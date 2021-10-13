Лига чемпионов 2021-2022
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Ливерпуль
История личных встреч
Атлетико М
Ливерпуль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.5
|Лоди Ренан
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|3
|1.5
|Фирмино Роберто
|2
|1
|Хендерсон Джордан
|1
|0.5
|Мане Садио
|1
|0.5
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0 Эльче - Атлетико М 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Порту
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Порту
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|4.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Атлетико М - Ливерпуль
Исход игры
Атлетико М
20.4% (10)
Ничья
49% (24)
Ливерпуль
30.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (26)
Меньше
45.83% (22)
Обе команды забьют
Да
91.67% (44)
Нет
8.33% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (18)
1:2 Ливерпуль
18.4% (9)
2:1 Атлетико М
16.3% (8)
2:2 Ничья
8.2% (4)
1:3 Ливерпуль
4.1% (2)
2:3 Ливерпуль
4.1% (2)
1:0 Атлетико М
4.1% (2)
0:0 Ничья
4.1% (2)
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