Морено отдавал отличную по задумке передачу на партнера, но исполнение подкачало. В результате лишь удар от ворот.

Коклен отдал передачу на Данджуму, который пошел в обогрыш. Безуспешно.

Нгамале навесил с правого фланга, неточно. А вернее, точно в руки Рульи.

Эбишер подает со стандарта в штрафную, испанцы отбиваются, и Карасев отправляет команды на перерыв.

39' Прострел гостей с левого фланга, Фон Балльмоос выпрыгнул из ворот и прервал эту передачу.

38' Огромное количество моментов у "Янг Бойз", но все мимо. С завершением атаки большие проблемы у швейцарского клуба сегодня.

37' Нгамале красиво убрал соперника, затем отдал навесную передачу на партнера, который попытался перекинуть скачащий мяч через голкипера, но не попал в створ.

36' Данджума бежит в контратаку с партнерами, но передерживает мяч и упускает его.

35' Подача Эбишера на дальнюю, где партнер добирается до мяча и бьет с острого угла. Рульи на месте.

34' Огонь в игре! Подача с левого фланга в штрафную, там никто из нападающих хозяев до мяча не добирается, но сфера все равно чуть не залетает в сетку от Пау Торреса. Повезло, что он успел выбить.

33' И вот уже "Вильярреал" рвется в атаку, но тут уже без момента, хоть и удалось войти в штрафную.

32' И тут же еще шанс у "Янг Бойз". Передача на Элиа, который выйдя практически один на один решил отдать пас партнеру под пустые, но защитник прочитал и перехватил!

31' Как же близко!!! Шикарная проникающая передача на Эбишера, тот сильно пробил в штангу из-за штрафной, мяч отскочил к Элиа, который пробил мимо цели с добивания!

29' Подача с углового в исполнении Парехо, удара не вышло, а вот во второй волне атаки уже пробить получилось, но выше цели.

28' А вот уже моментище! Контратака испанской команды, заброс на Данджуму, который пробегает по левому краю, смещается и бьет в дальний. Фон Балльмоос выручает!

27' Парехо ошибается около собственной штрафной, отдав пас на соперника, который поспешил и с левой ноги зарядил выше цели. Могло быть куда опаснее.

26' Корнер для гостей. Парехо подает на Морено, который бьет головой метров с 13. Неточно.

25' А, было видно сейчас на повторе, что там был офсайд в моменте передачи по левому флангу, так что даже в случае гола - он был бы отменен.

24' Момент! Отличная атака по левому флангу, затем подача в центр и удар Гарсии головой. Рядом со штангой проходит мяч!

23' Сменился немного рисунок игры. "Янг Бойз" теперь контролируют мяч больше, а "Вильярреал" проводит больше времени сзади, стараясь найти момент для контратаки.

22' В итоге стандарт для швейцарцев. Подача в центр штрафной и удар головой от Сибачо. Мимо цели.

21' Рауль Альбиоль сфолил на сопернике. Начался серьезный спор, сам Альбиоль и пошел к Карасеву прояснить ситуацию.

20' Подача Нгамале с правого края в штрафную. Там только оборона "Вильярреала".

19' Испанцы продолжают контролировать мяч на своей половине поля, даже несмотря на прессинг соперника. В итоге пришлось сильно бить вперед. Мяч ушел за боковую.

18' "Янг Бойз" включается в высокий прессинг, явно стараясь начать спасать эту игру как можно раньше. В целом плоды это принесло. Мяч отобран.

17' ВАР проверил гол, вероятно на офсайд проверяли арбитры. Все в порядке, гол засчитан.

16' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Морено!!! Парехо отлично подал со стандарта, и мяч опустился точно на голову Морено, который реализовал свой момент!

14' А вот теперь фолит Али на углу своей штрафной. Неплохой стандарт для испанцев.

13' Коклен столкнулся с Али. Футболист "Вильярреала" прихрамывая поднялся с газона. Аут.

12' А вот и хороший момент у хозяев. Выбежали они в контратаку, затем Элиа пробил с левого края в дальний угол. Мимо створа.

11' Очевидно первым номером сейчас играет "Вильяреалл". Куда больше испанская команда владеет мячом. Подсел "Янг Бойз" после пропущенного гола.

10' Йереми Пино упал в чужой штрафной после контакта с Гарсией. Сергей Карасев на точку не показал.

9' Сибачо вошел в штрафную соперника, но за мяч зацепиться не вышло, защитник отобрал.

8' Попытка отдать пас пяткой от игрока гостей. Вышло сильновато, и мяч ушел за лицевую.

7' Мощное начало "Вильяреалла" и явная заявка на победу. Посмотрим, что теперь предложат хозяева.

6' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Пино!!! Находят все-таки гости пространство на левом фланге, туда и следует передача, затем навес в штрафную и мяч долетает до Пино, который отлично выбежал из-за спины соперника и головой вонзил мяч в сетку!

5' Испанцы пытаются найти свободное пространство для атаки, но у "Янг Бойз" все довольно плотно.

4' Хорошая атака швейцарцев, Нгамале подает справа, мяч попадает в защитника и возвращается обратно. Повторная подача получилась неточной.

3' Сильная передача по левому флангу на Элиа. Тот смещается в штрафную и подает. Аут в пользу "Янг Бойз".

2' "Вильярреал" начинает матч с заброса на Педрасу, который не догоняет мяч. Удар от ворот.