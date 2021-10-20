Лига чемпионов 2021-2022
Барселона
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Камп Ноу
Динамо Киев
1:0
37' ГолПике Херард
18
Альба
Жорди
30
Гави
17
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
-
11 Демир ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
-
73 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Барселона
Динамо Киев
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|1
|1
|Пике Херард
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Гави
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0
Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0 Валенсия - Барселона 2:3
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Ницца - Динамо Киев 2:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 5
|2
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Бенфика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|4.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|5.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
Прогнозы на матч Барселона 1:0 Динамо Киев
Исход игры
Барселона
87.6% (162)
Ничья
6.5% (12)
Динамо Киев
5.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.54% (89)
Меньше
39.46% (58)
Обе команды забьют
Да
45.58% (67)
Нет
54.42% (80)
Популярный счёт
2:0 Барселона
26.5% (49)
2:1 Барселона
17.3% (32)
3:0 Барселона
11.4% (21)
3:1 Барселона
11.4% (21)
4:1 Барселона
2.2% (4)
1:0 Барселона
2.2% (4)
1:1 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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