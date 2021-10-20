Мир с двадцати шести метров низом пробил в левый угол. Грбич прыгнул к штанге и поймал мяч.

Мандава слева навесил на Йилмаза, который остановил мяч, но все его попытки ударов соперники заблокировали.

Сусо справа от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

41' Сусо справа сделал заброс к воротам, где Окампос опередил Челика и пробил головой рядом с правой штангой.

40' Удар Йилмаза слева с дальней дистанции заблокировал Карлос.

39' Йилмаз оказался в офсайде.

38' Навас справа с острого угла пробил по воротам. Грбич отбил мяч, а добивания заблокировали уже защитники "Лилля".

37' Мандава перед чужой штрафной площадью сбил Сусо.

36' Челик справа навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

34' У Бамба справа навес на Йилмаза точным не получился.

32' Навас справа навесил на Окампоса. Лукас неудачно остановил грудью мяч, но с линии штрафной площади смог пробить по воротам. Футбольный снаряд полетел точно в Грбича.

31' Торрес исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч на чужую половину поля.

30' Окампос слева накрутил Челика и от угла штрафной площади пробил к дальней штанге. Грбич в прыжке отбил мяч.

29' Саншеш справа вышел один на один с голкипером и пробил в грудь Буну.

28' Онана заброс на Дэвида в штрафную площадь исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

27' Акунья слева со штрафного навесил к воротам, где Рекик оказался в офсайде.

26' Челик на фланге зацепил ногу Акуньи.

24' Сусо слева с двадцати метров не попал в ближний угол.

23' Акунья помешал Саншешу справа навесить к воротам.

22' У Акуньи навес слева не получился. Мяч описал дугу, в воздухе успев побывать за пределами поля.

21' Мир перехватил передачу Грбича и слева от угла штрафной площади пробил в дальний угол. Джало помог голкиперу и выбил мяч.

20' Сусо справа навесил к дальней штанге, где Карлос не смог догнать мяч.

19' Мандава на фланге наступил на ногу Навасу.

18' Андре справа немного сильно сделал пас на ход Йилмазу. Бурак в пределах поля догнать мяч не смог.

16' Команды пока больше заняты позиционной борьбой в центре поля. Дальние удары угрозы воротам не несут.

15' Сусо справа пас на ход Фернандо сделал сильно. Мяч укатился за пределы поля.

14' Йилмаз слева с двадцати семи метров пробил по воротам. Буну уверенно поймал мяч.

13' Йилмаз слева прострелил к ближней штанге, где Дэвиду не позволил сыграть Рекик.

12' Сусо справа от угла штрафной площади пробил в ближний угол, где стоял Грбич, забравший мяч в руки.

10' Навес Сусо справа в штрафную площадь до партнёров не дошёл.

9' Окампос в центре поля совершил перехват, и гости подержали мяч на чужой половине.

8' Йилмаз оказался в офсайде.

7' Первые минуты встречи проходят с преимуществом хозяев. Испанцы сосредоточились на обороне и к чужой штрафной площади не подбираются.

6' Челик справа выдал пас вперёд на Йилмаза, которому в борьбе с соперниками не удалось прострелить к воротам.

5' После подачи со штрафного Йилмаз сыграл на подборе и с линии штрафной площади пробил левее ворот.

4' Рекик у центрального круга ударил сзади по ногам Йилмаза.

3' Онана в центре поля оказался в окружении соперников и упустил мяч за боковую линию поля.

2' "Лилль" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "Севилья" - в белой форме.