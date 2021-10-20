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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Челси
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
9' Гол
Кристенсен Андреас
19' Желтая карточка
Нильсен Лассе
2:0
21' Пенальти
Жоржиньо
45'+3
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
9
Лукаку
Ромелу
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
8
Пенья
Серхио
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
13
Ольссон
Мартин
9
Чолак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
Челси
3-4-2-1
Мальмё
3-5-2

Ход матча

9'
Кристенсен Андреас
(Силва Тьяго)
1:0
19'
 
Нильсен Лассе
21'
Жоржиньо
2:0
23'
Хаверц Кай
Лукаку Ромелу
 
44'
Хадсон-Одои Каллум
Вернер Тимо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Челси
Мальмё

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 0.33
Кристенсен Андреас 1 0.33
Жоржиньо II 1 (1) 0.33
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе 2 0
Брорссон Франц 2 0
Ахмедходжич Анел 0 1
Ракип Эрдаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0
Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2 Мальмё - ХИК 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Челси 2:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
4. Мальмё 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Зенит 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Ювентус 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мальмё 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Челси 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
4. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
5. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Маунт с правого фланга выполнил передачу в центр радиуса штрафной площади, Хаверц подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Франсуа Летексье к основному времени первого тайма. 
  • Замена
    45'
    В составе "Челси" произошла замена. Вместо Тимо Вернера на поле вышел Каллум Хадсон-Одои. 
  • Угловой
    44'
    Чилуэлл с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Чолак головой спокойно выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 43'
    Что-то с голеностопом у Тимо Вернера, врачи "Челси" показали, что нужна замена. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Вернер теперь уже получил небольшое повреждение, вновь вышли на поле врачи "Челси". 
  • Опасный момент
    41'
    Канте прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хаверц пробил в ближний угол ворот, Далин сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
  • 40'
    Вернер пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в ногу Нильсену. 
  • 39'
    Томас Тухель уже начинает заводиться, пришлось главного тренера "Челси" успокаивать резервному арбитру. 
  • 38'
    Рюдигер из центра поля выполнил слишком высокую передачу на ход Аспиликуэте по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 37'
    Вернер попытался что-то придумать уже на правом фланге, Инносент накрыл форварда "Челси" и выбил мяч в аут. 
  • 36'
    Вернер с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хаверцу вновь не удалось головой пробить по воротам. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Мальмё". Чилуэлл выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хаверц в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Дождь
    34'
    В Лондоне пошёл довольно приличный дождь, как раз это может заставить футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади под конец первого тайма. 
  • Офсайд
    33'
    Вернер с правого фанга выполнил передачу в центр штрафной площади, Хаверц забрался в небольшой офсайд. 
  • 32'
    Канте от правого угла штрафной площади выполнил передачу по линии штрафной к радиусу штрафной площади, Чилуэлл в касание пробил по воротам, мяч слабовато полетел точно в руки Далину. 
  • 31'
    Хаверц с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Чилуэлл эффектно в касание пробил в ближний угол ворот, но мяч полетел вышел цели. 
  • Угловой
    30'
    Игроки "Челси" разыграли корнер в очередной раз. С правого фланга Жоржиньо выполнил передачу к правому углу штрафной площади, а вот далее у Маунта не получился прострел в центр штрафной площади. 
  • 29'
    Маунт с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Вернер в борьбе с Нильсеном заработал угловой. 
  • 28'
    Бирманчевич из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Чолак в касание пробил по воротам из-под Рюдигера, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Кристенсен в центре поля нарушил правила против Бирманчевича. "Мальмё" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 26'
    Вернер попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Бергетом Тимо потерял мяч. 
  • Замена
    25'
    В составе "Челси" произошла замена. Вместо Ромелу Лукаку на поле вышел Кай Хаверц. 
  • 24'
    Ромелу Лукаку показал, что не сможет продолжить игру, в составе "Челси" уже готовится замена. 
  • Пенальти
    23'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Жоржиньо!!! Жоржиньо с "точки" уверенно пробил по центру, Далин гадал и прыгнул в правый угол ворот. 
  • 22'
