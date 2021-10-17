Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Казимеж Гурски
Погонь Щецин
13' Желтая карточкаТомасик Пётр
15' Желтая карточкаМихальски Дамян
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
13'
15'
История личных встреч
Висла Плоцк
Погонь Щецин
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|4
|0.36
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.27
|Секульски Лукаш
|3
|0.27
|Кривоцюк Антон
|2
|0.18
|Колар Марко
|1
|0.09
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.09
|Михальски Дамян
|1
|0.09
|Расак Дамиан
|1
|0.09
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козловски Кацпер
|3
|0.27
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.27
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.18
|Кухарчик Михал
|2
|0.18
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.09
|Захович Лука
|1
|0.09
|Пажишек Пётр
|1
|0.09
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.09
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|3
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Томасик Пётр
|3
|0
|Фурман Доминик
|1
|1
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Damian Warchol
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
3
75%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1 Шлёнск - Висла Плоцк 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1
Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Легия - Погонь Щецин 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|0:0
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|12.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Висла Плоцк
|0:0
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|15.
|Легия
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|16.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|15.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|4.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|5.
|Погонь Щецин
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|9.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|0:0
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Кубицки Ярослав
|4
|0