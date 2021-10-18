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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
1:1
Конец матча

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
12' Желтая карточка
Цэру Богдан
1:0
25' Гол
Черных Фёдор
1:1
33' Пенальти
Ангельски Кароль
47' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
58' Желтая карточка
Черных Фёдор
69' Желтая карточка
Michal Kaput
90'+4
55
Дзеконски
Ксавье
2
Паздан
Михал
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
14
Пржикрыл
Томаш
23
Струски
Кароль
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
5
Настич
Боян
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
Ягеллония
3-5-2
Радомьяк Радом
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 5 0.45
Пржикрыл Томаш 2 0.18
Черных Фёдор 2 0.18
Романчук Тарас 2 0.18
Пуэрто Исраэль 1 0.09
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 3 (2) 0.27
Леандро 2 0.18
Мауридес Жуниор 2 0.18
Рондон Марио 1 0.09
Машаду Луиш 1 0.09
Радецки Матеуш 1 0.09
Dominik Sokol 1 0.09
Tiago Matos 1 0.09
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Нашименту Филипе 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 3 0
Черных Фёдор 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Пуэрто Исраэль 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Kacper Tabis 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Настич Боян 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Квецень Бартош 1 0
Цэру Богдан 1 0
Струски Кароль 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 1
Michal Kaput 4 0
Damian Jakubik 3 0
Машаду Луиш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Meik Karwot 2 0
Леандро 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Рондон Марио 1 0
Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1 Лех - Ягеллония 2:3 Ягеллония - Погонь Щецин 0:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Стомиль Ольштын 1:0 ЛКС Лодзь - Радомьяк Радом 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 7 3 1 23 - 6 24
2. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Ягеллония 11 4 4 3 12 - 12 16
8. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
10. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
11. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
12. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
13. Висла Плоцк 11 4 1 6 18 - 17 13
14. Радомьяк Радом 11 2 7 2 12 - 11 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
9. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
12. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
14. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Пяст Храпек Михал 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ангельски Кароль из команды Радомьяк Радом забивает с точки!
  • 30'
    Настич Боян уходит с поля. Bartlomiej Wdowik выходит вместо него
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Черных Фёдор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом онлайн




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