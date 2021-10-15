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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Анже
50
Доннарумма
Джанлуиджи
17
Дагба
Колин
24
Керер
Тило
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
15
Данилу
Перейра
6
Верратти
Марко
12
Рафинья
Алькантара
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
15
Капель
Пьеррик
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
ПСЖ
4-3-3
Анже
3-4-1-2

История личных встреч

ПСЖ
Анже

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:0
Л1
0:1
Л1
6:1
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:5
К
0:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
0:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 0.56
Эррера Андер 3 0.33
Хакими Ашраф 3 0.33
Гуэйе Идрисса 3 0.33
Икарди Мауро 3 0.33
Дракслер Юлиан 2 0.22
Ди Мария Анхель 1 0.11
Неймар 1 (1) 0.11
Сарабия Пабло 1 0.11
Диалло Абду 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 3 (2) 0.33
Траоре Исмаэль 2 0.22
Баокен Стефан 2 0.22
Буфаль Софьян 2 0.22
Чо Мохамед-Али 2 0.22
Томас Ромейн 1 0.11
Унаи Аззедин 1 0.11
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Нуну 2 0
Верратти Марко 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 2 0
Фюльжени Анжело 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Буфаль Софьян 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Менди Батиста 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
4
40%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

22
13
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
14%
1
8%
1-15
7
32%
1
8%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
4
18%
2
15%
61-75
5
23%
5
38%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2 Монако - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реймс 4:0
Анже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4
Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0 Анже - Монако 0:1 ПСЖ - Анже 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Лилль Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
9. Лион Заявка 9 3 4 2 14 - 13 13
10. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 9 0 4 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
6. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
13. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Марсель Балерди Леонардо 3 1
4. Лорьян Абергель Лоран 4 0
5. Лилль Шека 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Анже от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2021, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Bastien Dechepy

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 171
    ПСЖ 96.5% (165)
    X 2.9% (5)
    Анже 0.6% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Анже
    1.41
    6.03
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Анже онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Анже

    Исход игры
    ПСЖ
    96.6% (170)
    Ничья
    2.8% (5)
    Анже
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.43% (86)
    Меньше
    38.57% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    37.14% (52)
    Нет
    62.86% (88)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    29% (51)
    3:0 ПСЖ
    15.3% (27)
    3:1 ПСЖ
    13.1% (23)
    2:1 ПСЖ
    13.1% (23)
    4:0 ПСЖ
    4% (7)
    4:1 ПСЖ
    1.7% (3)
    3:2 ПСЖ
    1.1% (2)
    1:0 ПСЖ
    1.1% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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