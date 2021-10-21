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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
2:3
Конец матча

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
18' Желтая карточка
Фелипе
42' Желтая карточка
Полстер Мэтт
1:0
51' Гол
Nigel Robertha
1:1
61' Гол
Букса Адам
1:2
64' Гол
Хиль Карлес
1:3
79' Гол
Боу Густаво
2:3
90' Гол
Абила Рамон
90'+8
24
Хамид
Билл
31
Грессель
Юлиан
3
Одои-Атсем
Крис
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
6
Каноуз
Расселл
8
Фелипе
12
Drew
Skundrich
9
Камара
Ола
19
Nigel
Robertha
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Бушанан
Тажон
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
Ди Си Юнайтед
5-3-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
73.3%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

37 матчей

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

М
3:2
М
1:0
М
4:3
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
3:2
М
1:0
ОК
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
1:2
ОК
3:1
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
0:1
ОК
2:3
М
2:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:1
ОК
3:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 17 (8) 0.57
Арриола Пол 5 0.17
Рейна Йорди 4 0.13
Nigel Robertha 4 0.13
Абила Рамон 3 0.1
Грессель Юлиан 2 0.07
Флорес Эдисон 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Асад Ямиль 2 (1) 0.07
Найяр Энди 1 0.03
Морено Хуниор 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Альфаро Тони 1 0.03
Йоу Гриффин 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Брийян Фредерик 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 15 (1) 0.48
Букса Адам 14 0.45
Бушанан Тажон 7 0.23
Хиль Карлес 4 (1) 0.13
Джонс Дехуан 3 0.1
Банбери Тил 3 0.1
Траустасон Арнор 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Макнамара Томас 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Белл Джон 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Грессель Юлиан 5 0
Мора Хосеф 3 1
Найяр Энди 4 0
Брийян Фредерик 4 0
Морено Хуниор 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Ньеман Моузес 2 1
Хамид Билл 3 0
Асад Ямиль 3 0
Рейна Йорди 2 0
Арриола Пол 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Drew Skundrich 2 0
Фелипе 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 7 0
Фаррелл Эндрю 5 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Бушанан Тажон 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Боу Густаво 2 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
32
17 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
17%
5
16%
1-15
4
13%
7
22%
16-30
8
27%
4
13%
31-45
4
13%
1
3%
46-60
3
10%
5
16%
61-75
6
20%
10
31%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
4
19%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
4
19%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
20%
3
11%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
6
24%
5
18%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
15%
5
26%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
5
26%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
9
35%
3
16%
76-90

Забито

55
60
29 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
10
18%
8
13%
1-15
6
11%
12
20%
16-30
13
24%
9
15%
31-45
6
11%
7
12%
46-60
8
15%
9
15%
61-75
12
22%
15
25%
76-90

Пропущено

40
40
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 25
6
15%
9
23%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
2
5%
9
23%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
13
33%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 30 11 16 3 46 - 26 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 39 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 30 17 7 6 49 - 25 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 31 52
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 30 14 5 11 46 - 46 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 30 10 11 9 37 - 39 41
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 33 - 16 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 7 1 23 - 11 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 0:0 Заявка 16 2 5 9 9 - 21 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 9 3 3 23 - 13 30
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Полстер Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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