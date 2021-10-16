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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:0
Перерыв

Стадион:
Монако
0'
30
Поллерсбек
Юлиан
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
18
Шерки
Райан
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
7
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
36
Матазо
Элио
10
Бен-Йеддер
Виссам
Лион
4-2-3-1
Монако
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Лион
Монако

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
25%
15 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.4
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.4
Экамби Карл Токо 1 0.1
Ауа Уссем 1 0.1
Шакири Джердан 1 0.1
Слимани Ислам 1 0.1
Денайер Джейсон 1 0.1
Эмерсон Палмиери 1 0.1
Гимараэс Бруно 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 (3) 0.5
Диоп Софьян 3 0.3
Фолланд Кевин 2 0.2
Головин Александр 2 0.2
Желсон Мартиньш 1 0.1
Чуамени Орельен 1 0.1
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Боатенг Жером 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Пакета Лукас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Дисаси Аксель 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
4
25%
4
27%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
6
55%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1
ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5 Лион - Лорьян 4:1
Монако
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ланс - Монако 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Монако 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
8. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
9. Лион 0:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 13 14
10. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
12. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
13. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
15. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 9 0 4 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лион 0:0 Заявка 6 2 4 0 11 - 7 10
6. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
12. Монако 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
14. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Монако 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
8. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
9. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
10. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Лион 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
2. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Пока нули на табло.
  • 45'
    Хотя сейчас опять "Лион" позиционно атакует.
  • 44'
    "Монако" в конце тайма как-то активней стал.
  • 43'
    Бен-Йеддер пробовал смачно пальнуть с лёта в завершение контратаки, но толком не попал по мячу.
  • 42'
    "Монако" перешёл ко владению на чужой половине.
  • Фол, нарушение
    40'
    В центре поля фол Желсона Мартиньша.
  • 39'
    Шерки не сумел сохранить мяч в поле. Локальные неудачи последних минут могут его прилично разозлить.
  • Фол, нарушение
    38'
    Шерки уронил Кайо Энрике на правом фланге атаки. 
  • 37'
    Дюбуа с Гимараэсом недопоняли друг друга в стеночке на правом фланге.
  • 36'
    Не самый зрелищный, конечно, матч.
  • 35'
    С подбора Шерки не попал по мячу после подачи Шакири.
  • Опасный момент
    34'
    Гимараэс классно сыграл в отборе возле чужой штрафной, после чего Ауа низом пальнул рядом с левой штангой.
  • 34'
    Шерки положил корпус и с линии штрафной плотно послал мяч в руки Нюбеля.
  • 33'
    Теперь в центре поля лионцы упустили мяч за лицевую.
  • 32'
    Шакири не успел до мяча на правом фланге.
  • Травма, повреждение
    31'
    Жан Лукас слишком ретиво выпрыгнул, попал ногами в спину Какере и сам же неудачно приземлился. 
  • 30'
    Ауа не дотянулся до заброса, потерял мяч "Лион".
  • Опасный момент
    29'
    Первый момент "Монако"! Мартинш откликнулся на подачу с левого края: замыкая дальнюю штангу, он скинул мяч в руки Поллерсбека.
  • 28'
    Владение мячом у "Лиона" больше на 20 процентов, то есть 60 на 40 по этому показателю.
  • 27'
    Шерки взбаламутил ситуацию на правом краю штрафной, а вот прострелил безадресно.
  • Опасный момент
    26'
    Нюбель прыгает в правый угол и со второй попытки ловит мяч после удара вторым этажом со стороны Экамби. Опасно было!
  • 25'
    Ауа наносил удар ногой после подачи слева от Эмерсона - выстрел заблокировал Матазо.
  • 24'
    Обменялись команды потерями на левом для "Лиона" фланге.
  • Судья
    23'
    Бен-Йеддер упал в чужой штрафной. Судья показывает: пенальти не будет. Кажется, всё правильно, судя по повтору.
  • Опасный момент
    22'
    Экамби получил проникающий пас в правой зоне штрафной, обвёл оппонента и пробил прямо в руки Нюбеля. Перспективный шанс имели хозяева.
  • 21'
    Спокойно держит мяч "Лион" в центре поля.
  • Офсайд
    20'
    Умудрились монегаски организовать офсайд на розыгрыше своего штрафного.
  • Фол, нарушение
    19'
    Боатенг уронил Фолланда - значит, "Монако" пробьёт штрафной издали.
  • 18'
    Жан Лукас пытался прорваться в штрафную хозяев, а потом пошла ответная контратака, также не явившая опасности.
  • 17'
    Плохо исполнили корнер лионцы - мяч перелетел всех и вся.
  • Угловой
    16'
    Бен-Йеддер прострелил справа из-под Эмерсона - Денайер выбил на угловой.
  • 15'
    Пока темп серьёзно не взвинчивается.
  • 14'
    Потеряли мяч гости возле своей штрафной, но отреагировать остро хозяева не смогли.
  • 13'
    Дюбуа выполнил кросс с правого фланга в руки Нюбеля.
  • 12'
    Навесы не принесли успеха "Лиону" в последней атаке.
  • 11'
    Кайо Энрике доставлял мяч в чужую штрафную, а снаряд там не дошёл до кого-либо из гостей.
  • 10'
    Команды играют не в оптимальных составах из-за травм и недавней отлучки сборников. 
  • 9'
    Игра преимущественно концентрируется в середине поля.
  • 8'
    Атака "Монако" не стала опасной, мяч ушёл за пределы поля.
  • 7'
    Жаль, не играет Головин, но как есть, так есть.
  • 6'
    Дальняя попытка от "Лиона" - в руки Нюбеля.
  • 5'
    Контратака "Монако". Фолланд навешивал с правого полуфланга на дальнюю штангу, и мяч по высокой дуге проделал путь за лицевую.
  • 4'
    Начало спокойное, без голевых моментов.
  • 3'
    Первая проба в атаке получилась у "Монако" неудачной - мяч потерян.
  • 2'
