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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Лилль
0'
1:0
32' Гол
Н'Симба Виталь
32' Желтая карточка
Саншеш Ренату
57' Желтая карточка
Шека
85' Желтая карточка
Телль Жордан
88'
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
19
Абдул-Самед
Салис
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
5
Гудмундссон
Габриэль
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
22
Веа
Тимоти
Клермон
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

32'
Н'Симба Виталь
1:0
32'
 
Саншеш Ренату
57'
 
Шека
60'
 
Язиджи Юсуф
Саншеш Ренату
60'
 
Онана Амаду
Андре Бенжамин
71'
Аллевина Джим
Рашани Эльбасан
 
71'
 
Брадарич Домагой
Гудмундссон Габриэль
77'
Амель Пьер-Ив
Байо Мохамед
 
78'
Телль Жордан
Доссу Жодель
 
81'
 
Гомес Анхель
Иконе Жонатан
85'
Иглесиас Хонатан
Бертомье Жезон
 
85'
Телль Жордан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 5 0.5
Рашани Эльбасан 4 0.4
Н'Симба Виталь 1 0.1
Доссу Жодель 1 0.1
Бертомье Жезон 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 6 (1) 0.6
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.3
Язиджи Юсуф 1 0.1
Андре Бенжамин 1 0.1
Иконе Жонатан 1 0.1
Ботман Свен 1 0.1
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Фонте Жозе 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 1
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Йилмаз Бурак 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Андре Бенжамин 2 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
17%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
14%
3
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
6
29%
1
7%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
2
10%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1
ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1 Клермон - Гавр 1:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1
Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3 Лилль - Ницца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Лилль 0:1 Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
9. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
10. Клермон 1:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
11. Лион Заявка 9 3 4 2 14 - 13 13
12. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
13. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
15. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 9 0 4 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лилль 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
6. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Клермон 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
13. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
14. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
8. Клермон 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
9. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
10. Лилль 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
12. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
2. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Клермон 2.9% (4)
X 12.3% (17)
Лилль 84.8% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Лилль
3.16
4.48
9.92
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Клермон 1:0 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:0 Лилль

Исход игры
Клермон
2.9% (4)
Ничья
12.3% (17)
Лилль
84.8% (117)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:2 Лилль
49.3% (68)
0:1 Лилль
19.6% (27)
1:1 Ничья
10.1% (14)
0:2 Лилль
8.7% (12)
0:3 Лилль
2.9% (4)
1:3 Лилль
2.2% (3)
1:0 Клермон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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