Первый тайм

5' Рассказов набросил мяч вперёд на Соболева, но форвард не смог сделать скидку на партнёра головой.

4' Футболисты "Спартака" играют в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Игроки "Лестера" вышли на поле во всём синем.

3' "Спартак" на старте старается активно прессинговать, как и подобает хозяевам. Прессинг пока избирательный - слишком высоко хозяева не поднимаются.

2' Опасно было во вратарской площади "Спартака" после подачи с углового, но Максименко в конечном итоге забрал мяч в руки. Судя по всему, ещё и фол против вратаря был зафиксирован.