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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Атлетико М
Ливерпуль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:0
КА
1:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
ТМС
1:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.5
Суарес Луис 1 (1) 0.5
Лоди Ренан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 1.5
Фирмино Роберто 2 1
Хендерсон Джордан 1 0.5
Мане Садио 1 0.5
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 2 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0 Эльче - Атлетико М 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Порту Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Милан Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Атлетико М Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Милан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Атлетико М 20.4% (10)
    X 49% (24)
    Ливерпуль 30.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Ливерпуль
    3.44
    3.55
    2.54
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Атлетико М - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Ливерпуль

    Исход игры
    Атлетико М
    20.4% (10)
    Ничья
    49% (24)
    Ливерпуль
    30.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (26)
    Меньше
    45.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (18)
    1:2 Ливерпуль
    18.4% (9)
    2:1 Атлетико М
    16.3% (8)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    1:3 Ливерпуль
    4.1% (2)
    2:3 Ливерпуль
    4.1% (2)
    1:0 Атлетико М
    4.1% (2)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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