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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лилль
 
Позже

Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 0.5
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 2 (2) 1

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Фонте Жозе 1 0
Шека 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 1 1
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Делани Томас 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Мир Рафа 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2
Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Ланс - Лилль 0:3
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Севилья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Лилль Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лилль Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лилль Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2021, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Лилль 16.3% (7)
    X 51.2% (22)
    Севилья 32.6% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Севилья
    3.74
    3.43
    2.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лилль - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Лилль - Севилья

    Исход игры
    Лилль
    16.3% (7)
    Ничья
    51.2% (22)
    Севилья
    32.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    95.24% (40)
    Нет
    4.76% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (21)
    1:2 Севилья
    27.9% (12)
    2:1 Лилль
    11.6% (5)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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