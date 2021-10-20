Лига Европы 2021-2022
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Открытие Банк Арена
Лестер
47
Зобнин
Роман
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
15 Владение мячом, % 85
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|2
|1
|Игнатов Михаил
|1
|0.5
|Соболев Александр Сергеевич
|0
|0
|Айртон Лукас
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|1
|0.5
|Перес Айосе
|1
|0.5
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|1
|1
|Умяров Наиль
|2
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|Вестергор Янник
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0
ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|3.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|4.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
|5.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Лестер
Исход игры
Спартак Москва
23.2% (46)
Ничья
18.2% (36)
Лестер
58.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (90)
Меньше
38.78% (57)
Обе команды забьют
Да
75.51% (111)
Нет
24.49% (36)
Популярный счёт
1:2 Лестер
26.3% (52)
2:1 Спартак Москва
12.1% (24)
1:1 Ничья
11.6% (23)
0:1 Лестер
6.6% (13)
0:2 Лестер
6.1% (12)
1:3 Лестер
3.5% (7)
1:0 Спартак Москва
2.5% (5)
2:0 Спартак Москва
1.5% (3)
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