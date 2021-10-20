Лига чемпионов 2021-2022
Янг Бойз
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Стад де Суиз
Вильярреал
0:1
6' ГолПино Йереми
0:2
16' ГолМорено Херард
45' Желтая карточкаЭбишер Мишель
13
Нгамале
Муми
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нгамале МумиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
16'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгамале Муми
|1
|0.33
|Сибачо Жордан
|1
|0.33
|Хефти Сильван
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|1
|0.33
|Данджума Арно
|1
|0.33
|Алькасер Пако
|1
|0.33
|Тригерос Мануэль
|1
|0.33
|Пино Йереми
|1
|0.33
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коклен Франсис
|1
|1
|Пино Йереми
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5
Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Янг Бойз
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Янг Бойз
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|4.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|4.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|5.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
Прогнозы на матч Янг Бойз 0:2 Вильярреал
Исход игры
Янг Бойз
20% (32)
Ничья
31.3% (50)
Вильярреал
48.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
57.93% (84)
Меньше
42.07% (61)
Обе команды забьют
Да
87.59% (127)
Нет
12.41% (18)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
35.6% (57)
1:1 Ничья
26.9% (43)
2:1 Янг Бойз
11.9% (19)
0:1 Вильярреал
5.6% (9)
1:0 Янг Бойз
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:1 Янг Бойз
1.3% (2)
2:3 Вильярреал
1.3% (2)
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