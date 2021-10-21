Лига конференций 2021-2022
ХИК
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Bolt Arena
Маккаби Тель-Авив
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|1
|0.33
|Риски Рику
|1
|0.33
|Риски Роопе
|1
|0.33
|Олусанья Антони
|1
|0.33
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перица Стипе
|1
|0.33
|Шамир Эден
|1
|0.33
|Хозец Матан
|1
|0.33
|Gabi Kanikovski
|1
|0.33
|Битон Дан
|1 (1)
|0.33
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1
ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0 ХИК - Мариехамн 1:0 ХИК - Нефтчи 3:0 КТП - ХИК 0:1 Нефтчи - ХИК 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Мальмё 2:2 ХИК - Хака 2:0 Мальмё - ХИК 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:0 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Караганда 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:1 Шахтёр Караганда - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Сутьеска 3:1 Сутьеска - Маккаби Тель-Авив 0:0 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:2 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ХИК
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|3.
|Базель
|Ланг Михаэль
|2
|0
|0
|4.
|Рома
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|0
|5.
|Партизан
|Маркович Лазар
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ХИК 0:0 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
ХИК
25.9% (36)
Ничья
43.2% (60)
Маккаби Тель-Авив
30.9% (43)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Маккаби Тель-Авив
21.6% (30)
2:1 ХИК
18% (25)
0:1 Маккаби Тель-Авив
7.2% (10)
1:0 ХИК
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:2 Маккаби Тель-Авив
1.4% (2)
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