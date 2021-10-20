  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
6' Гол
Пино Йереми
0:2
16' Гол
Морено Херард
45' Желтая карточка
Эбишер Мишель
45'+1
26
Фон
Балльмоос
Давид
13
Нгамале
Муми
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
16
Фасснахт
Кристиан
17
Сибачо
Жордан
15
Элиа
Мешак
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
19
Коклен
Франсис
21
Пино
Йереми
7
Морено
Херард
15
Данджума
Арно
Янг Бойз
5-3-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Пино Йереми
(Педраса Альфонсо)
16'
0:2
Морено Херард
(Парехо Даниэль)
45'
Эбишер Мишель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамале Муми 1 0.33
Сибачо Жордан 1 0.33
Хефти Сильван 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 1 0.33
Данджума Арно 1 0.33
Алькасер Пако 1 0.33
Тригерос Мануэль 1 0.33
Пино Йереми 1 0.33
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коклен Франсис 1 1
Пино Йереми 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Морено Альберто 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5
Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Вильярреал 2:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Янг Бойз 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Янг Бойз 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Вильярреал 2:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 2:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Вильярреал 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Янг Бойз 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
4. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
5. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Эбишер подает со стандарта в штрафную, испанцы отбиваются, и Карасев отправляет команды на перерыв. 
  • Желтая карточка
    44'
    Эбишер получает желтую за фол на Капу. 
  • 43'
    Нгамале навесил с правого фланга, неточно. А вернее, точно в руки Рульи. 
  • 42'
    Коклен отдал передачу на Данджуму, который пошел в обогрыш. Безуспешно. 
  • 41'
    Морено отдавал отличную по задумке передачу на партнера, но исполнение подкачало. В результате лишь удар от ворот.
  • 39'
    Прострел гостей с левого фланга, Фон Балльмоос выпрыгнул из ворот и прервал эту передачу. 
  • 38'
    Огромное количество моментов у "Янг Бойз", но все мимо. С завершением атаки большие проблемы у швейцарского клуба сегодня. 
  • Опасный момент
    37'
    Нгамале красиво убрал соперника, затем отдал навесную передачу на партнера, который попытался перекинуть скачащий мяч через голкипера, но не попал в створ. 
  • 36'
    Данджума бежит в контратаку с партнерами, но передерживает мяч и упускает его. 
  • 35'
    Подача Эбишера на дальнюю, где партнер добирается до мяча и бьет с острого угла. Рульи на месте. 
  • Опасный момент
    34'
    Огонь в игре! Подача с левого фланга в штрафную, там никто из нападающих хозяев до мяча не добирается, но сфера все равно чуть не залетает в сетку от Пау Торреса. Повезло, что он успел выбить. 
  • 33'
    И вот уже "Вильярреал" рвется в атаку, но тут уже без момента, хоть и удалось войти в штрафную. 
  • Опасный момент
    32'
    И тут же еще шанс у "Янг Бойз". Передача на Элиа, который выйдя практически один на один решил отдать пас партнеру под пустые, но защитник прочитал и перехватил!
  • Штанга
    31'
    Как же близко!!! Шикарная проникающая передача на Эбишера, тот сильно пробил в штангу из-за штрафной, мяч отскочил к Элиа, который пробил мимо цели с добивания!
  • Угловой
    29'
    Подача с углового в исполнении Парехо, удара не вышло, а вот во второй волне атаки уже пробить получилось, но выше цели. 
  • Опасный момент
    28'
    А вот уже моментище! Контратака испанской команды, заброс на Данджуму, который пробегает по левому краю, смещается и бьет в дальний. Фон Балльмоос выручает!
  • 27'
    Парехо ошибается около собственной штрафной, отдав пас на соперника, который поспешил и с левой ноги зарядил выше цели. Могло быть куда опаснее. 
  • Угловой
    26'
    Корнер для гостей. Парехо подает на Морено, который бьет головой метров с 13. Неточно. 
  • Офсайд
    25'
    А, было видно сейчас на повторе, что там был офсайд в моменте передачи по левому флангу, так что даже в случае гола - он был бы отменен. 
