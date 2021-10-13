Лига чемпионов 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Ювентус
История личных встреч
Зенит
Ювентус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сутормин Алексей
|1
|0.5
|Кузяев Далер
|1
|0.5
|Клаудиньо
|1
|0.5
|Вендел Маркус
|1
|0.5
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Азмун Сердар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алекс Сандро
|1
|0.5
|Мората Альваро
|1
|0.5
|Кьеза Федерико
|1
|0.5
|Дибала Пауло
|1 (1)
|0.5
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1
Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 6:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2
Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|0
|3.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|4
|1
|0
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|0
|0
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|2.
|Вильярреал
|Коклен Франсис
|1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Брукс Джон
|1
|1
|4.
|Милан
|Кесси Франк
|1
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
Прогнозы на матч Зенит - Ювентус
Исход игры
Зенит
21.2% (11)
Ничья
19.2% (10)
Ювентус
59.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
28.8% (15)
1:1 Ничья
17.3% (9)
0:2 Ювентус
11.5% (6)
1:3 Ювентус
7.7% (4)
0:3 Ювентус
3.8% (2)
2:1 Зенит
3.8% (2)
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