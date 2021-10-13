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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Зенит
Ювентус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сутормин Алексей 1 0.5
Кузяев Далер 1 0.5
Клаудиньо 1 0.5
Вендел Маркус 1 0.5
Ракицкий Ярослав 0 0
Азмун Сердар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Сандро 1 0.5
Мората Альваро 1 0.5
Кьеза Федерико 1 0.5
Дибала Пауло 1 (1) 0.5
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1
Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 6:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2
Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Челси Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 0
2. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 4 0 0
3. Бавария Левандовски Роберт 4 1 0
4. Ливерпуль Салах Мохамед 3 0 0
5. Брюгге Ванакен Ханс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 2 1
2. Вильярреал Коклен Франсис 1 1
3. Вольфсбург Брукс Джон 1 1
4. Милан Кесси Франк 1 1
5. РБ Лейпциг Анхелиньо Хосе 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2021, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Зенит 21.2% (11)
    X 19.2% (10)
    Ювентус 59.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ювентус
    3.86
    3.38
    2.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Зенит - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Ювентус

    Исход игры
    Зенит
    21.2% (11)
    Ничья
    19.2% (10)
    Ювентус
    59.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    28.8% (15)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    0:2 Ювентус
    11.5% (6)
    1:3 Ювентус
    7.7% (4)
    0:3 Ювентус
    3.8% (2)
    2:1 Зенит
    3.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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