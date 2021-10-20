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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бенфика
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бавария
0'
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Левандовски Роберт
45' Желтая карточка
Отаменди Николас
45'+3
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
34
Алмейда
Андре
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
15
Яремчук
Роман
9
Нуньес
Дарвин
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
4
Зюле
Никлас
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
18
Забитцер
Марсель
6
Киммих
Йозуа
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
11
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Бенфика
3-4-3
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

40'
Гонсалвеш Диогу
Алмейда Андре
 
43'
 
Левандовски Роберт
45'
Отаменди Николас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Бенфика
Бавария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
5:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.67
Силва Рафа 1 0.33
Мариу Жоау 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 4 (1) 1.33
Сане Лерой 1 0.33
Мюллер Томас 1 0.33
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.33
Гнабри Серж 1 0.33
Павар Бенжамен 0 0
Мусиала Джамал 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Отаменди Николас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Яремчук Роман 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Юпамекано Део 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3
Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1 Бенфика - Лилль 1:0 Бенфика - Альмерия 2:1 Бенфика - Каса Пиа 2:1 Бенфика - Белененсеш 0:0
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3
Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 0 7
2. Бенфика 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Барселона Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
4. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Бавария 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Барселона Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Динамо Киев Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Бенфика 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Барселона Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
4. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
5. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Вертонген покидает поле, держать за область живота. Но, судя по всему, опытный защитник сможет вернуться в игру. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Столкнулись Павар и Вертонген. Помощь нужна бельгийцу, но арбитр зафиксировал фол как раз с его стороны, судя по всему. 
  • Дополнительное время
    45'
    + 4 минуты. 
  • Желтая карточка
    44'
    Отаменди грубо сыграл против Киммиха, жёлтая карточка. 
  • Фол, нарушение
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роберт ЛЕВАНДОВСКИ!
    Ан нет! Рука была. 
    Киммих головой перенаправил мяч в штрафную площадь, Коман справа прострелил во вратарскую, а Левандовски отправил мяч в сетку. Мяч попал поляку чуть ниже плеча, поэтому ВАР зафиксировал игру рукой. 
  • 42'
    Мюллер забрасывал мяч в штрафную на Левандовски, но пас был обречён на неудачу, ведь мяч шёл в спину, а не на ход. 
  • Замена
    41'
    Замена в составе "Бенфики" (1).
    Ушёл: Алмейда.
    Вышел: Гонсалвеш. 
  • 40'
    Похоже, Алмейда не сможет продолжить игру. Покидает он футбольное поле под овации трибун. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Пауза у нас, Алмейде понадобилась помощь медицинского персонала. 
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Сане продвинулся к штрафной площади и исполнил с двадцати метров - рядышком с левым нижним углом! Почему-то никто из игроков "Бенфики" не встречал Лероя, защитники пятились и перекрывали возможный пас. 
  • 37'
    Забитцер решился пробить издали - получилось слабо и неточно. Извинился перед партнёрами австрийский полузащитник. 
  • 36'
    Рафа Силва прорвался к штрафной площади, но Эрнандес не позволил ему пробить, а позже и отобрал мяч. 
  • 35'
    Павар сделал подачу с правого фланга, мяч после рикошета полетел на дальний угол вратарской, куда набегал Коман. Пробивать ему было не очень удобно. Кое-как Коман всё же исполнил удар, но неточно вышло. 
  • 34'
    Киммих плотно пробил слева метров с двадцати семи - Влаходимос на месте. 
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Нуньес мог выйти на свидание с голкипером, но плохо подработал он мяч. Дальше Нуньес смог развернуться в чужой штрафной и опасно пробить - Нойер сделал шикарный сэйв! 
  • 31'
