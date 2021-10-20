Лига чемпионов 2021-2022
Челси
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Мальмё
1:0
9' ГолКристенсен Андреас
19' Желтая карточкаНильсен Лассе
2:0
21' ПенальтиЖоржиньо
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
19'
21'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Челси
Мальмё
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|0.33
|Кристенсен Андреас
|1
|0.33
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.33
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|1
|Ракип Эрдаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0
Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2 Мальмё - ХИК 2:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Челси
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Зенит
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|4.
|Мальмё
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Зенит
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мальмё
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|4.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|4.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|5.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси 2:0 Мальмё
Исход игры
Челси
98.8% (169)
Ничья
0% (0)
Мальмё
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
12.41% (18)
Нет
87.59% (127)
Популярный счёт
3:0 Челси
36.3% (62)
2:0 Челси
27.5% (47)
4:0 Челси
6.4% (11)
3:1 Челси
4.7% (8)
2:1 Челси
4.1% (7)
5:0 Челси
2.9% (5)
4:1 Челси
1.8% (3)
1:0 Челси
1.2% (2)
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