Атлетико М 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Порту 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
5. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
4. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
5. Милан Кесси Франк 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джеймс Милнер! 0:1!
  • 6'
    Да, больше владеет мячом "Ливерпуль", не получилось у хозяев сразу обозначить игру первым номером. Посмотрим, что гости продемонстрируют. Пока обострить не получается.
  • 4'
    И вновь игроки гостей с мячом, попытка найти Мане на левом фланге, но недопонимание у игроков "Ливерпуля" случилось, в итоге передача неточная, а Триппьер мяч подхватил.
  • 3'
    Игроки "Ливерпуля" покатали мяч в центре поля, после чего пошёл заброс вперёд по правому флангу, но получилось слишком сильно, и Облак на выходе смог мяч в руки забрать.
  • 2'
    Стараются на первых минутах футболисты "Атлетико" наладить контроль над мячом, "Ливерпуль" тут же в очень резвый и высокий прессинг вступает.
  • 1'
    Весьма резво команды начали встречу! Янник Карраско прорывался по левому флангу к воротам соперника, но Александер-Арнольд его в штрафную площадь не пустил.
  • Первый тайм начался
    Под свист трибун некоторые игроки постояли на колене, после чего матч начался! В жёлтом сегодня действует "Ливерпуль", а "Атлетико" в традиционной сине-бело-красной форме!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Атлетико М 0:1 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:1 Ливерпуль

Исход игры
Атлетико М
14.2% (26)
Ничья
39.9% (73)
Ливерпуль
45.9% (84)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
84.25% (123)
Нет
15.75% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (59)
1:2 Ливерпуль
20.2% (37)
0:1 Ливерпуль
7.1% (13)
2:1 Атлетико М
6.6% (12)
2:2 Ничья
4.4% (8)
1:0 Атлетико М
3.8% (7)
1:3 Ливерпуль
1.6% (3)
0:0 Ничья
1.6% (3)
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