  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Лестер
0' 5'
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
47
Зобнин
Роман
68
Литвинов
Руслан
6
Айртон
Лукас
10
Бакаев
Зелимхан
7
Соболев
Александр
Сергеевич
11
Ларссон
Джордан
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
21
Рикарду
Перейра
II
42
Сумаре
Бубакари
8
Тилеманс
Юри
33
Томас
Люк
10
Мэддисон
Джеймс
14
Ихеаначо
Келечи
29
Дака
Пэтсон
Спартак Москва
3-4-3
Лестер
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 15 Владение мячом, % 85

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 2 1
Игнатов Михаил 1 0.5
Соболев Александр Сергеевич 0 0
Айртон Лукас 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 1 0.5
Перес Айосе 1 0.5
Ихеаначо Келечи 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 1 1
Умяров Наиль 2 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Максименко Александр 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Айртон Лукас 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 1 1
Вестергор Янник 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0
ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Лестер 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Наполи Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Наполи Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Лестер 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
2. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
3. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
4. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
5. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Рассказов набросил мяч вперёд на Соболева, но форвард не смог сделать скидку на партнёра головой. 
  • 4'
    Футболисты "Спартака" играют в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Игроки "Лестера" вышли на поле во всём синем. 
  • 3'
    "Спартак" на старте старается активно прессинговать, как и подобает хозяевам. Прессинг пока избирательный - слишком высоко хозяева не поднимаются. 
  • Угловой
    2'
    Опасно было во вратарской площади "Спартака" после подачи с углового, но Максименко в конечном итоге забрал мяч в руки. Судя по всему, ещё и фол против вратаря был зафиксирован. 
  • 1'
    Рассказов допустил ошибку у своей штрафной, Дака слева простреливал к воротам, но передача была заблокирована. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Арбитр дал свисток, и матч начался! Первый удар в центре поля нанёс игрок "Лестера". 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Лестер

Исход игры
Спартак Москва
23.2% (46)
Ничья
18.2% (36)
Лестер
58.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (90)
Меньше
38.78% (57)
Обе команды забьют
Да
75.51% (111)
Нет
24.49% (36)
Популярный счёт
1:2 Лестер
26.3% (52)
2:1 Спартак Москва
12.1% (24)
1:1 Ничья
11.6% (23)
0:1 Лестер
6.6% (13)
0:2 Лестер
6.1% (12)
1:3 Лестер
3.5% (7)
1:0 Спартак Москва
2.5% (5)
2:0 Спартак Москва
1.5% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 