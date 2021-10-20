"Черпачком" Локателли забрасывал мяч на левый край штрафной площади, но пас получился безадресным, и спокойно мяч в руки забрал Крицюк.

Барриос зацепился за мяч в середине поля в борьбе с двумя соперниками, заработав на себе штрафной удар. Есть возможность у наших футболистов перевести дыхание.

Угловой на правом фланге заработали "сине-бело-голубые", и после подачи в штрафную площадку головой несильно по воротам пробить в борьбе Чистяков - Щесны легко поймал мяч в руки.

Бернардески заработал штрафной удар на правом фланге атаки "Ювентуса". Сам пострадавший выполнял подачу в штрафную площадку, но слишком низкой она получилась.

Первый тайм окончен! Без голов пока что в Санкт-Петербурге. Очень тяжело игра складывается для "Зенита". Отдыхаем...

42' Семак повеселил публику, мастерски обработав мяч после того, как снаряд покинул пределы поля. Сергей Богданович в такой форме, что мог бы помочь сейчас команде наладить контроль над мячом.

41' ОПАСНО! А теперь Кьеза принял мяч на левом краю штрафной площади, после чего пробивал на исполнение в дальний угол, но не докрутил немного.

40' Кьеза с дальней дистанции решил попытать удачи ударом по воротам Крицюка, но мяч прошёл намного выше ворот "Зенита".

39' Дзюба выглядит неэффективным по такой игре. Более скоростной Азмун был бы полезней. "Зенит" планировал больше играть с мячом, но не получается это делать.

38' Де Шильо при помощи рук остановил Дугласа Сантоса, который левым флангом разгонял контратаку "Зенита". Судья почему-то не наказал итальянца жёлтой карточкой за этот фол.

37' Дзюба в середине поля зацепился за мяч, но был вытеснен на правый фланг, где выпустил игровой снаряд за пределы поля. Никто не помог Артёму в этом эпизоде.

36' После розыгрыша углового Алекс Сандро получил отличную возможность пробить с полулёта с правого края штрафной площади. К счастью, у бразильца мяч свалился с ноги.

35' Отобрали мяч за счёт прессинга гости на нашей половине поля, после чего следовала обостряющая передача на правый край штрафной площади, где Ракицкому пришлось выбивать мяч на угловой.

34' Практически ничего не получается в последнее время у "Зенита" в креативном плане. Надо прибавлять в движении, чтобы появилась возможность чаще играть с мячом. С этим сейчас проблемы.

33' Угловой разыграли туринцы не лучшим образом, после чего зенитовцы выбили мяч в аут. Маккенни в этот раз решил не метать мяч в штрафную площадку, отбросив его в центральную зону назад.

32' Кьеза со стандарта подавал мяч на дальнюю штангу, где Дуглас Сантос сумел добраться до мяча, отбив игровой снаряд на угловой. Позади бразильца свой шанс пытался подкараулить де Лихт.

31' Барриос на правом фланге обороны грубо срезал в подкате Алекса Сандро, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.

30' Караваев подключился к атаке по правому флангу, и после его прострельной передачи де Лихт сыграл неуверенно, сумев выбить мяч только на угловой. Подача следовала на ближнюю штангу, но там было только два итальянца.

29' Достаточно остро было в штрафной площади "Зенита" после розыгрыша туринцами углового с левого фланга. К счастью, до удара по воротам Крицюка дело так и не дошло.

28' Кьеза протащил мяч на левый край штрафной площади, обыграв двух соперников, но завершающий удар от Федерико сумел блокировать опытный Ловрен.

27' Барриос в одном из игровых стыков получил небольшое повреждение, но ничего серьёзного, и наш латиноамериканский легионер готов продолжать встречу без медицинской помощи.

26' С левого фланга диагональная подача в штрафную площадь хозяев поля следовала, где Крицюк снова неубедительно выглядел на выходе, но после этого Ловрен сумел вынести мяч достаточно далеко.

25' Бернардески на правом фланге пытался навязать борьбу, но Ракицкий очень чётко против него отработал, заработав для "Зенита" удар от ворот.

