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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
18' Желтая карточка
Фелипе
34'
24
Хамид
Билл
31
Грессель
Юлиан
3
Одои-Атсем
Крис
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
6
Каноуз
Расселл
8
Фелипе
12
Drew
Skundrich
9
Камара
Ола
19
Nigel
Robertha
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Бушанан
Тажон
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2

Ход матча

18'
Фелипе
 

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
73.3%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

37 матчей

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

М
3:2
М
1:0
М
4:3
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
3:2
М
1:0
ОК
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
1:2
ОК
3:1
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
0:1
ОК
2:3
М
2:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:1
ОК
3:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 17 (8) 0.57
Арриола Пол 5 0.17
Рейна Йорди 4 0.13
Nigel Robertha 3 0.1
Грессель Юлиан 2 0.07
Флорес Эдисон 2 0.07
Асад Ямиль 2 (1) 0.07
Абила Рамон 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Найяр Энди 1 0.03
Морено Хуниор 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Альфаро Тони 1 0.03
Йоу Гриффин 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Брийян Фредерик 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 14 (1) 0.45
Букса Адам 13 0.42
Бушанан Тажон 7 0.23
Хиль Карлес 3 (1) 0.1
Джонс Дехуан 3 0.1
Банбери Тил 3 0.1
Траустасон Арнор 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Макнамара Томас 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Белл Джон 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Грессель Юлиан 5 0
Мора Хосеф 3 1
Найяр Энди 4 0
Брийян Фредерик 4 0
Морено Хуниор 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Ньеман Моузес 2 1
Хамид Билл 3 0
Асад Ямиль 3 0
Рейна Йорди 2 0
Арриола Пол 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Drew Skundrich 2 0
Фелипе 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 5 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Бушанан Тажон 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Боу Густаво 2 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
29
17 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
18%
5
17%
1-15
4
14%
7
24%
16-30
8
29%
4
14%
31-45
3
11%
1
3%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
5
18%
9
31%
76-90

Пропущено

11
19
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
18%
4
21%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
5
20%
3
11%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
6
24%
5
18%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
15%
5
26%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
5
26%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
9
35%
3
16%
76-90

Забито

53
57
29 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
10
19%
8
14%
1-15
6
11%
12
21%
16-30
13
25%
9
16%
31-45
5
9%
7
12%
46-60
8
15%
7
12%
61-75
11
21%
14
25%
76-90

Пропущено

37
38
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 24
6
16%
9
24%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
7
19%
7
18%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
12
32%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 31 20 7 4 59 - 36 67
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 30 12 11 7 40 - 29 47
4. Орландо Сити 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 41 46
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 30 12 9 9 40 - 33 45
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 41 42
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 30 11 9 10 42 - 39 42
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 30 11 7 12 44 - 34 40
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 47 35
12. Чикаго Файр 2:1 Заявка 31 8 7 16 33 - 49 31
13. Торонто 0:1 Заявка 30 6 7 17 34 - 57 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 30 4 8 18 30 - 57 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 30 11 9 10 32 - 35 42
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 29 10 10 9 37 - 39 40
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас 0:0 Заявка 30 6 11 13 39 - 47 29
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
3. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 11 30
6. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 14 29
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр 2:1 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 31 20
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 11 - 19 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
6. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 10 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас 0:0 Заявка 15 4 8 3 20 - 15 20
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 16 9 4 3 29 - 19 31
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 8 4 18 - 19 17
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами 1:0 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 18 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 16 3 4 9 15 - 22 13
10. Цинциннати 1:2 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 36 8
14. Чикаго Файр 2:1 Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 3 3 9 13 - 20 12
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас 0:0 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.53
3.72
3.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн




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