Польша: Экстракласса 2021-2022
Краковия
2:0
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
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3' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
29' Желтая карточкаКузимски Матеуш
1:0
58' ГолРакочи Михал
59' Желтая карточкаКупчак Матеуш
65' Желтая карточкаИванов Роберт
84' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
2:0
90' ГолМишор Якуб
90' Желтая карточкаЛусюш Сильвестер
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
29'
58'
1:0
59'
65'
84'
90'
2:0
90'
История личных встреч
Краковия
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2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.64
|Ханка Серджу
|2
|0.18
|Родин Матай
|2
|0.18
|Альварес Маркос
|1
|0.09
|Рыпэ Корнел
|1
|0.09
|Какабадзе Отар
|1
|0.09
|Ракочи Михал
|1
|0.09
|Мишор Якуб
|1
|0.09
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.18
|Гжесик Ян
|2
|0.18
|Зреляк Адам
|1
|0.09
|Кузимски Матеуш
|1
|0.09
|Иванов Роберт
|1
|0.09
|Чижички Матеуш
|1
|0.09
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Альварес Маркос
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
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|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Иванов Роберт
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Тралка Лукаш
|1
|1
|Зреляк Адам
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
16
8
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
5
31%
3
38%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
15%
1
7%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
3
15%
5
33%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1
Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Краковия 0:0 Краковия - Ракув 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0
Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Подбескидзе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|11
|6
|4
|1
|22 - 6
|22
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|8.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|10.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|13.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|15.
|Легия
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|10.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Лех
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|14.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Легия
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0