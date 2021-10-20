Педри и Эрик Гарсия рядом сидят на трибунах. По разным причинам эти парни сегодня не могут помочь "Барселоне" на поле. Не успел ещё набрать форму также Усман Дембеле.

Супряга на левом фланге атаки открылся в свободной зоне, но судьи даже не стали дожидаться окончания атаки, зафиксировав километровый офсайд у украинского нападающего.

Бускетс нашёл на левом фланге атаки "Барселоны" Альбу, который подавал в штрафную площадку в направлении Люка де Йонга, но на опережении сумел чётко в воздухе сработал Забарный.

Депай с левого фланга пытался войти в штрафную площадку, где картинно падал, непонятно на что надеясь. За такие дела не лишним было бы показать жёлтую карточку за симуляцию.

32' Ничейный результат сегодня абсолютно точно не устроит "Барселону", которая из-за потери очков может лишиться реальных шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Динамовцев ничья может устроить, если они настроены бороться только за третье место в группе.

31' Но пока что у "бело-голубых" стандартное начало комбинации - после отбора мяча футболист сразу разворачивается назад и пасует на Бущана. Это делает игру скучной прежде всего для нейтральных болельщиков.

30' Киевлянам стоит понимать, что во втором тайме защищаться может быть сложнее, если на поле появятся Фати, Коутиньо и Агуэро. Надо пытаться активней контратаковать до перерыва.

29' Первый офсайд был сейчас зафиксирован у "Барселоны" - Люк де Йонг оказался за динамовской защитной линией. Достаточно активно сегодня старается действовать этот голландский форвард.

28' Всё ещё не пытаются взорваться киевляне и перевести игру на чужую половину поля. Должны играть киевляне смелее против такой "Барселоны", которая ненамного сильнее команды Мирчи Луческу по потенциалу.

27' Правым флангом попытались обострить игру "сине-гранатовые", но пас был прочитан Сиротой, который, решив не рисковать, просто вынес мяч в аут.

26' Очередной угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Депай в толпе игроков своей подачей нашёл голову Люка де Йонга, но тот в борьбе не сумел пробить точно в створ ворот.

25' Гави теперь попытался запрессинговать Сидорчука у чужой штрафной площади, но мяч от ноги юного испанца ушёл за лицевую линию поля. Бущан не будет торопиться возвращать мяч в игру.

24' Френки де Йонг в командном прессинге нарушил теперь правила, ударив по ногам Шапаренко. Когда же пойдут уже жёлтые карточки для каталонцев?

23' Из глубины поля теперь заброс следовала к штрафной площади на Люка де Йонга, но слишком сильно получилось, и мяч пришёл в руки Бущана.

22' ОПАСНО! Депай с левого фланга сыграл немного в центр, вдоль линии штрафной площади, и Люк де Йонг пробивал из-под защитник в дальний верхний угол, но Бущану в броске удалось парировать мяч в сторону.

21' Ещё один угловой на правом фланге заработала команда Рональда Кумана. Накоротке был разыгран мяч, но ни к чему интересному это в итоге не привело.

20' За первые 20 минут каталонцы создали у чужих ворот два опасных момента, и оба раза это было после фланговых подач и ударов головой. Стоит уже привыкать к подобной игре "блауграны".

19' ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали хозяева поля, стараниями Деста. Пошла подача со стандартного положения от Депая в центр штрафной площади, и Люк де Йонг опасно пробивал головой - мяч рядом с левой штангой пролетел.

18' Френки де Йонг через центр пытался протащить мяч к чужой штрафной площади, но у него из-под ног игровой снаряд в чистом подкате сумел выбить Шапаренко.

17' Гави пытался на чужой половине поля обокрасть Шапаренко, но сумел завладеть мячом только с нарушением правил. Больше сегодня фолят именно каталонцы.

16' Дест на правом фланге теперь заработал угловой для "Барселоны". После короткого розыгрыша Депай подавал во вратарскую площадь, но там кулаком сумел сыграть Бущан.

15' Украинцы постепенно выравнивают статистику по владению мячом в матче, пасуясь на своей половине поля. Сейчас к комбинации присоединился даже Бущан.

14' Первый угловой в матче заработали подопечные Рональда Кумана. Подача следовала на дальнюю штангу в направлении Мингесы, но снова мяч летел слишком высоко.

13' Первую контратаку разогнали гости через центральную ось: Цыганков забросил мяч на де Пену, но тот не убежал от соперника. После скидки назад по воротам пробивал тот же Цыганков - заблокировано.

12' На своей половине поля принялись пасоваться гости, и прессинг "Барселоны" становится уже не таким яростным и плотным. Можно даже футболистам "Динамо" поднимать голову. Снова правила нарушил Бускетс.

11' Супряга в середине поля умело поставил корпус Ленгле, сумев заработать на себе штрафной удар. Снова появилась возможность у киевлян перевести дыхание.

10' Бускетс жестковато сыграл у чужой штрафной площади против Буяльского. Арбитр на первый раз решил сделать лишь устное замечание капитану "Барселоны".

9' Теперь уже Дест получил мяч в ноги на правом фланге атаки, но Миколенко не позволил ему подать или прострелить в центр, поэтому пришлось просто отпасовывать назад.

8' Снова с левого фланга шла подача в направлении дальней штанги на Деста, но сейчас мяч высоковато летел, и второй номер "Барселоны" не имел шанса добраться до игрового снаряда.

7' Не очень много болельщиков сегодня на "Камп Ноу". Мне кажется, что даже меньше разрешённого максимума каталонский стадион заполнен в этот вечер. Да и ведут себя болельщики "сине-гранатовых" достаточно пассивно.

6' Впервые вышли с мячом на чужую половину поля динамовцы. Акцентированной контратака "бело-голубых" не получилась, но это будет впереди, а пока что и такой выход может немного прибавить уверенности.

5' Мирча Луческу пока что у кромки поля выглядит достаточно спокойным. Наверняка, он ожидал подобную картину на первых минутах матча, которую его подопечным надо просто перетерпеть.

4' Киевляне пока что всем составом стараются сдерживать натиск "сине-гранатовых". Нельзя сказать, что панические настроения наблюдаются в обороне украинцев, но всё же тяжеловато им справляться со стартовым давлением.

3' ОПАСНО! Альба с левого фланга подал в район дальней штанги, и Дест мог наказывать Бущана за ошибку на выходе, но американец пробил головой мимо пустых ворот.

2' Каталонцы сразу же пошли в высокий командный прессинг. Им нужно сегодня пытаться не просто побеждать, но делать это покрупнее, чтобы поправить свою нынешнюю позорную разницу забитых и пропущенных мячей.