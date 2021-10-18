Польша: Экстракласса 2021-2022
Ягеллония
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Радомьяк Радом
12' Желтая карточкаЦэру Богдан
1:0
25' ГолЧерных Фёдор
1:1
33' ПенальтиАнгельски Кароль
47' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
58' Желтая карточкаЧерных Фёдор
69' Желтая карточкаMichal Kaput
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
12'
25'
1:0
33'
1:1
47'
58'
69'
89'
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|5
|0.45
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.18
|Черных Фёдор
|2
|0.18
|Романчук Тарас
|2
|0.18
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.09
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|3 (2)
|0.27
|Леандро
|2
|0.18
|Мауридес Жуниор
|2
|0.18
|Рондон Марио
|1
|0.09
|Машаду Луиш
|1
|0.09
|Радецки Матеуш
|1
|0.09
|Dominik Sokol
|1
|0.09
|Tiago Matos
|1
|0.09
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|3
|0
|Черных Фёдор
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Kacper Tabis
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Michal Kaput
|4
|0
|Damian Jakubik
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1
Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1 Лех - Ягеллония 2:3 Ягеллония - Погонь Щецин 0:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Стомиль Ольштын 1:0 ЛКС Лодзь - Радомьяк Радом 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|7
|3
|1
|23 - 6
|24
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|8.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Заглембе Любин
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|10.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|11.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|13.
|Висла Плоцк
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|14.
|Радомьяк Радом
|11
|2
|7
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0