Лига чемпионов 2021-2022
Лилль
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Стадион: Пьер Моруа
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|1
|0.5
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракитич Иван
|2 (2)
|1
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Делани Томас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2
Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|4.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
Прогнозы на матч Лилль - Севилья
Исход игры
Лилль
16.3% (7)
Ничья
51.2% (22)
Севилья
32.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
95.24% (40)
Нет
4.76% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.8% (21)
1:2 Севилья
27.9% (12)
2:1 Лилль
11.6% (5)
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