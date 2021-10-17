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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Варта Познань
0'
3' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
29' Желтая карточка
Кузимски Матеуш
1:0
58' Гол
Ракочи Михал
59' Желтая карточка
Купчак Матеуш
65' Желтая карточка
Иванов Роберт
73'
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
19
Садикович
Дамир
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
8
Хебо
Матиас
4
Ханка
Серджу
7
Ривалдиньо
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
7
Родригез
Марио
9
Кузимски
Матеуш
Краковия
4-1-4-1
Варта Познань
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Варта Познань

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.64
Ханка Серджу 2 0.18
Родин Матай 2 0.18
Альварес Маркос 1 0.09
Рыпэ Корнел 1 0.09
Какабадзе Отар 1 0.09
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.18
Гжесик Ян 2 0.18
Зреляк Адам 1 0.09
Кузимски Матеуш 1 0.09
Иванов Роберт 1 0.09
Чижички Матеуш 1 0.09
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Родин Матай 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Сиплак Михал 2 0
Альварес Маркос 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Ханка Серджу 1 0
Пестка Камил 1 0
Лусюш Сильвестер 1 0
Зауха Патрик 1 0
Karol Knap 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Тралка Лукаш 1 1
Зреляк Адам 2 0
Иванов Роберт 2 0
Папо Джейсон 2 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Краковия 0:0 Краковия - Ракув 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0
Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Подбескидзе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
2. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 1:0 11 4 4 3 17 - 18 16
7. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
8. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
9. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
10. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
11. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Висла Плоцк 11 4 1 6 18 - 17 13
13. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
14. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
15. Легия 8 3 0 5 10 - 12 9
16. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Варта Познань 0:1 11 1 4 6 8 - 14 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
3. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
4. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
11. Краковия 1:0 5 2 2 1 9 - 8 8
12. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
14. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 0:1 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
3. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
4. Краковия 1:0 6 2 2 2 8 - 10 8
5. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 0:1 6 1 1 4 6 - 8 4
13. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
14. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
15. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Пяст Храпек Михал 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Кузимски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Konrad Matuszewski получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Варта Познань
2.06
6.46
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 1:0 Варта Познань онлайн




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