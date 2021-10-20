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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Аталанта
0'
0:1
15' Гол
Пашалич Марио
0:2
29' Гол
Демирал Мерих
45'+1
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

15'
0:1
Пашалич Марио
(Дзаппакоста Давиде)
29'
0:2
Демирал Мерих
(Коопмейнерс Теун)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.67
Теллес Алекс 1 0.33
Фернандеш Бруну 0 0
Лингард Джесси 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фройлер Ремо 1 0.33
Пашалич Марио 1 0.33
Госенс Робин 1 0.33
Пессина Маттео 1 0.33
Демирал Мерих 1 0.33
Сапата Дуван 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уан-Биссака Аарон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Теллес Алекс 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4 Аталанта - Беневенто 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Вильярреал 2:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Янг Бойз 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Янг Бойз 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Вильярреал 2:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 2:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Вильярреал 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Янг Бойз 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
4. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
5. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    С фланга навесил Фернандеш в центр штрафной, куда ворвался Рэшфорд и пробил с острого угла, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Фред протащил мяч в штрафную по центру после паса от Фернандеша, но пробил крайне неудачно, не попав в створ ворот.
  • 43'
    Провалилась оборона гостей, позволив Рэшфорду убежать в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Демирал и в чистом подкате вынес мяч в сторону. 
  • 42'
    Отличный пас Коопмейнерс выдал на Муриэля, который пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
  • 41'
    Гринвуд ворвался с правого фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 40'
    С правого фланга вновь навесил Дзаппакоста в штрафную на Иличича, но тому пробить с разворота не позволил защитник.
  • 39'
    Отдавал Фернандеш в штрафную соперника на ход Гринвуду, но тому не удалось остановить мяч в пределах поля.
  • Офсайд
    38'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и сбросил головой назад на Фреда, но судья остановил игру из-за офсайда.
  • 37'
    Ворвался в штрафную соперника Роналду на скорости, но в борьбе с Демиралем оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 36'
    Роналду отдавал в штрафную проникающий пас на Рэшфорда, но перехватил мяч Де Рон и вынес его за пределы поля.
  • 35'
    Дальний заброс Фройлер исполнял на правый фланг, куда забегал Дзаппакоста, но не смог он догнать мяч до лицевой линиию
  • 34'
    Мог убегать на ворота соперника Гринвуд после заброса от Фреда, но вышел за пределы штрафно Муссо и отвел угрозу.
  • 33'
    В центре поля получил по ногам Фернандеш от Фройлера. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил. 
  • 31'
    Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Коопмайнерс на ход Муриэлю, но тому добраться до мяча не дал Магуайр.
  • 30'
    Низом прострелил Шоу в штрафную, но здесь был совсем один Паломино, который вынес сферу в центр поля.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Мерих Демирал! Смогли отличиться со стандарта игроки "Аталанты". С углового Коопмейнерс навесил точно на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Демирал и головой вколотил снаряд точно в дальний угол.
  • Угловой
    28'
    После прострела с фланга от Дзаппакосты пробивал с линии штрафной Иличич, но мяч от ноги Магуайра полетел на угловой.
  • 27'
    С фланга на скорости Роналду сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч оказался в руках Муссо.
  • 26'
    Забросил Мактоминай по правой бровке на ход Уану-Биссаке, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 25'
    С левого фланга Фернандеш прострелил вдоль ворот, но мяч от головы Демирала едва не влетел в сетку, но прошел рядом со штангой.
  • 24'
    Проникающий пас отдавал Мактоминай в штрафную на Гринвуда, но мяч в последний момент перехватил Паломино.
  • 23'
    Догнал мяч у лицевой линии Уан-Биссакаи прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 22'
    Пробивал по воротам Фернандеш с линии штрафной после паса от Шоу, но на пути мяча оказался Демирал в подкате.
  • 21'
    После навеса с угла поля пробивал по воротам Линделоф, но мяч полетел крайне неточно. будет удар от ворот.
  • Опасный момент
    20'
    Прорвался по флангу Гринвуд и навесил на дальнюю штангу, где после серии рикошетов пробил по воротам Фред, но в красивом прыжке Муссо перевел снаряд на угловой.
  • 18'
    В центре поля получил по ногам Меле в подкате от Уан-Биссаки. Штрафной удар исполнять будут бергамаски.
  • 17'
    Уан-Биссака с фланга забрасывал на ход Фернандешу в штрафную соперника, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Марио Пашалич! Получил мяч на фланге Иличич и низом прострелил поперек на Пашалича, который избежал офсайда и с линии вратарской вколотил снаряд уже в пустые ворота. Счет в матче открыт!
  • 14'
    Диагональный пас исполнял Демирал на правый фланг, куда забегал Дзаппакоста, но не смог догнать он мяч в поле.
  • 12'
    С углового навесил в центр штрафной Шоу, но здесь головой спокойно вынес сферу Паломино в центр поля.
  • Угловой
    11'
    Забрасывал Мактоминай в штрафную на ход Рэшфорду, но того опередил защитник и выбил мяч на угловой.
  • 10'
    Мягко забросил Фред в штрафную соперника на ход Роналду, но мяч на выходе спокойно забрал в руки Муссо.
  • 9'
    С левого фланга навесил Меле в центр штрафной, но здесь выиграл верх Мактоминай и вынес мяч головой.
  • 8'
    Протащил мяч по флангу Гринвуд и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Рэшфорду замкнуть не позволил Демирал.
  • 7'
    Вырезал Коопмейнерс в штрафную на ход Муриэлю, но тот в борьбе с защитником не смог зацепиться за мяч.
  • 6'
    Низом прострелил с правого фланга Дзаппакоста в штрафную на Иличича, но того опередил Магуайр и вынес мяч в аут.
  • 5'
    Убежал по флангу Гринвуд, прорвался к штрафной и пробил по воротам, но мяч угодил в спину защитнику.
  • 4'
    По флангу отдавал Коопмейнерс на ход Дзаппакосте, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • Опасный момент
    3'
    Вырезал Мактоминай в штрафную на ход Рэшфорду, но тот в ближнем бою с голкипером не сумел отличиться, пробив рядом со штангой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли манкунианцы!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:2 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Аталанта

Исход игры
Манчестер Юнайтед
79.2% (145)
Ничья
12.6% (23)
Аталанта
8.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
77.55% (114)
Меньше
22.45% (33)
Обе команды забьют
Да
83.67% (123)
Нет
16.33% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
44.8% (82)
2:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (14)
2:2 Ничья
4.9% (9)
1:1 Ничья
4.9% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.4% (8)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.8% (7)
1:2 Аталанта
2.7% (5)
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