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Лига конференций 2021-2022

ХИК
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0' 16'

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 1 0.33
Риски Рику 1 0.33
Риски Роопе 1 0.33
Олусанья Антони 1 0.33
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перица Стипе 1 0.33
Шамир Эден 1 0.33
Хозец Матан 1 0.33
Gabi Kanikovski 1 0.33
Битон Дан 1 (1) 0.33

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1
ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2 ХИК - Хака 2:0 Мальмё - ХИК 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Сутьеска 3:1 Сутьеска - Маккаби Тель-Авив 0:0 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:2 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ХИК 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ХИК 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Маккаби Тель-Авив 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
3. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
4. Рома Эль-Шаарави Стефан 2 0 0
5. Партизан Маркович Лазар 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Ренн Баде Луак 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
ХИК 25.5% (36)
X 42.6% (60)
Маккаби Тель-Авив 31.9% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Маккаби Тель-Авив
3.69
3.50
2.55
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч ХИК 0:0 Маккаби Тель-Авив онлайн


Прогнозы на матч ХИК 0:0 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
ХИК
25.9% (36)
Ничья
43.2% (60)
Маккаби Тель-Авив
30.9% (43)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Маккаби Тель-Авив
21.6% (30)
2:1 ХИК
18% (25)
0:1 Маккаби Тель-Авив
7.2% (10)
1:0 ХИК
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:2 Маккаби Тель-Авив
1.4% (2)
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