    Шерки пробил из-за пределов штрафной, но удар оказался неподготовленный - слабо и левее створа.
  • 1'
    "Лион" с мячом на первой минуте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Монако: 36%.
  • 45'
    Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Желсон Мартинш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Монако: 36%.
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 44'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 43'
    Лукас Жан из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Монако пытается что-то создать.
  • 43'
    Лион контролирует мяч.
  • 42'
    Фофана Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Опасность! Бен-Йеддер Виссам из команды Монако отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 42'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает пас партнеру.
  • 41'
    Монако контролирует мяч.
  • 41'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Монако пытается что-то создать.
  • 41'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Монако: 36%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Желсон Мартинш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 40'
    Лион контролирует мяч.
  • 39'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Шерки Райан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кайо Энрике
  • 37'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 37'
    Отличный пас сделал Гимараэс Бруно из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 37'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лион контролирует мяч.
  • 35'
    Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Шакири Джердан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Лион пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Монако: 37%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 34'
    Как он промахнулся? Ауа Уссем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 34'
    Фофана Юссуф ошибается в защите.
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 34'
    Лион пытается что-то создать.
  • 33'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 32'
    Лион контролирует мяч.
  • 32'
    Боатенг Жером из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 31'
    Лукас Жан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Монако пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Какере Максанс из команды Лион опасно и грубо сыграл. Лукас Жан пострадал.
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Монако: 38%.
  • 30'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Шакири Джердан из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Лион контролирует мяч.
  • 29'
    Желсон Мартинш пробует нанести удар издали, но Джулиан Поллерсбек ловит мяч
  • 29'
    Лукас Жан из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Монако пытается что-то создать.
  • 28'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 27'
    Выглядело как неплохой момент. Шерки Райан из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Шерки Райан, обводя своих соперников
  • 26'
    Лион контролирует мяч.
  • 26'
    Экамби Карл Токо нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.
  • 26'
    Гимараэс Бруно из команды Лион делает отличный кросс...
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 58%, Монако: 42%.
  • 25'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Элиот Матазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Игрок Ауа Уссем из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 24'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Лион пытается что-то создать.
  • 24'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 23'
    Фолланд Кевин из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Фофана Юссуф из команды Монако делает пас партнеру.
  • 23'
    Монако пытается что-то создать.
  • 22'
    Монако контролирует мяч.
  • 22'
    Александр Нюбель отбил мяч на угловой после удара Экамби Карл Токо из штрафной площади.
  • 22'
    Боатенг Жером из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Лион пытается что-то создать.
  • 22'
    Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
  • 21'
    Лион контролирует мяч.
  • 21'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако в офсайде
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 54%, Монако: 46%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Боатенг Жером из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Лукас Жан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Лукас Жан из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    17'
    Желсон Мартинш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 16'
    Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Желсон Мартинш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 57%, Монако: 43%.
  • 15'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Лион пытается что-то создать.
  • 14'
    Монако контролирует мяч.
  • 13'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Шерки Райан из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 12'
    Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Кайо Энрике из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Монако пытается что-то создать.
  • 11'
    Монако контролирует мяч.
  • 10'
    Лион пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 56%, Монако: 44%.
  • 10'
    Монако контролирует мяч.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Монако пытается что-то создать.
  • 7'
    Экамби Карл Токо пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 6'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Фолланд Кевин из команды Монако делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 6'
    Фофана Юссуф из команды Монако делает пас партнеру.
  • 6'
    Фофана Юссуф из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Монако пытается что-то создать.
  • 5'
    Монако контролирует мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Монако: 33%.
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 2'
    Шерки Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лион 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Лион 0:0 Монако

Исход игры
Лион
60.8% (87)
Ничья
29.4% (42)
Монако
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
86.33% (120)
Нет
13.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Лион
44.1% (63)
1:1 Ничья
23.1% (33)
1:0 Лион
10.5% (15)
1:2 Монако
6.3% (9)
2:2 Ничья
5.6% (8)
3:2 Лион
2.8% (4)
2:0 Лион
2.1% (3)
1:3 Монако
1.4% (2)
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