24' В глубине поля штрафной удар заработали гости, стараниями де Шильо. Но подача со стандартного положения не принесла опасности у ворот Крицюка.

23' Маккенни снова с правого фланга аут вбрасывал в штрафную площадку, но опять защитники "Зенита" достаточно уверенно справились с угрозой в своих владениях.

22' Всё больше в последние минуты мячом владеют итальянские футболисты. С правого фланга сейчас следовала диагональная подача в штрафную площадку - Крицюк на выходе несколько неуверенно сработал кулаками.

21' Дик Адвокат присутствует на трибунах. Бывший тренер "Зенита" и сборной России накануне этой встречи посещал футбольную академию петербургского клуба.

20' Клаудиньо метров с 25-ти нанёс пушечный удар, и Щесны с очень большим трудом сумел парировать мяч в сторону, не разгадав до конца траекторию полёта "ядра".

19' Заброс на правый край атаки следовал на забегание де Шильо, который пытался с лёту прострелить в штрафную площадь, но мяч немного срезался с ноги, и получился приятный подарок для Крицюка.

18' Перешёл "Ювентус" в позиционную атаку. Петербургская публика встречает это оглушительным свистом.

17' Дзюба выиграл сейчас борьбу у двух соперников, после чего потащил мяч на левый край штрафной площади, но там его очень уверенно сумел обогнать де Шильо.

16' Левым флангом огрызнулись туринцы в контратаке, откуда следовала подача в район линии вратарской площади, но там Крицюк более чем уверенно сыграл на выходе, не позволив добраться до мяча Морате.

15' Клаудиньо на левом фланге атаки забегал в свободную зону, откликнувшись на передачу из глубины, но судьи остановили прорыв бразильца, зафиксировав положение "вне игры".

14' На Дзюбу забрасывают мяч партнёры по команде, но максимально плотно с Артёмом играют по два защитника "Ювентуса", не позволяя российскому нападающему даже развернуться.

13' Агрессивно команда Сергея Семака сразу вступает в высокий прессинг на чужой половине поля, вынуждая оппонентов ошибаться.

12' Клаудиньо выпрашивал штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника, но его падение было проигнорировано швейцарским арбитром.

11' Бентанур в середине поля прямой ногой сыграл против Локателли. Если бы напротив Родриго был игрок "Зенита", он точно бы получил сейчас жёлтую карточку.

10' Маккенни сильно вбрасывал мяч в штрафную площадку из-за боковой линии, но уверенно сработали наши защитники, выбив мяч далеко в поле.

9' Острая подача со стандартного положения следовала в центр штрафной площади, откуда тот же Мората пытался пробить головой, но не добрался немного до мяча, а Ракицкий вынес мяч в аут.

8' На левом фланге атаки штрафной удар сумел заработать Мората для Ювентуса. Караваев при помощи рук задержал прорывающегося вперёд испанского нападающего.

7' Постепенно на своей половине поля налаживают контроль мяча гости из Турина, которые не торопятся проявлять какую-то агрессию в атаке.

6' В центральном круге Бентанкур грубовато сыграл против Барриоса, но сразу извинился. Судья не торопится открывать счёт жёлтым карточкам в этот вечер.

5' Несмотря на то, что УЕФА нарисовал схему "Зениту" 4-3-3, команда Сергея Семака традиционно играет в трёх центральных защитников, а Дуглас Сантос и Караваев будут действовать на флангах.

4' Разыграли накоротке угловой "сине-бело-голубые", после чего следовала подача в штрафную площадку, где падал в борьбе с соперником Ловрен, но свисток судьи молчит.

3' Сумбурная игра пошла на первых минутах встречи. Обе команды не прочь прибрать мяч под свой контроль. Пока что чуть лучше получается у питерцев, который на левом фланге заработали первый угловой.

2' Потрясающая атмосфера на "Газпром Арене". Жаль, что из-за карантинных ограничений трибуны заполнены только на треть. Купол арены закрыт, так как снаружи льёт проливной дождь. Футболистам будет очень приятно играть в футбол.