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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Барселона
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Динамо Киев
0'
1:0
37' Гол
Пике Херард
37'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
2
Дест
Серджино
17
Де
Йонг
Люк
9
Депай
Мемфис
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
89
Супряга
Владислав
Барселона
4-3-3
Динамо Киев
4-2-3-1

Ход матча

37'
Пике Херард
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Барселона
Динамо Киев

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:4
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 1 1
Пике Херард 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Дест Серджино 1 0
Гави 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 1 0
Гармаш Денис 1 0
Тымчик Александр 1 0
Забарный Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0
Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0 Валенсия - Барселона 2:3
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Ницца - Динамо Киев 2:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 5 2
4. Барселона 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Бенфика Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Барселона 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бенфика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
4. Барселона 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
4. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
5. Милан Кесси Франк 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Гол. 1:0. Херард Пике.
  • Судья
    36'
    Депай с левого фланга пытался войти в штрафную площадку, где картинно падал, непонятно на что надеясь. За такие дела не лишним было бы показать жёлтую карточку за симуляцию.
  • 35'
    Бускетс нашёл на левом фланге атаки "Барселоны" Альбу, который подавал в штрафную площадку в направлении Люка де Йонга, но на опережении сумел чётко в воздухе сработал Забарный.
  • Офсайд
    34'
    Супряга на левом фланге атаки открылся в свободной зоне, но судьи даже не стали дожидаться окончания атаки, зафиксировав километровый офсайд у украинского нападающего.
  • 33'
    Педри и Эрик Гарсия рядом сидят на трибунах. По разным причинам эти парни сегодня не могут помочь "Барселоне" на поле. Не успел ещё набрать форму также Усман Дембеле.
  • 32'
    Ничейный результат сегодня абсолютно точно не устроит "Барселону", которая из-за потери очков может лишиться реальных шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Динамовцев ничья может устроить, если они настроены бороться только за третье место в группе.
  • 31'
    Но пока что у "бело-голубых" стандартное начало комбинации - после отбора мяча футболист сразу разворачивается назад и пасует на Бущана. Это делает игру скучной прежде всего для нейтральных болельщиков.
  • 30'
    Киевлянам стоит понимать, что во втором тайме защищаться может быть сложнее, если на поле появятся Фати, Коутиньо и Агуэро. Надо пытаться активней контратаковать до перерыва.
  • Офсайд
    29'
    Первый офсайд был сейчас зафиксирован у "Барселоны" - Люк де Йонг оказался за динамовской защитной линией. Достаточно активно сегодня старается действовать этот голландский форвард.
  • 28'
    Всё ещё не пытаются взорваться киевляне и перевести игру на чужую половину поля. Должны играть киевляне смелее против такой "Барселоны", которая ненамного сильнее команды Мирчи Луческу по потенциалу.
  • 27'
    Правым флангом попытались обострить игру "сине-гранатовые", но пас был прочитан Сиротой, который, решив не рисковать, просто вынес мяч в аут.
  • Угловой
    26'
    Очередной угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Депай в толпе игроков своей подачей нашёл голову Люка де Йонга, но тот в борьбе не сумел пробить точно в створ ворот.
  • 25'
    Гави теперь попытался запрессинговать Сидорчука у чужой штрафной площади, но мяч от ноги юного испанца ушёл за лицевую линию поля. Бущан не будет торопиться возвращать мяч в игру.
  • Фол, нарушение
    24'
    Френки де Йонг в командном прессинге нарушил теперь правила, ударив по ногам Шапаренко. Когда же пойдут уже жёлтые карточки для каталонцев?
  • 23'
    Из глубины поля теперь заброс следовала к штрафной площади на Люка де Йонга, но слишком сильно получилось, и мяч пришёл в руки Бущана.
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! Депай с левого фланга сыграл немного в центр, вдоль линии штрафной площади, и Люк де Йонг пробивал из-под защитник в дальний верхний угол, но Бущану в броске удалось парировать мяч в сторону.
  • Угловой