    После паузы поднялся Лукаку, пока Ромелу прихрамывает, но форвард "Челси" наверняка попытается вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Лукаку по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Челси", пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    20'
    Центральный защитник "Мальмё" Лассе Нильсен в итоге также получил жёлтую карточку за свой фол у левого угла вратарской. 
  • Пенальти!
    19'
    Пенальти назначается в ворота "Мальмё"! Лукаку по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, где уже в подкате Нильсен сбил Ромелу, Франсуа Летексье сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Судья
    18'
    Жоржиньо с левого фланга вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Ларссоном оказался на газоне, Франсуа Летексье показал, что нужно играть дальше. 
  • 17'
    Маунт с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мог быть неплохой момент, но мяч в итоге пошёл за спину Лукаку. 
  • 16'
    Маунт со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Инносент на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Канте. "Челси" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 14'
    Лукаку с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, там был только Ольссон, который и перехватил мяч. 
  • 13'
    Быстрый гол удалось забить лондонскому "Челси", многие как раз и ждали подобного развития событий. Посмотрим, как на это отреагирует "Мальмё". 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кристенсен!!! Силва с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, там очень удачно открылся Кристенсен, который в итоге нанёс хороший удар в правый угол ворот, Далин на этот раз ничего не смог поделать. 
  • Угловой
    11'
    Игроки "Челси" достаточно быстро разыграли угловой, затем Маунт с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    10'
    Вернер разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый фланг на ход Маунту, Мэйсон выполнил подачу в центр штрафной площади, от Бергета мяч отскочил к линии штрафной площади, Лукаку пробил по воротам, мяч попал в плечо Ларссону и полетел под перекладину, Далин в прыжке перевёл его на угловой. 
  • 9'
    Бирманчевич попытался что-то интересное придумать на левом фланге у штрафной площади "Челси", но в борьбе с Кристенсеном Велько упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Офсайд
    8'
    Маунт разогнал атаку по правой половине поля, далее Мэйсон выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Лукаку, форвард "Челси" оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Рюдигер перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Мальмё", правила были нарушены против Пеньи. 
  • 6'
    Жоржиньо с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Чилуэлл в борьбе с Бергетом головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • 5'
    Аспиликуэта из центра поля выполнил заброс на ход по правому флангу Мануту, Брорссон оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Жоржиньо в центре поля нарушил правила против Кристиансена. "Мальмё" достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 3'
    Сегодня "Стэмфорд Бридж" заполнен полностью, при своих болельщиках "Челси" конечно же должен стараться обыгрывать "Мальмё" как можно увереннее. 
  • 2'
    Из центра поля сразу же последовал заброс на правый угол штрафной площади "Челси", никто из форвардов "Мальмё" не смог добраться до мяча, получилась небольшая разминка для Менди. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Челси" должен на своём поле без особого труда переигрывать скромный "Мальмё" и стараться закрепиться как минимум на втором месте в группе Н, чтобы избежать лишних проблем на групповом этапе Лиги чемпионов. 
  • Первый тайм
  • 48'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Челси контролирует мяч.
  • 47'
    Челси контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Мальмё
  • 46'
    Хаверц Кай не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Челси: 68%, Мальмё: 32%.
  • 45'
    Челси выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Вернер Тимо получил травму и заменен. Хадсон-Одои Каллум выходит на поле.
  • 43'
    Челси контролирует мяч.
  • 43'
    Ларссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Чилуэлл Бен из команды Челси подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вернер Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Юхан Далин отбил мяч на угловой после удара Хаверц Кай из штрафной площади.
  • 41'
    Опасность! Канте Н'Голо из команды Челси отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 40'
    Челси контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Челси: 64%, Мальмё: 36%.
  • 39'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Вернер Тимо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Мальмё
  • 37'
    Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Сильный дождь сегодня.
  • 36'
    Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Челси: 61%, Мальмё: 39%.
  • 35'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Вернер Тимо из команды Челси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 35'
    Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Чилуэлл Бен из команды Челси подал угловой справа.
  • 34'
    Брорссон Франц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Аспиликуэта Сесар из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Хаверц Кай нанес удар, мяч был парирован, но Юхан Далин не удержал его в руках.
