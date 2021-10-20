Лига чемпионов 2021-2022
Бенфика
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Эштадиу да Луш
Бавария
43' Undefined phrase: football_event_Левандовски Роберт
45' Желтая карточкаОтаменди Николас
4
Лукас
VI
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Бенфика
Бавария
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.67
|Силва Рафа
|1
|0.33
|Мариу Жоау
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|1.33
|Сане Лерой
|1
|0.33
|Мюллер Томас
|1
|0.33
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.33
|Гнабри Серж
|1
|0.33
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3
Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1 Бенфика - Лилль 1:0 Бенфика - Альмерия 2:1 Бенфика - Каса Пиа 2:1 Бенфика - Белененсеш 0:0
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3
Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Майнц - Бавария 2:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|2.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|4.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|4.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|5.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Бавария
Исход игры
Бенфика
2.9% (5)
Ничья
4.1% (7)
Бавария
92.9% (158)
Тотал 2.5
Больше
85.42% (123)
Меньше
14.58% (21)
Обе команды забьют
Да
86.11% (124)
Нет
13.89% (20)
Популярный счёт
1:2 Бавария
37.1% (63)
1:3 Бавария
28.2% (48)
0:2 Бавария
8.2% (14)
0:1 Бавария
1.8% (3)
2:3 Бавария
1.8% (3)
1:4 Бавария
1.8% (3)
1:1 Ничья
1.8% (3)
0:3 Бавария
1.2% (2)
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