Отличный пас Коопмейнерс выдал на Муриэля, который пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

Провалилась оборона гостей, позволив Рэшфорду убежать в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Демирал и в чистом подкате вынес мяч в сторону.

Фред протащил мяч в штрафную по центру после паса от Фернандеша, но пробил крайне неудачно, не попав в створ ворот.

Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

С фланга навесил Фернандеш в центр штрафной, куда ворвался Рэшфорд и пробил с острого угла, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

41' Гринвуд ворвался с правого фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

40' С правого фланга вновь навесил Дзаппакоста в штрафную на Иличича, но тому пробить с разворота не позволил защитник.

39' Отдавал Фернандеш в штрафную соперника на ход Гринвуду, но тому не удалось остановить мяч в пределах поля.

38' Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и сбросил головой назад на Фреда, но судья остановил игру из-за офсайда.

37' Ворвался в штрафную соперника Роналду на скорости, но в борьбе с Демиралем оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.

36' Роналду отдавал в штрафную проникающий пас на Рэшфорда, но перехватил мяч Де Рон и вынес его за пределы поля.

35' Дальний заброс Фройлер исполнял на правый фланг, куда забегал Дзаппакоста, но не смог он догнать мяч до лицевой линиию

34' Мог убегать на ворота соперника Гринвуд после заброса от Фреда, но вышел за пределы штрафно Муссо и отвел угрозу.

33' В центре поля получил по ногам Фернандеш от Фройлера. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

31' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Коопмайнерс на ход Муриэлю, но тому добраться до мяча не дал Магуайр.

30' Низом прострелил Шоу в штрафную, но здесь был совсем один Паломино, который вынес сферу в центр поля.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Мерих Демирал! Смогли отличиться со стандарта игроки "Аталанты". С углового Коопмейнерс навесил точно на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Демирал и головой вколотил снаряд точно в дальний угол.

28' После прострела с фланга от Дзаппакосты пробивал с линии штрафной Иличич, но мяч от ноги Магуайра полетел на угловой.

27' С фланга на скорости Роналду сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч оказался в руках Муссо.

26' Забросил Мактоминай по правой бровке на ход Уану-Биссаке, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

25' С левого фланга Фернандеш прострелил вдоль ворот, но мяч от головы Демирала едва не влетел в сетку, но прошел рядом со штангой.

24' Проникающий пас отдавал Мактоминай в штрафную на Гринвуда, но мяч в последний момент перехватил Паломино.

23' Догнал мяч у лицевой линии Уан-Биссакаи прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

22' Пробивал по воротам Фернандеш с линии штрафной после паса от Шоу, но на пути мяча оказался Демирал в подкате.

21' После навеса с угла поля пробивал по воротам Линделоф, но мяч полетел крайне неточно. будет удар от ворот.

20' Прорвался по флангу Гринвуд и навесил на дальнюю штангу, где после серии рикошетов пробил по воротам Фред, но в красивом прыжке Муссо перевел снаряд на угловой.

18' В центре поля получил по ногам Меле в подкате от Уан-Биссаки. Штрафной удар исполнять будут бергамаски.

17' Уан-Биссака с фланга забрасывал на ход Фернандешу в штрафную соперника, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Марио Пашалич! Получил мяч на фланге Иличич и низом прострелил поперек на Пашалича, который избежал офсайда и с линии вратарской вколотил снаряд уже в пустые ворота. Счет в матче открыт!

14' Диагональный пас исполнял Демирал на правый фланг, куда забегал Дзаппакоста, но не смог догнать он мяч в поле.

12' С углового навесил в центр штрафной Шоу, но здесь головой спокойно вынес сферу Паломино в центр поля.

11' Забрасывал Мактоминай в штрафную на ход Рэшфорду, но того опередил защитник и выбил мяч на угловой.

10' Мягко забросил Фред в штрафную соперника на ход Роналду, но мяч на выходе спокойно забрал в руки Муссо.

9' С левого фланга навесил Меле в центр штрафной, но здесь выиграл верх Мактоминай и вынес мяч головой.

8' Протащил мяч по флангу Гринвуд и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Рэшфорду замкнуть не позволил Демирал.

7' Вырезал Коопмейнерс в штрафную на ход Муриэлю, но тот в борьбе с защитником не смог зацепиться за мяч.

6' Низом прострелил с правого фланга Дзаппакоста в штрафную на Иличича, но того опередил Магуайр и вынес мяч в аут.

5' Убежал по флангу Гринвуд, прорвался к штрафной и пробил по воротам, но мяч угодил в спину защитнику.

4' По флангу отдавал Коопмейнерс на ход Дзаппакосте, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

3' Вырезал Мактоминай в штрафную на ход Рэшфорду, но тот в ближнем бою с голкипером не сумел отличиться, пробив рядом со штангой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.