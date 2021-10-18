Польша: Экстракласса 2021-2022
Сталь Мелец
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Заглембе Любин
1:0
14' ГолМак Матеуш
1:1
22' ГолДаниэл Эрик
18
Корт
Давид
10
Мак
Матеуш
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
14'
1:0
22'
1:1
История личных встреч
Сталь Мелец
Заглембе Любин
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|4
|0.36
|Томашевич Гжегож
|3 (2)
|0.27
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.18
|Де Амо Хонатан
|1
|0.09
|Колев Александар
|1
|0.09
|Ситек Максимилиан
|1
|0.09
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.3
|Даниэл Эрик
|2
|0.2
|Заиц Томаш
|2
|0.2
|Пореба Лукаш
|1
|0.1
|Башкиров Евгений
|1
|0.1
|Живец Саша
|1
|0.1
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.1
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Мак Матеуш
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солер Ян
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Пореба Лукаш
|3
|0
|Балич Саша
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3
Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Заглембе Любин - Легия 0:4 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|7
|3
|1
|23 - 6
|24
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Заглембе Любин
|1:1
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|7.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|9.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|10.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|13.
|Сталь Мелец
|1:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|14.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Сталь Мелец
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заглембе Любин
|1:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Сталь Мелец
|1:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|14.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0