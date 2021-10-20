Лига чемпионов 2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Олд Траффорд
Аталанта
0:1
15' ГолПашалич Марио
0:2
29' ГолДемирал Мерих
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.67
|Теллес Алекс
|1
|0.33
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Лингард Джесси
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фройлер Ремо
|1
|0.33
|Пашалич Марио
|1
|0.33
|Госенс Робин
|1
|0.33
|Пессина Маттео
|1
|0.33
|Демирал Мерих
|1
|0.33
|Сапата Дуван
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уан-Биссака Аарон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4 Аталанта - Беневенто 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Янг Бойз
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Янг Бойз
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|4.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|3
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|4.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|5.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Аталанта
Исход игры
Манчестер Юнайтед
79.2% (145)
Ничья
12.6% (23)
Аталанта
8.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
77.55% (114)
Меньше
22.45% (33)
Обе команды забьют
Да
83.67% (123)
Нет
16.33% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
44.8% (82)
2:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (14)
2:2 Ничья
4.9% (9)
1:1 Ничья
4.9% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.4% (8)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.8% (7)
1:2 Аталанта
2.7% (5)
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