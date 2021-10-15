Франция: Лига 1 2021-2022
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Анже
17
Дагба
Колин
24
Керер
Тило
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Анже
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|0.56
|Эррера Андер
|3
|0.33
|Хакими Ашраф
|3
|0.33
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.33
|Икарди Мауро
|3
|0.33
|Дракслер Юлиан
|2
|0.22
|Ди Мария Анхель
|1
|0.11
|Неймар
|1 (1)
|0.11
|Сарабия Пабло
|1
|0.11
|Диалло Абду
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|3 (2)
|0.33
|Траоре Исмаэль
|2
|0.22
|Баокен Стефан
|2
|0.22
|Буфаль Софьян
|2
|0.22
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.22
|Томас Ромейн
|1
|0.11
|Унаи Аззедин
|1
|0.11
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|2
|0
|Фюльжени Анжело
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Томас Ромейн
|1
|0
|Буфаль Софьян
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
4
40%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
14%
1
8%
1-15
7
32%
1
8%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
4
18%
2
15%
61-75
5
23%
5
38%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2 Монако - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реймс 4:0
Анже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4
Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0 Анже - Монако 0:1 ПСЖ - Анже 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 20
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|13.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|4.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|5.
|Лилль
|Шека
|4
|0
Прогнозы на матч ПСЖ - Анже
Исход игры
ПСЖ
96.6% (170)
Ничья
2.8% (5)
Анже
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.43% (86)
Меньше
38.57% (54)
Обе команды забьют
Да
37.14% (52)
Нет
62.86% (88)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
29% (51)
3:0 ПСЖ
15.3% (27)
3:1 ПСЖ
13.1% (23)
2:1 ПСЖ
13.1% (23)
4:0 ПСЖ
4% (7)
4:1 ПСЖ
1.7% (3)
3:2 ПСЖ
1.1% (2)
1:0 ПСЖ
1.1% (2)
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