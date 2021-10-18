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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
1:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
14' Гол
Мак Матеуш
1:1
22' Гол
Даниэл Эрик
29'
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
45
Вжесиньски
Конрад
18
Корт
Давид
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
10
Мак
Матеуш
99
Пясецки
Фабиан
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
24
Kacper
Lepczynski
2
Пантич
Александар
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
9
Даниэл
Эрик
31
Пакульски
Давид
18
Стажиньски
Филип
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
Сталь Мелец
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Заглембе Любин

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 4 0.36
Томашевич Гжегож 3 (2) 0.27
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.18
Де Амо Хонатан 1 0.09
Колев Александар 1 0.09
Ситек Максимилиан 1 0.09
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.3
Даниэл Эрик 2 0.2
Заиц Томаш 2 0.2
Пореба Лукаш 1 0.1
Башкиров Евгений 1 0.1
Живец Саша 1 0.1
Бартолевски Матеуш 1 0.1
Стажиньски Филип 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 2 1
Мак Матеуш 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Флис Марцин 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солер Ян 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Пореба Лукаш 3 0
Балич Саша 2 0
Заиц Томаш 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Крук Камиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3
Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Заглембе Любин - Легия 0:4 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 7 3 1 23 - 6 24
2. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Заглембе Любин 1:1 10 5 1 4 12 - 14 16
7. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
8. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
9. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
10. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
11. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Висла Плоцк 11 4 1 6 18 - 17 13
13. Сталь Мелец 1:1 11 3 4 4 12 - 17 13
14. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Сталь Мелец 1:1 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Заглембе Любин 1:1 5 3 0 2 8 - 6 9
9. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
12. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
14. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 1:1 5 2 1 2 4 - 8 7
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
13. Сталь Мелец 1:1 5 0 3 2 6 - 10 3
14. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
15. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Пяст Храпек Михал 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Заглембе Любин
2.80
4.17
6.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:1 Заглембе Любин онлайн




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