    21'
    Ещё один угловой на правом фланге заработала команда Рональда Кумана. Накоротке был разыгран мяч, но ни к чему интересному это в итоге не привело.
  • 20'
    За первые 20 минут каталонцы создали у чужих ворот два опасных момента, и оба раза это было после фланговых подач и ударов головой. Стоит уже привыкать к подобной игре "блауграны".
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали хозяева поля, стараниями Деста. Пошла подача со стандартного положения от Депая в центр штрафной площади, и Люк де Йонг опасно пробивал головой - мяч рядом с левой штангой пролетел.
  • 18'
    Френки де Йонг через центр пытался протащить мяч к чужой штрафной площади, но у него из-под ног игровой снаряд в чистом подкате сумел выбить Шапаренко.
  • Фол, нарушение
    17'
    Гави пытался на чужой половине поля обокрасть Шапаренко, но сумел завладеть мячом только с нарушением правил. Больше сегодня фолят именно каталонцы.
  • Угловой
    16'
    Дест на правом фланге теперь заработал угловой для "Барселоны". После короткого розыгрыша Депай подавал во вратарскую площадь, но там кулаком сумел сыграть Бущан.
  • 15'
    Украинцы постепенно выравнивают статистику по владению мячом в матче, пасуясь на своей половине поля. Сейчас к комбинации присоединился даже Бущан.
  • Угловой
    14'
    Первый угловой в матче заработали подопечные Рональда Кумана. Подача следовала на дальнюю штангу в направлении Мингесы, но снова мяч летел слишком высоко.
  • 13'
    Первую контратаку разогнали гости через центральную ось: Цыганков забросил мяч на де Пену, но тот не убежал от соперника. После скидки назад по воротам пробивал тот же Цыганков - заблокировано.
  • Фол, нарушение
    12'
    На своей половине поля принялись пасоваться гости, и прессинг "Барселоны" становится уже не таким яростным и плотным. Можно даже футболистам "Динамо" поднимать голову. Снова правила нарушил Бускетс.
  • 11'
    Супряга в середине поля умело поставил корпус Ленгле, сумев заработать на себе штрафной удар. Снова появилась возможность у киевлян перевести дыхание.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бускетс жестковато сыграл у чужой штрафной площади против Буяльского. Арбитр на первый раз решил сделать лишь устное замечание капитану "Барселоны".
  • 9'
    Теперь уже Дест получил мяч в ноги на правом фланге атаки, но Миколенко не позволил ему подать или прострелить в центр, поэтому пришлось просто отпасовывать назад.
  • 8'
    Снова с левого фланга шла подача в направлении дальней штанги на Деста, но сейчас мяч высоковато летел, и второй номер "Барселоны" не имел шанса добраться до игрового снаряда.
  • 7'
    Не очень много болельщиков сегодня на "Камп Ноу". Мне кажется, что даже меньше разрешённого максимума каталонский стадион заполнен в этот вечер. Да и ведут себя болельщики "сине-гранатовых" достаточно пассивно.
  • 6'
    Впервые вышли с мячом на чужую половину поля динамовцы. Акцентированной контратака "бело-голубых" не получилась, но это будет впереди, а пока что и такой выход может немного прибавить уверенности.
  • 5'
    Мирча Луческу пока что у кромки поля выглядит достаточно спокойным. Наверняка, он ожидал подобную картину на первых минутах матча, которую его подопечным надо просто перетерпеть.
  • 4'
    Киевляне пока что всем составом стараются сдерживать натиск "сине-гранатовых". Нельзя сказать, что панические настроения наблюдаются в обороне украинцев, но всё же тяжеловато им справляться со стартовым давлением.
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Альба с левого фланга подал в район дальней штанги, и Дест мог наказывать Бущана за ошибку на выходе, но американец пробил головой мимо пустых ворот.
  • 2'
    Каталонцы сразу же пошли в высокий командный прессинг. Им нужно сегодня пытаться не просто побеждать, но делать это покрупнее, чтобы поправить свою нынешнюю позорную разницу забитых и пропущенных мячей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Барселоны".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 1:0 Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Барселона 1:0 Динамо Киев

Исход игры
Барселона
87.6% (162)
Ничья
6.5% (12)
Динамо Киев
5.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.54% (89)
Меньше
39.46% (58)
Обе команды забьют
Да
45.58% (67)
Нет
54.42% (80)
Популярный счёт
2:0 Барселона
26.5% (49)
2:1 Барселона
17.3% (32)
3:0 Барселона
11.4% (21)
3:1 Барселона
11.4% (21)
4:1 Барселона
2.2% (4)
1:0 Барселона
2.2% (4)
1:1 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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