    Стремительная атака "Бенфика" развилась, Нуньес слева резал угол, смещаясь в центр для удара, но Зюле хорошо сыграл в отборе. 
  • Опасный момент
    30'
    МОМЕНТ! Коман слева в чужой штрафной подготовил для себя удар и пробил с острого угла - Влаходимос справился со своей работой. 
  • 29'
    Яремчуку защитники не позволили пробить в штрафной площади. В продолжении атаки "Бенфики" мяч подобрал Нуньес. Пробивал он справа чуть ли не с нулевого угла, но Нойеру так можно забить только чудом. 
  • 28'
    Яремчук упал около штрафной площади "Баварии", но Хацеган не усмотрел нарушения правил. 
  • 27'
    Гримальдо подал слева со штрафного, мяч просквозил по штрафной площади "Баварии" и отправился за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Зюле не позволил Нуньесу пройти по левому флангу атаки "Бенфики". Правда, защитнику "Баварии" пришлось нарушить правила. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Левандовски снова досталось - теперь по итогам столкновения с Вертонгеном. 
  • 24'
    Давненько не видели мы опасных моментов. "Бавария" владеет преимуществом, но "Бенфика" старается перекрывать зоны. 
  • 23'
    Киммих мягко забрасывал мяч в чужую штрафную, но передача получилась совсем безадресной. 
  • 21'
    Сане со штрафного запустил мяч выше ворот. Стоит сказать, что хитрые игроки "Баварии" соорудили свою динамичную стенку, чтобы закрыть вратарю обзор. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Левандовски получил по ноге около штрафной площади "Бенфики". Опаснейший штрафной удар для мюнхенской команды, до ворот 24 метра. 
  • 19'
    Прессинг "Бенфики" поутих в последние минуты. Стартовый запал прошёл, и это заметно.
  • Офсайд
    18'
    И снова в офсайде игрок гостей. На этот раз Павар чуть поторопился, либо же Киммих чуть запоздал с забросом. Тут как посмотреть. 
  • Офсайд
    17'
    Забитцер получил пас около чужой штрафной площади, но в минимальном положении "вне игры" находился австриец. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Мариу локтем ударил Левандовски по челюсти. Были основания для предупреждения, но румынский арбитр не торопится с карточками. 
  • Угловой
    15'
    Жоау Мариу исполнил корнер справа, но до удара по воротам дело не дошло - гости из Мюнхена отбились. 
  • 14'
    Возобновилась игра. Яремчук уже на футбольном поле, с ним всё в порядке. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Яремчук, Нуньес и Павар столкнулись около ворот "Баварии" после подачи. Украинскому форварду требуется помощь, держится он за поясницу. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Мюллер помогал себе локтем в борьбе в центральной части поля. Фол очевиден, поэтому недовольство игрока "Баварии" непонятно. 
  • 10'
    "Бенфика" играет с желанием, прессингует, но в атаке у хозяев мало кто клеится. А вот "Бавария" уже парочку моментов успела соорудить. 
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! После подачи с левого фланга Левандовски в борьбе пробил головой из пределов вратарской площади - Влаходимос делает красивый сэйв! 
  • 7'
    Юлиан Нагельсманн отсутствует сегодня на тренерском мостике "Баварии". Почувствовал молодой тренер недомогание. 
  • 6'
    Повтор показывает, что удар Сане не получился акцентированным. А "Бенфика" продолжает прессинговать. Надолго ли хватит лиссабонцев, ведь такой футбол чересчур энергозатратен. 
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Отыскали гости свободную зону в оборонительных построениях "Бенфики", Сане выходил на вратаря слева под углом, но немного не попал в дальний угол. 
  • Офсайд
    4'
    Влаходимос отразил удар Левандовски с близкой дистанции! Сэйв безумно красив, но боковой арбитр "зажёг" флаг, офсайд. Повтор показывает, что решение лайнсмена неоднозначное. Если бы Левандовски забил, всё решил бы ВАР. 
  • 3'
    Ощущается сумасшедший настрой у игроков "Бенфики". С первых минут футболисты лиссабонской команды бросились в активный прессинг. 
  • 2'
    Игроки "Бенфики" действуют в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Футболисты "Баварии" играют во всём чёрном. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Овидиу Хацеган из Румынии дал стартовый свисток, и матч начался! Первый удар в центре поля сделал игрок "Баварии". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Бенфика 0:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Бавария

Исход игры
Бенфика
2.9% (5)
Ничья
4.1% (7)
Бавария
92.9% (158)
Тотал 2.5
Больше
85.42% (123)
Меньше
14.58% (21)
Обе команды забьют
Да
86.11% (124)
Нет
13.89% (20)
Популярный счёт
1:2 Бавария
37.1% (63)
1:3 Бавария
28.2% (48)
0:2 Бавария
8.2% (14)
0:1 Бавария
1.8% (3)
2:3 Бавария
1.8% (3)
1:4 Бавария
1.8% (3)
1:1 Ничья
1.8% (3)
0:3 Бавария
1.2% (2)
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