Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Рефери не любит споров - именно за это Андре Бенжамин сейчас получил желтую

93' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Лилль

91' Амель Пьер-Ив не смог попасть в створ ударом издали

91' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Игрок из команды Клермон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Амаду Онана из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Телль Жордан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

85' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лилль выполняет удар от ворот.

83' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Хорошую попытку сделал Фонте Жозе . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Бертомье Жезон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Челик Зеки из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

79' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Опасность! Шека из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

76' Лилль выполняет удар от ворот.

75' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Удар от ворот произведет Клермон

71' Удар от ворот произведет Клермон

70'

70'

70'

70'

69'

69'

69' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Опасность! Бертомье Жезон из команды Клермон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

68' Амаду Онана из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Лилль выполняет удар от ворот.

66' Гудмундссон Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Доссу Жодель из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Лилль выполняет удар от ворот.

60' Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

58' Лилль выполняет удар от ворот.

58' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Рефери не любит споров - именно за это Шека сейчас получил желтую

56' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Абдул-Самед Салис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лилль пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

53' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Н'Симба Виталь из команды Клермон

52' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Клермон

51' Ожье Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Плохо сыграл Ожье Флоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Байо Мохамед из команды Клермон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля