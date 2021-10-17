Польша: Экстракласса 2021-2022
Краковия
1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
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3' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
29' Желтая карточкаКузимски Матеуш
1:0
58' ГолРакочи Михал
59' Желтая карточкаКупчак Матеуш
65' Желтая карточкаИванов Роберт
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
29'
58'
1:0
59'
65'
История личных встреч
Краковия
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2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.64
|Ханка Серджу
|2
|0.18
|Родин Матай
|2
|0.18
|Альварес Маркос
|1
|0.09
|Рыпэ Корнел
|1
|0.09
|Какабадзе Отар
|1
|0.09
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.18
|Гжесик Ян
|2
|0.18
|Зреляк Адам
|1
|0.09
|Кузимски Матеуш
|1
|0.09
|Иванов Роберт
|1
|0.09
|Чижички Матеуш
|1
|0.09
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Альварес Маркос
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
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|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Тралка Лукаш
|1
|1
|Зреляк Адам
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Краковия 0:0 Краковия - Ракув 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0
Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Подбескидзе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|1:0
|11
|4
|4
|3
|17 - 18
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|8.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|10.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|13.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|15.
|Легия
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|0:1
|11
|1
|4
|6
|8 - 14
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|10.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Краковия
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|0:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|4.
|Краковия
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|5.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|13.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|14.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0