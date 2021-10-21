США: МЛС 2021
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Audi Field
Нью-Инглэнд Революшн
18' Желтая карточкаФелипе
24
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
8
Фелипе
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованПолузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
16 Перес ЭдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
18'
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
73.3%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
37 матчей
32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|17 (8)
|0.57
|Арриола Пол
|5
|0.17
|Рейна Йорди
|4
|0.13
|Nigel Robertha
|3
|0.1
|Грессель Юлиан
|2
|0.07
|Флорес Эдисон
|2
|0.07
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.07
|Абила Рамон
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|2
|0.07
|Найяр Энди
|1
|0.03
|Морено Хуниор
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Альфаро Тони
|1
|0.03
|Йоу Гриффин
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Брийян Фредерик
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Перес Эдриен
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Ньеман Моузес
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Густаво
|14 (1)
|0.45
|Букса Адам
|13
|0.42
|Бушанан Тажон
|7
|0.23
|Хиль Карлес
|3 (1)
|0.1
|Джонс Дехуан
|3
|0.1
|Банбери Тил
|3
|0.1
|Траустасон Арнор
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Макнамара Томас
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Белл Джон
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кизза Эдвард
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альфаро Тони
|7
|0
|Грессель Юлиан
|5
|0
|Мора Хосеф
|3
|1
|Найяр Энди
|4
|0
|Брийян Фредерик
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Ньеман Моузес
|2
|1
|Хамид Билл
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|4
|2
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|5
|0
|Макнамара Томас
|4
|0
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|Бушанан Тажон
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Джонс Дехуан
|2
|1
|Бай Брэндон
|3
|0
|Боу Густаво
|2
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Букса Адам
|2
|0
|Maciel
|1
|0
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|Колдуэлл Скотт
|1
|0
|Luis Caicedo III
|1
|0
|Мафла Кристиан
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
29
17 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
18%
5
17%
1-15
4
14%
7
24%
16-30
8
29%
4
14%
31-45
3
11%
1
3%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
5
18%
9
31%
76-90
Пропущено
11
19
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
18%
4
21%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
5
20%
3
11%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
6
24%
5
18%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
15%
5
26%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
5
26%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
9
35%
3
16%
76-90
Забито
53
57
29 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
10
19%
8
14%
1-15
6
11%
12
21%
16-30
13
25%
9
16%
31-45
5
9%
7
12%
46-60
8
15%
7
12%
61-75
11
21%
14
25%
76-90
Пропущено
37
38
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 24
6
16%
9
24%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
7
19%
7
18%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
12
32%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|31
|20
|7
|4
|59 - 36
|67
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|40 - 29
|47
|4.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 41
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|40 - 33
|45
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|49 - 41
|42
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|42 - 39
|42
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|44 - 34
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|31
|8
|7
|16
|33 - 49
|31
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 57
|25
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|30
|4
|8
|18
|30 - 57
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 31
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|46 - 46
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 35
|42
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|41 - 46
|42
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|37 - 39
|40
|9.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|39 - 47
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|6.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 31
|20
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 10
|27
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 19
|31
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 19
|17
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 18
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 22
|13
|10.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 36
|8
|14.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 20
|12
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0