  • 33'
    Опасность! Вернер Тимо из команды Челси отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 33'
    Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Хорошую попытку сделал Чилуэлл Бен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 31'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Челси: 58%, Мальмё: 42%.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Мальмё
  • 30'
    Чилуэлл Бен из команды Челси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 30'
    Маунт Мэйсон из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Челси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Маунт Мэйсон из команды Челси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    29'
    Чилуэлл Бен из команды Челси разыграл угловой с правого угла.
  • 29'
    Вернер Тимо из команды Челси отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 28'
    Маунт Мэйсон из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Челси пытается что-то создать.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Челси
  • 27'
    Чолак Антонио-Мирко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Андреас из команды Челси поставил подножку. Пострадал Бирманчевич Велько
  • 26'
    Контроль мяча: Челси: 57%, Мальмё: 43%.
  • 25'
    Хаверц Кай из команды Челси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Жоржиньо II из команды Челси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Лукаку Ромелу получил травму и заменен. Хаверц Кай выходит на поле.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О О Л - Жоржиньо II из команды Челси забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Юхан Далин прыгнул вправо!
  • 20'
    Контроль мяча: Челси: 59%, Мальмё: 41%.
  • Травма, повреждение
    19'
    Лукаку Ромелу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    19'
    Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    ПЕНАЛЬТИ! - Нильсен Лассе совершил грубый фол. Лукаку Ромелу заработал пенальти!
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Лукаку Ромелу, обводя своих соперников
  • 18'
    Челси контролирует мяч.
  • 18'
    Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Отличный пас сделал Чилуэлл Бен из команды Челси. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 16'
    Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Жоржиньо II из команды Челси идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Ларссон Эрик ошибается в защите.
  • 16'
    Мальмё вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Маунт Мэйсон из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Челси: 63%, Мальмё: 37%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Мальмё
  • 14'
    Маунт Мэйсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Мальмё поставил подножку. Пострадал Канте Н'Голо
  • 13'
    Лукаку Ромелу из команды Челси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Челси контролирует мяч.
  • 12'
    Далин Юхан взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Маунт Мэйсон из команды Челси навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 11'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Челси: 56%, Мальмё: 44%.
  • 9'
    Силва Тьяго сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кристенсен Андреас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 9'
    Силва Тьяго из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Кристенсен Андреас из команды Челси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 9'
    Рюдигер Антонио из команды Челси сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 9'
    Силва Тьяго из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Маунт Мэйсон из команды Челси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Угловой
    9'
    Жоржиньо II из команды Челси разыграл угловой с левого угла.
  • 9'
    Лукаку Ромелу нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
  • 8'
    Маунт Мэйсон из команды Челси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 8'
    Челси выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Мальмё вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Челси: 58%, Мальмё: 42%.
  • 6'
    Челси контролирует мяч.
  • Офсайд
    5'
    Лукаку Ромелу из команды Челси в офсайде
  • 5'
    Опасность! Маунт Мэйсон из команды Челси отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Рюдигер Антонио из команды Челси поставил подножку. Пострадал Пенья Серхио
  • 4'
    Мальмё выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Шанс! Чилуэлл Бен из команды Челси пробил головой, но мимо
  • 3'
    Жоржиньо II из команды Челси отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Жоржиньо II из команды Челси поставил подножку. Пострадал Кристиансен Андерс
  • 2'
    Мальмё контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Мальмё начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Челси 2:0 Мальмё онлайн


Прогнозы на матч Челси 2:0 Мальмё

Исход игры
Челси
98.8% (169)
Ничья
0% (0)
Мальмё
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
12.41% (18)
Нет
87.59% (127)
Популярный счёт
3:0 Челси
36.3% (62)
2:0 Челси
27.5% (47)
4:0 Челси
6.4% (11)
3:1 Челси
4.7% (8)
2:1 Челси
4.1% (7)
5:0 Челси
2.9% (5)
4:1 Челси
1.8% (3)
1:0 Челси
1.2% (2)
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