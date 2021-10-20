ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберт ЛЕВАНДОВСКИ! Ан нет! Рука была. Киммих головой перенаправил мяч в штрафную площадь, Коман справа прострелил во вратарскую, а Левандовски отправил мяч в сетку. Мяч попал поляку чуть ниже плеча, поэтому ВАР зафиксировал игру рукой.

Столкнулись Павар и Вертонген. Помощь нужна бельгийцу, но арбитр зафиксировал фол как раз с его стороны, судя по всему.

Вертонген покидает поле, держать за область живота. Но, судя по всему, опытный защитник сможет вернуться в игру.

42' Мюллер забрасывал мяч в штрафную на Левандовски, но пас был обречён на неудачу, ведь мяч шёл в спину, а не на ход.

41' Замена в составе "Бенфики" (1).

Ушёл: Алмейда.

Вышел: Гонсалвеш.

40' Похоже, Алмейда не сможет продолжить игру. Покидает он футбольное поле под овации трибун.

39' Пауза у нас, Алмейде понадобилась помощь медицинского персонала.

38' МОМЕНТ! Сане продвинулся к штрафной площади и исполнил с двадцати метров - рядышком с левым нижним углом! Почему-то никто из игроков "Бенфики" не встречал Лероя, защитники пятились и перекрывали возможный пас.

37' Забитцер решился пробить издали - получилось слабо и неточно. Извинился перед партнёрами австрийский полузащитник.

36' Рафа Силва прорвался к штрафной площади, но Эрнандес не позволил ему пробить, а позже и отобрал мяч.

35' Павар сделал подачу с правого фланга, мяч после рикошета полетел на дальний угол вратарской, куда набегал Коман. Пробивать ему было не очень удобно. Кое-как Коман всё же исполнил удар, но неточно вышло.

34' Киммих плотно пробил слева метров с двадцати семи - Влаходимос на месте.

33' ОПАСНО! Нуньес мог выйти на свидание с голкипером, но плохо подработал он мяч. Дальше Нуньес смог развернуться в чужой штрафной и опасно пробить - Нойер сделал шикарный сэйв!

31' Стремительная атака "Бенфика" развилась, Нуньес слева резал угол, смещаясь в центр для удара, но Зюле хорошо сыграл в отборе.

30' МОМЕНТ! Коман слева в чужой штрафной подготовил для себя удар и пробил с острого угла - Влаходимос справился со своей работой.

29' Яремчуку защитники не позволили пробить в штрафной площади. В продолжении атаки "Бенфики" мяч подобрал Нуньес. Пробивал он справа чуть ли не с нулевого угла, но Нойеру так можно забить только чудом.

28' Яремчук упал около штрафной площади "Баварии", но Хацеган не усмотрел нарушения правил.

27' Гримальдо подал слева со штрафного, мяч просквозил по штрафной площади "Баварии" и отправился за боковую линию.

26' Зюле не позволил Нуньесу пройти по левому флангу атаки "Бенфики". Правда, защитнику "Баварии" пришлось нарушить правила.

25' Левандовски снова досталось - теперь по итогам столкновения с Вертонгеном.

24' Давненько не видели мы опасных моментов. "Бавария" владеет преимуществом, но "Бенфика" старается перекрывать зоны.

23' Киммих мягко забрасывал мяч в чужую штрафную, но передача получилась совсем безадресной.

21' Сане со штрафного запустил мяч выше ворот. Стоит сказать, что хитрые игроки "Баварии" соорудили свою динамичную стенку, чтобы закрыть вратарю обзор.

20' Левандовски получил по ноге около штрафной площади "Бенфики". Опаснейший штрафной удар для мюнхенской команды, до ворот 24 метра.

19' Прессинг "Бенфики" поутих в последние минуты. Стартовый запал прошёл, и это заметно.

18' И снова в офсайде игрок гостей. На этот раз Павар чуть поторопился, либо же Киммих чуть запоздал с забросом. Тут как посмотреть.

17' Забитцер получил пас около чужой штрафной площади, но в минимальном положении "вне игры" находился австриец.

16' Мариу локтем ударил Левандовски по челюсти. Были основания для предупреждения, но румынский арбитр не торопится с карточками.

15' Жоау Мариу исполнил корнер справа, но до удара по воротам дело не дошло - гости из Мюнхена отбились.

14' Возобновилась игра. Яремчук уже на футбольном поле, с ним всё в порядке.

12' Яремчук, Нуньес и Павар столкнулись около ворот "Баварии" после подачи. Украинскому форварду требуется помощь, держится он за поясницу.

11' Мюллер помогал себе локтем в борьбе в центральной части поля. Фол очевиден, поэтому недовольство игрока "Баварии" непонятно.

10' "Бенфика" играет с желанием, прессингует, но в атаке у хозяев мало кто клеится. А вот "Бавария" уже парочку моментов успела соорудить.

8' ОПАСНО! После подачи с левого фланга Левандовски в борьбе пробил головой из пределов вратарской площади - Влаходимос делает красивый сэйв!

7' Юлиан Нагельсманн отсутствует сегодня на тренерском мостике "Баварии". Почувствовал молодой тренер недомогание.

6' Повтор показывает, что удар Сане не получился акцентированным. А "Бенфика" продолжает прессинговать. Надолго ли хватит лиссабонцев, ведь такой футбол чересчур энергозатратен.

5' ОПАСНО! Отыскали гости свободную зону в оборонительных построениях "Бенфики", Сане выходил на вратаря слева под углом, но немного не попал в дальний угол.

4' Влаходимос отразил удар Левандовски с близкой дистанции! Сэйв безумно красив, но боковой арбитр "зажёг" флаг, офсайд. Повтор показывает, что решение лайнсмена неоднозначное. Если бы Левандовски забил, всё решил бы ВАР.

3' Ощущается сумасшедший настрой у игроков "Бенфики". С первых минут футболисты лиссабонской команды бросились в активный прессинг.

2' Игроки "Бенфики" действуют в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Футболисты "Баварии" играют во всём чёрном.