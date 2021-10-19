Первый тайм

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джеймс Милнер! 0:1!

6' Да, больше владеет мячом "Ливерпуль", не получилось у хозяев сразу обозначить игру первым номером. Посмотрим, что гости продемонстрируют. Пока обострить не получается.

4' И вновь игроки гостей с мячом, попытка найти Мане на левом фланге, но недопонимание у игроков "Ливерпуля" случилось, в итоге передача неточная, а Триппьер мяч подхватил.

3' Игроки "Ливерпуля" покатали мяч в центре поля, после чего пошёл заброс вперёд по правому флангу, но получилось слишком сильно, и Облак на выходе смог мяч в руки забрать.