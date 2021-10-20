Чилуэлл с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Чолак головой спокойно выбил мяч за пределы штрафной площади.

В составе "Челси" произошла замена. Вместо Тимо Вернера на поле вышел Каллум Хадсон-Одои.

Три минуты добавил Франсуа Летексье к основному времени первого тайма.

Маунт с правого фланга выполнил передачу в центр радиуса штрафной площади, Хаверц подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

43' Что-то с голеностопом у Тимо Вернера, врачи "Челси" показали, что нужна замена.

42' Вернер теперь уже получил небольшое повреждение, вновь вышли на поле врачи "Челси".

41' Канте прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хаверц пробил в ближний угол ворот, Далин сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

40' Вернер пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в ногу Нильсену.

39' Томас Тухель уже начинает заводиться, пришлось главного тренера "Челси" успокаивать резервному арбитру.

38' Рюдигер из центра поля выполнил слишком высокую передачу на ход Аспиликуэте по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

37' Вернер попытался что-то придумать уже на правом фланге, Инносент накрыл форварда "Челси" и выбил мяч в аут.

36' Вернер с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хаверцу вновь не удалось головой пробить по воротам.

35' Угловой у ворот "Мальмё". Чилуэлл выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хаверц в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

34' В Лондоне пошёл довольно приличный дождь, как раз это может заставить футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади под конец первого тайма.

33' Вернер с правого фанга выполнил передачу в центр штрафной площади, Хаверц забрался в небольшой офсайд.

32' Канте от правого угла штрафной площади выполнил передачу по линии штрафной к радиусу штрафной площади, Чилуэлл в касание пробил по воротам, мяч слабовато полетел точно в руки Далину.

31' Хаверц с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Чилуэлл эффектно в касание пробил в ближний угол ворот, но мяч полетел вышел цели.

30' Игроки "Челси" разыграли корнер в очередной раз. С правого фланга Жоржиньо выполнил передачу к правому углу штрафной площади, а вот далее у Маунта не получился прострел в центр штрафной площади.

29' Маунт с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Вернер в борьбе с Нильсеном заработал угловой.

28' Бирманчевич из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Чолак в касание пробил по воротам из-под Рюдигера, мяч полетел слишком высоко.

27' Кристенсен в центре поля нарушил правила против Бирманчевича. "Мальмё" не удалось быстро разыграть стандарт.

26' Вернер попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Бергетом Тимо потерял мяч.

25' В составе "Челси" произошла замена. Вместо Ромелу Лукаку на поле вышел Кай Хаверц.

24' Ромелу Лукаку показал, что не сможет продолжить игру, в составе "Челси" уже готовится замена.

23' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Жоржиньо!!! Жоржиньо с "точки" уверенно пробил по центру, Далин гадал и прыгнул в правый угол ворот.

22' После паузы поднялся Лукаку, пока Ромелу прихрамывает, но форвард "Челси" наверняка попытается вернуться в игру.

21' Лукаку по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Челси", пауза в игре.

20' Центральный защитник "Мальмё" Лассе Нильсен в итоге также получил жёлтую карточку за свой фол у левого угла вратарской.

19' Пенальти назначается в ворота "Мальмё"! Лукаку по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, где уже в подкате Нильсен сбил Ромелу, Франсуа Летексье сразу же дал свисток и указал на "точку".

18' Жоржиньо с левого фланга вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Ларссоном оказался на газоне, Франсуа Летексье показал, что нужно играть дальше.

17' Маунт с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мог быть неплохой момент, но мяч в итоге пошёл за спину Лукаку.

16' Маунт со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

15' Инносент на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Канте. "Челси" заработал довольно опасный стандарт.

14' Лукаку с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, там был только Ольссон, который и перехватил мяч.

13' Быстрый гол удалось забить лондонскому "Челси", многие как раз и ждали подобного развития событий. Посмотрим, как на это отреагирует "Мальмё".

12' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кристенсен!!! Силва с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, там очень удачно открылся Кристенсен, который в итоге нанёс хороший удар в правый угол ворот, Далин на этот раз ничего не смог поделать.

11' Игроки "Челси" достаточно быстро разыграли угловой, затем Маунт с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

10' Вернер разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый фланг на ход Маунту, Мэйсон выполнил подачу в центр штрафной площади, от Бергета мяч отскочил к линии штрафной площади, Лукаку пробил по воротам, мяч попал в плечо Ларссону и полетел под перекладину, Далин в прыжке перевёл его на угловой.

9' Бирманчевич попытался что-то интересное придумать на левом фланге у штрафной площади "Челси", но в борьбе с Кристенсеном Велько упустил мяч за лицевую линию поля.

8' Маунт разогнал атаку по правой половине поля, далее Мэйсон выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Лукаку, форвард "Челси" оказался в офсайде.

7' Рюдигер перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Мальмё", правила были нарушены против Пеньи.

6' Жоржиньо с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Чилуэлл в борьбе с Бергетом головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

5' Аспиликуэта из центра поля выполнил заброс на ход по правому флангу Мануту, Брорссон оказался первым на мяче и выбил его в аут.

4' Жоржиньо в центре поля нарушил правила против Кристиансена. "Мальмё" достаточно быстро разыграл стандарт.

3' Сегодня "Стэмфорд Бридж" заполнен полностью, при своих болельщиках "Челси" конечно же должен стараться обыгрывать "Мальмё" как можно увереннее.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс на правый угол штрафной площади "Челси", никто из форвардов "Мальмё" не смог добраться до мяча, получилась небольшая разминка для Менди.