Франция: Лига 1 2021-2022
Клермон
1:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Габриэль Монтпье
Лилль
1:0
32' ГолН'Симба Виталь
32' Желтая карточкаСаншеш Ренату
57' Желтая карточкаШека
85' Желтая карточкаТелль Жордан
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
8
Шека
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
20 Гомес АнхельНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
1:0
32'
57'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|5
|0.5
|Рашани Эльбасан
|4
|0.4
|Н'Симба Виталь
|1
|0.1
|Доссу Жодель
|1
|0.1
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|6 (1)
|0.6
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.3
|Язиджи Юсуф
|1
|0.1
|Андре Бенжамин
|1
|0.1
|Иконе Жонатан
|1
|0.1
|Ботман Свен
|1
|0.1
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Челик Зеки
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
17%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
14%
3
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
6
29%
1
7%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
2
10%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1
ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1 Клермон - Гавр 1:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1
Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3 Лилль - Ницца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Лилль
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|12.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лилль
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|13.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|14.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|8.
|Клермон
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|9.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|10.
|Лилль
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|2.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Клермон 1:0 Лилль
Исход игры
Клермон
2.9% (4)
Ничья
12.3% (17)
Лилль
84.8% (117)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:2 Лилль
49.3% (68)
0:1 Лилль
19.6% (27)
1:1 Ничья
10.1% (14)
0:2 Лилль
8.7% (12)
0:3 Лилль
2.9% (4)
1:3 Лилль
2.2% (3)
1:0 Клермон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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