Бен-Йеддер пробовал смачно пальнуть с лёта в завершение контратаки, но толком не попал по мячу.

"Монако" в конце тайма как-то активней стал.

Хотя сейчас опять "Лион" позиционно атакует.

Свисток на перерыв. Пока нули на табло.

40' В центре поля фол Желсона Мартиньша.

39' Шерки не сумел сохранить мяч в поле. Локальные неудачи последних минут могут его прилично разозлить.

38' Шерки уронил Кайо Энрике на правом фланге атаки.

37' Дюбуа с Гимараэсом недопоняли друг друга в стеночке на правом фланге.

36' Не самый зрелищный, конечно, матч.

35' С подбора Шерки не попал по мячу после подачи Шакири.

34' Гимараэс классно сыграл в отборе возле чужой штрафной, после чего Ауа низом пальнул рядом с левой штангой.

34' Шерки положил корпус и с линии штрафной плотно послал мяч в руки Нюбеля.

33' Теперь в центре поля лионцы упустили мяч за лицевую.

32' Шакири не успел до мяча на правом фланге.

31' Жан Лукас слишком ретиво выпрыгнул, попал ногами в спину Какере и сам же неудачно приземлился.

30' Ауа не дотянулся до заброса, потерял мяч "Лион".

29' Первый момент "Монако"! Мартинш откликнулся на подачу с левого края: замыкая дальнюю штангу, он скинул мяч в руки Поллерсбека.

28' Владение мячом у "Лиона" больше на 20 процентов, то есть 60 на 40 по этому показателю.

27' Шерки взбаламутил ситуацию на правом краю штрафной, а вот прострелил безадресно.

26' Нюбель прыгает в правый угол и со второй попытки ловит мяч после удара вторым этажом со стороны Экамби. Опасно было!

25' Ауа наносил удар ногой после подачи слева от Эмерсона - выстрел заблокировал Матазо.

24' Обменялись команды потерями на левом для "Лиона" фланге.

23' Бен-Йеддер упал в чужой штрафной. Судья показывает: пенальти не будет. Кажется, всё правильно, судя по повтору.

22' Экамби получил проникающий пас в правой зоне штрафной, обвёл оппонента и пробил прямо в руки Нюбеля. Перспективный шанс имели хозяева.

21' Спокойно держит мяч "Лион" в центре поля.

20' Умудрились монегаски организовать офсайд на розыгрыше своего штрафного.

19' Боатенг уронил Фолланда - значит, "Монако" пробьёт штрафной издали.

18' Жан Лукас пытался прорваться в штрафную хозяев, а потом пошла ответная контратака, также не явившая опасности.

17' Плохо исполнили корнер лионцы - мяч перелетел всех и вся.

16' Бен-Йеддер прострелил справа из-под Эмерсона - Денайер выбил на угловой.

15' Пока темп серьёзно не взвинчивается.

14' Потеряли мяч гости возле своей штрафной, но отреагировать остро хозяева не смогли.

13' Дюбуа выполнил кросс с правого фланга в руки Нюбеля.

12' Навесы не принесли успеха "Лиону" в последней атаке.

11' Кайо Энрике доставлял мяч в чужую штрафную, а снаряд там не дошёл до кого-либо из гостей.

10' Команды играют не в оптимальных составах из-за травм и недавней отлучки сборников.

9' Игра преимущественно концентрируется в середине поля.

8' Атака "Монако" не стала опасной, мяч ушёл за пределы поля.

7' Жаль, не играет Головин, но как есть, так есть.

6' Дальняя попытка от "Лиона" - в руки Нюбеля.

5' Контратака "Монако". Фолланд навешивал с правого полуфланга на дальнюю штангу, и мяч по высокой дуге проделал путь за лицевую.

4' Начало спокойное, без голевых моментов.

3' Первая проба в атаке получилась у "Монако" неудачной - мяч потерян.

2' Шерки пробил из-за пределов штрафной, но удар оказался неподготовленный - слабо и левее створа.

1' "Лион" с мячом на первой минуте.