  • Опасный момент
    24'
    Момент! Отличная атака по левому флангу, затем подача в центр и удар Гарсии головой. Рядом со штангой проходит мяч!
  • 23'
    Сменился немного рисунок игры. "Янг Бойз" теперь контролируют мяч больше, а "Вильярреал" проводит больше времени сзади, стараясь найти момент для контратаки. 
  • 22'
    В итоге стандарт для швейцарцев. Подача в центр штрафной и удар головой от Сибачо. Мимо цели. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Рауль Альбиоль сфолил на сопернике. Начался серьезный спор, сам Альбиоль и пошел к Карасеву прояснить ситуацию. 
  • 20'
    Подача Нгамале с правого края в штрафную. Там только оборона "Вильярреала". 
  • 19'
    Испанцы продолжают контролировать мяч на своей половине поля, даже несмотря на прессинг соперника. В итоге пришлось сильно бить вперед. Мяч ушел за боковую.
  • 18'
    "Янг Бойз" включается в высокий прессинг, явно стараясь начать спасать эту игру как можно раньше. В целом плоды это принесло. Мяч отобран. 
  • Видеоповтор
    17'
    ВАР проверил гол, вероятно на офсайд проверяли арбитры. Все в порядке, гол засчитан. 
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Морено!!! Парехо отлично подал со стандарта, и мяч опустился точно на голову Морено, который реализовал свой момент!
  • 14'
    А вот теперь фолит Али на углу своей штрафной. Неплохой стандарт для испанцев. 
  • 13'
    Коклен столкнулся с Али. Футболист "Вильярреала" прихрамывая поднялся с газона. Аут. 
  • 12'
    А вот и хороший момент у хозяев. Выбежали они в контратаку, затем Элиа пробил с левого края в дальний угол. Мимо створа. 
  • 11'
    Очевидно первым номером сейчас играет "Вильяреалл". Куда больше испанская команда владеет мячом. Подсел "Янг Бойз" после пропущенного гола. 
  • Судья
    10'
    Йереми Пино упал в чужой штрафной после контакта с Гарсией. Сергей Карасев на точку не показал. 
  • 9'
    Сибачо вошел в штрафную соперника, но за мяч зацепиться не вышло, защитник отобрал. 
  • 8'
    Попытка отдать пас пяткой от игрока гостей. Вышло сильновато, и мяч ушел за лицевую.
  • 7'
    Мощное начало "Вильяреалла" и явная заявка на победу. Посмотрим, что теперь предложат хозяева. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Пино!!! Находят все-таки гости пространство на левом фланге, туда и следует передача, затем навес в штрафную и мяч долетает до Пино, который отлично выбежал из-за спины соперника и головой вонзил мяч в сетку!
  • 5'
    Испанцы пытаются найти свободное пространство для атаки, но у "Янг Бойз" все довольно плотно.
  • 4'
    Хорошая атака швейцарцев, Нгамале подает справа, мяч попадает в защитника и возвращается обратно. Повторная подача получилась неточной. 
  • 3'
    Сильная передача по левому флангу на Элиа. Тот смещается в штрафную и подает. Аут в пользу "Янг Бойз". 
  • 2'
    "Вильярреал" начинает матч с заброса на Педрасу, который не догоняет мяч. Удар от ворот. 
  • Первый тайм начался
    Сергей Карасев дает свисток. Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Янг Бойз 0:2 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Янг Бойз 0:2 Вильярреал

Исход игры
Янг Бойз
20% (32)
Ничья
31.3% (50)
Вильярреал
48.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
57.93% (84)
Меньше
42.07% (61)
Обе команды забьют
Да
87.59% (127)
Нет
12.41% (18)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
35.6% (57)
1:1 Ничья
26.9% (43)
2:1 Янг Бойз
11.9% (19)
0:1 Вильярреал
5.6% (9)
1:0 Янг Бойз
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:1 Янг Бойз
1.3% (2)
2:3 Вильярреал
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 