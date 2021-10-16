Франция: Лига 1 2021-2022
Клермон
1:0
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
Лилль
1:0
32' ГолН'Симба Виталь
32' Желтая карточкаСаншеш Ренату
57' Желтая карточкаШека
85' Желтая карточкаТелль Жордан
90' Желтая карточкаАндре Бенжамин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
8
Шека
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
20 Гомес АнхельНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
1:0
32'
57'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|5
|0.5
|Рашани Эльбасан
|4
|0.4
|Н'Симба Виталь
|1
|0.1
|Доссу Жодель
|1
|0.1
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|6 (1)
|0.6
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.3
|Язиджи Юсуф
|1
|0.1
|Андре Бенжамин
|1
|0.1
|Иконе Жонатан
|1
|0.1
|Ботман Свен
|1
|0.1
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Челик Зеки
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
17%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
13%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
14%
3
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
5
33%
31-45
6
29%
1
7%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1
ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1 Париж - Клермон 0:1 Клермон - Гавр 1:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1
Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3 Лилль - Ницца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|12.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лион
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|14.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|9.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|10.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|2.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Клермон 1:0 Лилль
Исход игры
Клермон
2.9% (4)
Ничья
12.3% (17)
Лилль
84.8% (117)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:2 Лилль
49.3% (68)
0:1 Лилль
19.6% (27)
1:1 Ничья
10.1% (14)
0:2 Лилль
8.7% (12)
0:3 Лилль
2.9% (4)
1:3 Лилль
2.2% (3)
1:0 Клермон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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