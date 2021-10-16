Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

47' Лилль выполняет удар от ворот.

47' Доссу Жодель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Клермон

44' Удар от ворот произведет Лилль

43' Удар от ворот произведет Клермон

41' Унтонджи Седрик нанес удар головой, но Иво Грбич спокойно отбил мяч.

39' Лилль выполняет удар от ворот.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Симба Виталь получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Н'Симба Виталь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Шека бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Клермон будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Рефери не любит споров - именно за это Саншеш Ренату сейчас получил желтую

32' Г О О О О Л - Н'Симба Виталь из команды Клермон левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Доссу Жодель получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Доссу Жодель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Веа Тимоти из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Клермон выполняет удар от ворот.

26' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

23' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хороший удар издали нанес Гастьен Йоан , но отличный сейв сделал Иво Грбич. Угловой.

19' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

18' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

15' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Клермон выполняет удар от ворот.

11' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Клермон выполняет удар от ворот.

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Джало Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Лилль выполняет удар от ворот.

4' Н'Симба Виталь не смог попасть в створ ударом издали

4' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

3' Рашани Эльбасан из команды Клермон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Клермон

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лилль начинает с центра поля