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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Зенит
0:0
Перерыв

Стадион:
Ювентус
0'
30' Желтая карточка
Барриос Вилмар
1
Крицюк
Станислав
6
Ловрен
Деян
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
15
Караваев
Вячеслав
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
22
Дзюба
Артём
11
Клаудиньо
1
Щесны
Войцех
2
Де
Шильо
Маттиа
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
30
Бентанкур
Родриго
20
Бернардески
Федерико
9
Мората
Альваро
22
Кьеза
Федерико
Зенит
3-4-3
Ювентус
4-3-3

Ход матча

30'
Барриос Вилмар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Зенит
Ювентус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сутормин Алексей 1 0.33
Кузяев Далер 1 0.33
Клаудиньо 1 0.33
Вендел Маркус 1 0.33
Ракицкий Ярослав 0 0
Азмун Сердар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Сандро 1 0.33
Мората Альваро 1 0.33
Кьеза Федерико 1 0.33
Дибала Пауло 1 (1) 0.33
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1
Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 6:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2
Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Челси 2:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
4. Мальмё 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Зенит 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Ювентус 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мальмё 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Челси 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 0
3. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
4. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Брюгге Баланта Эдер 3 0
3. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
4. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
5. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что в Санкт-Петербурге. Очень тяжело игра складывается для "Зенита". Отдыхаем...
  • Фол, нарушение
    45'
    Бернардески заработал штрафной удар на правом фланге атаки "Ювентуса". Сам пострадавший выполнял подачу в штрафную площадку, но слишком низкой она получилась.
  • Угловой
    45'
    Угловой на правом фланге заработали "сине-бело-голубые", и после подачи в штрафную площадку головой несильно по воротам пробить в борьбе Чистяков - Щесны легко поймал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    44'
    Барриос зацепился за мяч в середине поля в борьбе с двумя соперниками, заработав на себе штрафной удар. Есть возможность у наших футболистов перевести дыхание.
  • 43'
    "Черпачком" Локателли забрасывал мяч на левый край штрафной площади, но пас получился безадресным, и спокойно мяч в руки забрал Крицюк.
  • 42'
    Семак повеселил публику, мастерски обработав мяч после того, как снаряд покинул пределы поля. Сергей Богданович в такой форме, что мог бы помочь сейчас команде наладить контроль над мячом.
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! А теперь Кьеза принял мяч на левом краю штрафной площади, после чего пробивал на исполнение в дальний угол, но не докрутил немного.
  • 40'
    Кьеза с дальней дистанции решил попытать удачи ударом по воротам Крицюка, но мяч прошёл намного выше ворот "Зенита".
  • 39'
    Дзюба выглядит неэффективным по такой игре. Более скоростной Азмун был бы полезней. "Зенит" планировал больше играть с мячом, но не получается это делать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Де Шильо при помощи рук остановил Дугласа Сантоса, который левым флангом разгонял контратаку "Зенита". Судья почему-то не наказал итальянца жёлтой карточкой за этот фол.
  • 37'
    Дзюба в середине поля зацепился за мяч, но был вытеснен на правый фланг, где выпустил игровой снаряд за пределы поля. Никто не помог Артёму в этом эпизоде.
  • Опасный момент
    36'
    После розыгрыша углового Алекс Сандро получил отличную возможность пробить с полулёта с правого края штрафной площади. К счастью, у бразильца мяч свалился с ноги.
  • Угловой
    35'
    Отобрали мяч за счёт прессинга гости на нашей половине поля, после чего следовала обостряющая передача на правый край штрафной площади, где Ракицкому пришлось выбивать мяч на угловой.
  • 34'
    Практически ничего не получается в последнее время у "Зенита" в креативном плане. Надо прибавлять в движении, чтобы появилась возможность чаще играть с мячом. С этим сейчас проблемы.
  • Угловой
    33'
    Угловой разыграли туринцы не лучшим образом, после чего зенитовцы выбили мяч в аут. Маккенни в этот раз решил не метать мяч в штрафную площадку, отбросив его в центральную зону назад.
  • Угловой
    32'
    Кьеза со стандарта подавал мяч на дальнюю штангу, где Дуглас Сантос сумел добраться до мяча, отбив игровой снаряд на угловой. Позади бразильца свой шанс пытался подкараулить де Лихт.
  • Желтая карточка
    31'
    Барриос на правом фланге обороны грубо срезал в подкате Алекса Сандро, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • Угловой
    30'
    Караваев подключился к атаке по правому флангу, и после его прострельной передачи де Лихт сыграл неуверенно, сумев выбить мяч только на угловой. Подача следовала на ближнюю штангу, но там было только два итальянца.
  • Угловой
    29'
    Достаточно остро было в штрафной площади "Зенита" после розыгрыша туринцами углового с левого фланга. К счастью, до удара по воротам Крицюка дело так и не дошло.
  • Опасный момент
    28'
