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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Перерыв

Стадион:
Севилья
0'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
28
Мандава
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
25
Фернандо
Режес
18
Делани
Томас
7
Сусо
Хесус
12
Мир
Рафа
5
Окампос
Лукас
Лилль
4-4-2
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 0.33
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 2 (2) 0.67

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Фонте Жозе 1 0
Шека 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 1 1
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Делани Томас 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Мир Рафа 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2
Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Севилья 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лилль 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Лилль 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Севилья 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Лилль 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
4. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
5. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания) - 0:0.
  • 45'
    "Лилль" держит мяч на чужой половине поля.
  • 44'
    Сусо справа от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • 43'
    Мандава слева навесил на Йилмаза, который остановил мяч, но все его попытки ударов соперники заблокировали.
  • 42'
    Мир с двадцати шести метров низом пробил в левый угол. Грбич прыгнул к штанге и поймал мяч.
  • Опасный момент
    41'
    Сусо справа сделал заброс к воротам, где Окампос опередил Челика и пробил головой рядом с правой штангой.
  • 40'
    Удар Йилмаза слева с дальней дистанции заблокировал Карлос.
  • Офсайд
    39'
    Йилмаз оказался в офсайде.
  • 38'
    Навас справа с острого угла пробил по воротам. Грбич отбил мяч, а добивания заблокировали уже защитники "Лилля".
  • Фол, нарушение
    37'
    Мандава перед чужой штрафной площадью сбил Сусо.
  • 36'
    Челик справа навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • 34'
    У Бамба справа навес на Йилмаза точным не получился.
  • 32'
    Навас справа навесил на Окампоса. Лукас неудачно остановил грудью мяч, но с линии штрафной площади смог пробить по воротам. Футбольный снаряд полетел точно в Грбича.
  • Угловой
    31'
    Торрес исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч на чужую половину поля.
  • Опасный момент
    30'
    Окампос слева накрутил Челика и от угла штрафной площади пробил к дальней штанге. Грбич в прыжке отбил мяч.
  • Опасный момент
    29'
    Саншеш справа вышел один на один с голкипером и пробил в грудь Буну.
  • 28'
    Онана заброс на Дэвида в штрафную площадь исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • Офсайд
    27'
    Акунья слева со штрафного навесил к воротам, где Рекик оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    26'
    Челик на фланге зацепил ногу Акуньи.
  • 24'
    Сусо слева с двадцати метров не попал в ближний угол.
  • 23'
    Акунья помешал Саншешу справа навесить к воротам.
  • 22'
    У Акуньи навес слева не получился. Мяч описал дугу, в воздухе успев побывать за пределами поля.
  • Опасный момент
    21'
    Мир перехватил передачу Грбича и слева от угла штрафной площади пробил в дальний угол. Джало помог голкиперу и выбил мяч.
  • 20'
    Сусо справа навесил к дальней штанге, где Карлос не смог догнать мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Мандава на фланге наступил на ногу Навасу.
  • 18'
    Андре справа немного сильно сделал пас на ход Йилмазу. Бурак в пределах поля догнать мяч не смог.
  • 16'
    Команды пока больше заняты позиционной борьбой в центре поля. Дальние удары угрозы воротам не несут.
  • 15'
    Сусо справа пас на ход Фернандо сделал сильно. Мяч укатился за пределы поля.
  • 14'
    Йилмаз слева с двадцати семи метров пробил по воротам. Буну уверенно поймал мяч.
  • 13'
    Йилмаз слева прострелил к ближней штанге, где Дэвиду не позволил сыграть Рекик.
  • 12'
    Сусо справа от угла штрафной площади пробил в ближний угол, где стоял Грбич, забравший мяч в руки.
  • 10'
    Навес Сусо справа в штрафную площадь до партнёров не дошёл.
  • 9'
    Окампос в центре поля совершил перехват, и гости подержали мяч на чужой половине.
  • Офсайд
    8'
    Йилмаз оказался в офсайде.
  • 7'
    Первые минуты встречи проходят с преимуществом хозяев. Испанцы сосредоточились на обороне и к чужой штрафной площади не подбираются.
  • 6'
    Челик справа выдал пас вперёд на Йилмаза, которому в борьбе с соперниками не удалось прострелить к воротам.
  • 5'
    После подачи со штрафного Йилмаз сыграл на подборе и с линии штрафной площади пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Рекик у центрального круга ударил сзади по ногам Йилмаза.
  • 3'
    Онана в центре поля оказался в окружении соперников и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 2'
    "Лилль" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "Севилья" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Пьер Моруа"!
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лилль 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 Севилья

Исход игры
Лилль
16.2% (25)
Ничья
40.3% (62)
Севилья
43.5% (67)
Тотал 2.5
Больше
40.69% (59)
Меньше
59.31% (86)
Обе команды забьют
Да
79.31% (115)
Нет
20.69% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (56)
1:2 Севилья
23.4% (36)
0:1 Севилья
14.9% (23)
2:1 Лилль
9.7% (15)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:0 Лилль
1.9% (3)
3:2 Лилль
1.3% (2)
1:3 Севилья
1.3% (2)
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