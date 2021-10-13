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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
 
Позже

Стадион:
Вильярреал

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамале Муми 1 0.5
Сибачо Жордан 1 0.5
Хефти Сильван 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 1 0.5
Алькасер Пако 1 0.5
Тригерос Мануэль 1 0.5
Морено Херард 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коклен Франсис 1 1
Пино Йереми 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Морено Альберто 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Ивердон 0:5
Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Вильярреал Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Янг Бойз Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Вильярреал Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Янг Бойз Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2021, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Янг Бойз 25% (11)
    X 29.5% (13)
    Вильярреал 45.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Вильярреал
    3.40
    3.86
    2.21
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Янг Бойз - Вильярреал онлайн


    Прогнозы на матч Янг Бойз - Вильярреал

    Исход игры
    Янг Бойз
    25% (11)
    Ничья
    29.5% (13)
    Вильярреал
    45.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (39)
    Нет
    7.14% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    38.6% (17)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    2:1 Янг Бойз
    22.7% (10)
    0:1 Вильярреал
    4.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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