    Кьеза протащил мяч на левый край штрафной площади, обыграв двух соперников, но завершающий удар от Федерико сумел блокировать опытный Ловрен.
  • Травма, повреждение
    27'
    Барриос в одном из игровых стыков получил небольшое повреждение, но ничего серьёзного, и наш латиноамериканский легионер готов продолжать встречу без медицинской помощи.
  • 26'
    С левого фланга диагональная подача в штрафную площадь хозяев поля следовала, где Крицюк снова неубедительно выглядел на выходе, но после этого Ловрен сумел вынести мяч достаточно далеко.
  • 25'
    Бернардески на правом фланге пытался навязать борьбу, но Ракицкий очень чётко против него отработал, заработав для "Зенита" удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    24'
    В глубине поля штрафной удар заработали гости, стараниями де Шильо. Но подача со стандартного положения не принесла опасности у ворот Крицюка.
  • 23'
    Маккенни снова с правого фланга аут вбрасывал в штрафную площадку, но опять защитники "Зенита" достаточно уверенно справились с угрозой в своих владениях.
  • 22'
    Всё больше в последние минуты мячом владеют итальянские футболисты. С правого фланга сейчас следовала диагональная подача в штрафную площадку - Крицюк на выходе несколько неуверенно сработал кулаками.
  • 21'
    Дик Адвокат присутствует на трибунах. Бывший тренер "Зенита" и сборной России накануне этой встречи посещал футбольную академию петербургского клуба.
  • Опасный момент
    20'
    Клаудиньо метров с 25-ти нанёс пушечный удар, и Щесны с очень большим трудом сумел парировать мяч в сторону, не разгадав до конца траекторию полёта "ядра".
  • 19'
    Заброс на правый край атаки следовал на забегание де Шильо, который пытался с лёту прострелить в штрафную площадь, но мяч немного срезался с ноги, и получился приятный подарок для Крицюка.
  • 18'
    Перешёл "Ювентус" в позиционную атаку. Петербургская публика встречает это оглушительным свистом.
  • 17'
    Дзюба выиграл сейчас борьбу у двух соперников, после чего потащил мяч на левый край штрафной площади, но там его очень уверенно сумел обогнать де Шильо.
  • 16'
    Левым флангом огрызнулись туринцы в контратаке, откуда следовала подача в район линии вратарской площади, но там Крицюк более чем уверенно сыграл на выходе, не позволив добраться до мяча Морате.
  • Офсайд
    15'
    Клаудиньо на левом фланге атаки забегал в свободную зону, откликнувшись на передачу из глубины, но судьи остановили прорыв бразильца, зафиксировав положение "вне игры".
  • 14'
    На Дзюбу забрасывают мяч партнёры по команде, но максимально плотно с Артёмом играют по два защитника "Ювентуса", не позволяя российскому нападающему даже развернуться.
  • 13'
    Агрессивно команда Сергея Семака сразу вступает в высокий прессинг на чужой половине поля, вынуждая оппонентов ошибаться.
  • Судья
    12'
    Клаудиньо выпрашивал штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника, но его падение было проигнорировано швейцарским арбитром.
  • 11'
    Бентанур в середине поля прямой ногой сыграл против Локателли. Если бы напротив Родриго был игрок "Зенита", он точно бы получил сейчас жёлтую карточку.
  • 10'
    Маккенни сильно вбрасывал мяч в штрафную площадку из-за боковой линии, но уверенно сработали наши защитники, выбив мяч далеко в поле.
  • 9'
    Острая подача со стандартного положения следовала в центр штрафной площади, откуда тот же Мората пытался пробить головой, но не добрался немного до мяча, а Ракицкий вынес мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    8'
    На левом фланге атаки штрафной удар сумел заработать Мората для Ювентуса. Караваев при помощи рук задержал прорывающегося вперёд испанского нападающего.
  • 7'
    Постепенно на своей половине поля налаживают контроль мяча гости из Турина, которые не торопятся проявлять какую-то агрессию в атаке.
  • Фол, нарушение
    6'
    В центральном круге Бентанкур грубовато сыграл против Барриоса, но сразу извинился. Судья не торопится открывать счёт жёлтым карточкам в этот вечер.
  • 5'
    Несмотря на то, что УЕФА нарисовал схему "Зениту" 4-3-3, команда Сергея Семака традиционно играет в трёх центральных защитников, а Дуглас Сантос и Караваев будут действовать на флангах.
  • Судья
    4'
    Разыграли накоротке угловой "сине-бело-голубые", после чего следовала подача в штрафную площадку, где падал в борьбе с соперником Ловрен, но свисток судьи молчит.
  • Угловой
    3'
    Сумбурная игра пошла на первых минутах встречи. Обе команды не прочь прибрать мяч под свой контроль. Пока что чуть лучше получается у питерцев, который на левом фланге заработали первый угловой.
  • 2'
    Потрясающая атмосфера на "Газпром Арене". Жаль, что из-за карантинных ограничений трибуны заполнены только на треть. Купол арены закрыт, так как снаружи льёт проливной дождь. Футболистам будет очень приятно играть в футбол.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Ювентуса".
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Где смотреть матч Зенит 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Зенит 0:0 Ювентус

Исход игры
Зенит
22% (54)
Ничья
13.9% (34)
Ювентус
64.1% (157)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (84)
Меньше
43.24% (64)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
22% (54)
1:1 Ничья
9.8% (24)
0:2 Ювентус
8.6% (21)
0:1 Ювентус
6.1% (15)
2:1 Зенит
4.1% (10)
1:3 Ювентус
3.7% (9)
0:3 Ювентус
2.4% (6)
1:0 Зенит
1.2% (3)
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