Лига чемпионов 2021-2022
Лилль
0:0
Перерыв
Стадион: Пьер Моруа
Севилья
24
Онана
Амаду
17
Йилмаз
Бурак
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
18
Делани
Томас
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
-
20 Гомес АнхельНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|1
|0.33
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракитич Иван
|2 (2)
|0.67
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Делани Томас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2
Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|4.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|4.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|5.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Севилья
Исход игры
Лилль
16.2% (25)
Ничья
40.3% (62)
Севилья
43.5% (67)
Тотал 2.5
Больше
40.69% (59)
Меньше
59.31% (86)
Обе команды забьют
Да
79.31% (115)
Нет
20.69% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (56)
1:2 Севилья
23.4% (36)
0:1 Севилья
14.9% (23)
2:1 Лилль
9.7% (15)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:0 Лилль
1.9% (3)
3:2 Лилль
1.3% (2)
1:3 Севилья
1.3% (2)
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